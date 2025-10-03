An Giang xác định 3 đột phá chiến lược, mục tiêu là tỉnh phát triển khá năm 2030

Chiều 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước; là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế; Rạch Giá là trung tâm chính trị-hành chính, thương mại-dịch vụ, tổng hợp và chuyên ngành; vùng Tứ giác Long Xuyên-Châu Đốc-Rạch Giá-Hà Tiên là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu phát triển giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu điều hành tại phiên bế mạc Đại hội. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Tỉnh xác định 3 khâu đột phá quan trọng, cụ thể là tập trung phát triển kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, chú trọng phát triển du lịch biển, trọng tâm là Đặc khu Phú Quốc trở thành đầu tàu, lan tỏa phát triển sang các vùng và các lĩnh vực khác, phát triển các đô thị biển.

Tỉnh hoàn thiện các cao tốc kết nối vùng, cảng, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng hàng không Rạch Giá và nghiên cứu xây dựng sân bay tại Đặc khu Thổ Châu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát triển các cảng biển và cảng sông đa năng, phục vụ logistics, xuất nhập khẩu và du lịch; phát triển hạ tầng số, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số.

Tỉnh An Giang đột phá ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế; chuyển đổi số toàn diện mô hình quản trị, tập trung vào chính quyền số; chú trọng công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông-lâm-thủy sản; đào tạo, thu hút và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt ra 36 chỉ tiêu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đáng chú ý có các chỉ tiêu như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đến năm 2030 đạt 630.370,27 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt trên 6.300 USD trở lên; tổng thu ngân sách từ 145.000-175.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 649.007 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bình quân 0,3-0,5%/năm; công nhận xã nông thôn mới đạt 100%; hoàn thành hơn 6.000 căn nhà ở xã hội...

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò chủ thể của nhân dân, quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc,” đồng thuận thực hiện phương châm “Một An Giang-Một tầm nhìn-Một ý chí-Một niềm tin thắng lợi.”

Đối với phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu tiên thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững; cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xác lập mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng, thúc đẩy liên kết để phát triển...

Mặt khác, tỉnh tập trung nguồn lực và thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang trở thành đầu mối giao thương quan trọng, trung tâm giao lưu phát triển kinh tế giữa các nước Tiểu vùng sông Mekong, đặc biệt trong quan hệ với Campuchia; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, triển khai thực hiện hiệu quả Đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; xây dựng trung tâm nghề cá lớn, trung tâm đầu mối gắn với vùng nguyên liệu về thủy sản khu vực ven biển, hình thành trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học tại Phú Quốc.

An Giang đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh liên kết vùng, hợp tác giữa các địa phương để phát triển kinh tế-xã hội; đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, đặc biệt trục hành lang kinh tế Châu Đốc-Long Xuyên; hành lang kinh tế biên giới; hành lang dọc sông Tiền-sông Hậu… kết nối với cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng, các công trình kết nối đường ven biển, tuyến cao tốc, quốc lộ…; hoàn thiện hệ thống hạ tầng đường thủy nội địa, hạ tầng hàng hải và hàng không, đặc biệt là khẩn trương hoàn thành nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Rạch Giá, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Cảng biển An Thới, Cảng Hòn Chông...

Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Tỉnh phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, văn hóa, con người An Giang trong giai đoạn mới, gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội; bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị các di sản văn hóa truyền thống, nhất là Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, Lễ hội đua bò Bảy Núi…; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; Kênh Vĩnh Tế là Di tích lịch sử cấp quốc gia.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải kỳ vọng đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia… có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát triển đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục, y tế thuộc nhóm đầu cả nước. Các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại chủ động, rộng mở; trật tự an toàn xã hội ổn định; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, đưa tỉnh An Giang phát triển cùng cả nước trong kỷ nguyên mới./.

