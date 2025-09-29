Bài 2: Đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ tăng ca, nỗ lực vượt khó

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh mới có 53 xã, phường có quy mô dân số trên 100.000 dân, trong đó có 4 “siêu” phường, “siêu” xã với quy mô dân số vượt trên 200.000 dân gồm: Bà Điểm, Hiệp Bình, Tăng Nhơn Phú và Dĩ An.

Sau gần 3 tháng vận hành, bộ máy chính quyền cấp xã tại nhiều nơi có tình trạng quá tải, áp lực công việc cao… nhưng đội ngũ cán bộ, công chức đã rất nỗ lực vượt qua mọi hoàn cảnh, áp lực để hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng ca, hết việc, không chỉ hết giờ

Ngày làm việc của anh Nguyễn Kim Toàn, chuyên viên phòng Kinh tế xã Thái Mỹ bắt đầu từ 7 giờ kéo dài đến 19 giờ, nhiều hôm đến tận 23 giờ. Anh Toàn chia sẻ do địa bàn quản lý rộng, khối lượng công việc quá lớn khiến anh thường xuyên phải tăng ca, thậm chí phải làm thêm cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

“Với phương châm “hết việc không hết giờ,” tôi cùng anh em đồng nghiệp thường xuyên làm việc xuyên trưa (không nghỉ trưa) và kết thúc có khi đến 23 giờ đêm, vừa cố gắng giải quyết hết hồ sơ trong ngày, vừa phải sắp xếp chuẩn bị phần việc “gối đầu” cho ngày hôm sau”, anh Nguyễn Kim Toàn bộc bạch.

Theo anh Toàn, một công chức của phường Kinh tế xã Thái Mỹ hiện phải đảm nhận đến 8 đầu công việc khác nhau, vừa giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, vừa phải đi tìm hiểu địa bàn, kiểm tra, giám sát và trực tiếp xử lý các trường hợp vi phạm đặc biệt trong lĩnh vực trật tự đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường.

Riêng anh Toàn phụ trách toàn bộ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân thuộc 2 dự án lớn (dự án Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài và dự án Đường dây 500KV), khối lượng công việc tăng gấp 10 lần so với trước kia, mà yêu cầu về tiến độ thời gian lại khắt khe hơn trước.

“Ngày cuối tuần, nếu không phải tăng ca thì tôi còn phải dành thời gian để nghiên cứu hồ sơ, nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai, để phục vụ công việc được tốt hơn. Chỉ mong mọi việc trôi chảy, giải quyết nhanh chóng mà vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho người dân,” anh Toàn chia sẻ.

Lực lượng dân phòng ở xã Thái Mỹ (Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia hướng dẫn người dân làm thủ tục dịch vụ công trực tuyến. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Không riêng gì các công chức ở xã Thái Mỹ, tại xã Châu Pha (Thành phố Hồ Chí Minh), đội ngũ cán bộ, công chức cũng phải thường xuyên tăng ca, làm thêm giờ để giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Từ 1/7 đến nay, xã Châu Pha tiếp nhận 38 hồ sơ quy hoạch, 8 hồ sơ cấp phép xây dựng, 86 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và 163 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tất cả đều được giải quyết đúng hoặc trước thời hạn.

Đặc biệt, trên địa bàn xã Châu Pha, đang có 12 dự án được triển khai, trong đó có 6 dự án của cấp Thành phố.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Pha cho biết để đảm bảo tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, địa phương đặt ra phương châm “hết việc không chỉ hết giờ.” Cán bộ, công chức phải chủ động với công việc được giao, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

“Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn nặng nề hơn, xã sẽ tập trung theo dõi và tổng hợp tình hình biến động đất đai, phối hợp giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm tra và xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm vướng mắc về giải phóng mặt bằng… Do đó, cán bộ, công chức của xã một mặt phải nhanh chóng thích ứng với yêu cầu công việc trong tình hình mới, vừa phải chủ động nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ," ông Phan Minh Hợp nhấn mạnh.

