Bắc Ninh: Xử lý hàng trăm thanh, thiếu niên đua xe trái phép, mang theo hung khí

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết từ đêm 17/7 đến thời gian tiếp theo, Công an tỉnh huy động hàng trăm cán bộ chiến sỹ, lập nhiều tổ công tác trấn áp tội phạm lạng lách, đua xe, đánh võng... thiết lập trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, tại một số phường trung tâm của tỉnh Bắc Ninh xuất hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô, xe máy không gắn biển số, không đội mũ bảo hiểm, chở quá người, chạy tốc độ cao trong khoảng thời gian đêm khuya và buổi tối ngày cuối tuần; có nhóm mang theo gậy, dao, kiếm gây mất an ninh trật tự.

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành phương án huy động 230 cán bộ chiến sỹ, lập nhiều tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp chỉ đạo gồm: 160 cán bộ Cảnh sát giao thông, 70 cán bộ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an phường… ra quân phòng, chống đua xe trái phép từ đêm 17/7.

Kết quả đêm đầu ra quân đã xử lý 154 trường hợp vi phạm (có 141 thanh thiếu niên), mức tiền phạt gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 117 xe, trong đó có 2 trường hợp mang theo dao kiếm, 1 trường hợp lạng lách đánh võng, 1 trường hợp dương tính với chất ma túy, 29 trường hợp tháo biển số, che kín biển số nhằm trốn tránh hệ thống camera giám sát, 52 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 97 trường hợp không có giấy phép lái xe, không đủ tuổi điều khiển xe.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông tiếp tục tổ chức quyết liệt phương án đề ra nhằm lập lại kỷ cương chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông./.

