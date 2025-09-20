Argentina đàm phán vay tín dụng từ Mỹ để ứng phó khủng hoảng tài chính

Ngày 19/9, Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết chính phủ nước này đang đàm phán với Bộ Tài chính Mỹ về một khoản vay mới để ứng phó với tình trạng bất ổn tài chính nghiêm trọng ở trong nước.

Tổng thống Milei khẳng định hai bên cần thời gian để đàm phán và mọi việc đang tiến triển tốt. Ông cũng cho biết từ đầu năm nay, chính phủ đã dự liệu trước các khó khăn, đặc biệt là áp lực trả nợ 4 tỷ USD vào tháng 1/2026 và 4,5 tỷ USD vào tháng 7 sau đó.

Trong những ngày qua, thị trường tài chính Argentina trải qua những biến động dữ dội. Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) đã phải bán ra 1,11 tỷ USD chỉ trong 3 ngày để ngăn đồng peso lao dốc. Đây là mức can thiệp lớn nhất kể từ năm 2018.

Riêng ngày 18/9, BCRA bán 680 triệu USD, con số cao nhất trong một ngày kể từ khi chính quyền trước đây của Tổng thống Mauricio Macri (2015-2019) bắt đầu thương lượng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về khoản vay 45 tỷ USD.

Hiện tại, dự trữ ngoại hối của BCRA chỉ còn khoảng 39,25 tỷ USD. Trong khi đó, chỉ số rủi ro quốc gia đã vọt lên 1.515 điểm cơ bản, mức cao nhất trong hơn một năm.

Thị trường chứng khoán Argentina cũng ghi nhận chỉ số Merval giảm 15% kể từ đầu tháng 9, trong khi trái phiếu chính phủ bằng USD mất giá hơn 30%.

Tổng thống Milei lo ngại những bất ổn này sẽ bị lợi dụng cho cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 26/10 tới. Ông cam kết liên minh cầm quyền sẽ nỗ lực giành thắng lợi để có thể thúc đẩy cải cách.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent từng đề cập khả năng sử dụng Quỹ ổn định ngoại hối để hỗ trợ Argentina khi cần thiết nếu Chính phủ của Tổng thống Milei giữ vững lộ trình cải cách./.

Biểu tình tại Argentina phản đối chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ Trước bối cảnh áp lực xã hội gia tăng, Hạ viện Argentina đã tiến hành bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Milei đối với cả 2 đạo luật và mở đường để Thượng viện đưa ra quyết định cuối cùng.