Cấp trên hỗ trợ cấp dưới

Sát cánh cùng đội ngũ cán bộ công chức “vượt khó” hoàn thành nhiệm vụ trong gần 100 ngày qua, bà Trần Thúy Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm (Thành phố Hồ Chí Minh) nhìn nhận, đó là quãng thời gian đầy thử thách và cùng phải ghi nhận sự nỗ lực, cống hiến của đội ngũ cán bộ công chức.

Chúng tôi gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu sau sắp xếp. Khi mà dữ liệu còn chưa đồng bộ, thông suốt, đội ngũ cán bộ, công chức bắt tay vào công việc còn nhiều bỡ ngỡ, lúng túng… nhưng bằng tất cả sự nỗ lực, quyết tâm, chúng tôi đã hoàn thành công việc được giao, từng bước đưa bộ máy vào guồng, vận hành suôn sẻ đem lại hiệu quả trong phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức xã Bà Điểm (Thành phố Hồ Chí Minh) làm việc xuyên trưa giải quyết hồ sơ hành chính phục vụ người dân. (Ảnh: Hữu Duyên/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bà Điểm, thời gian đầu để đảm bảo công việc được nhanh chóng, hiệu quả, các lãnh đạo của xã cũng phải “xắn tay áo” vào hỗ trợ cấp dưới giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân.

Cụ thể, một Phó Chủ tịch túc trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã để ký hồ sơ. Những người khác, ai có chuyên môn lĩnh vực nào thì hoặc là “cầm tay chỉ việc,” hướng dẫn và chuyển giao cho công chức, hoặc là trực tiếp xử lý.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bà Điểm từ ngày thành lập đến nay hoạt động với tối đa công suất. Cán bộ, công chức làm việc xuyên trưa, thời gian kết thúc công việc cũng kéo dài đến tận đêm.

"Ba tháng vừa qua là giai đoạn đầy thử thách, những ai còn trụ vững đến ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành đã thực sự chứng minh được năng lực và nỗ lực cống hiến. Đó là quá trình đáng được ghi nhận,” bà Trần Thúy Hương đặc biệt bày tỏ.

Tương tự, ở phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận 7.826 hồ sơ thủ tục hành chính, đã giải quyết 7.657 hồ sơ, đạt 98%, trong đó trước hạn có 7.621 hồ sơ.

Riêng lĩnh vực đất đai, phường Phước Thắng đã tiếp nhận, xử lý 526 hồ sơ (có 295 hồ sơ nhận bàn giao từ các địa phương cũ), đến nay đã xử lý được 276 hồ sơ, số còn lại đang xử lý.

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Thắng, nhờ có sự “chia lửa” từ cấp trên (cấp sở, ngành) mà phần lớn hồ sơ thuộc các lĩnh vực quan trọng như đất đai, môi trường, xây dựng được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng.

Cả cán bộ, công chức tại chỗ và lực lượng tăng cường đều có lợi thế riêng. Cán bộ tại chỗ nắm vững địa bàn và hiểu người dân, trong khi lực lượng tăng cường lại cho chuyên môn cao hơn. Từ đó giúp giải quyết các thủ tục phức tạp, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Việt Dũng cũng cho biết phường Phước Thắng đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh biệt phái một cán bộ về hỗ trợ. Cán bộ này được phân công vào phòng Kinh tế, phụ trách hạ tầng và đô thị, nhờ đó mà đã giúp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án trên địa bàn, đồng thời thúc đẩy việc giải ngân đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng.

Chính những cán bộ biệt phái cũng thừa nhận thực tế khối lượng công việc tại địa bàn các xã, phường sau sắp xếp là rất lớn, cộng thêm áp lực về tiến độ thời gian khiến cán bộ, công chức ở xã quá tải, hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, khi có sự “chia lửa”, đặc biệt là từ đội ngũ có chuyên môn xử lý những vụ việc phức tạp thì hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Anh Nguyễn Thanh Hải, Chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, người được biệt phái về phường Phước Thắng chia sẻ, thời gian qua, anh đã cùng với các đồng nghiệp ở phường Phước Thắng, vừa nghiên cứu hồ sơ, vừa bắt tay xử lý từng vụ việc, trao đổi các vấn đề phát sinh và tìm cách tháo gỡ, giúp công việc được giải quyết nhanh chóng.

Tỷ lệ hồ sơ chậm giải quyết thấp, đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp./.

