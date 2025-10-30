Bài 2: Người giữ “tần số” niềm tin giữa đại ngàn Ea K’Tur

Với 64 năm tuổi đời, 31 năm học và làm theo Đảng, bà H’Bliăk Niê (tên buôn làng thường gọi là Ami Bơng) vẫn bền bỉ giữ nguồn năng lượng, niềm tin vào Đảng.

Mỗi ngày, nguồn năng lượng ấy càng được nhân lên và truyền đi "tín hiệu" bền bỉ của niềm tin, lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc anh em. Bà là một trong số ít những già làng được đồng bào suy tôn.

"Bộ khuếch đại" niềm tin

Bà H’Bliăk Niê là đảng viên chi bộ buôn Kram (thuộc xã Ea Tiêu cũ, nay thuộc xã Ea K’Tur, tỉnh Đắk Lắk). Tại buôn, bà tích cực tham gia công tác hội, được kết nạp Đảng và giữ nhiều vị trí trong tổ chức Đảng, chính quyền của huyện.

Trên rẫy, bà H’Bliăk Niê đang cùng hàng chục lao động đào 1 tuyến mương dài để tưới cho rẫy cau xuất khẩu. Tuy là người cao tuổi, là già làng nhưng bà vẫn hăng say làm việc.

Buông cuốc xuống, vừa xắn tay áo, bà nói với Bí thư Chi bộ buôn Kram Nguyễn Thị Huyền: "Bí thư chi bộ bây giờ vất vả lắm, việc gì cũng làm hết, chứ không như thời của bà đâu. Con đừng có lo, bất cứ việc gì liên quan tới đồng bào, cứ hỏi bà, cứ giao cho bà..."

Bà H’Bliăk Niê cho biết: "Chủ trương và đường lối của Đảng về sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là đúng đắn, chính xác. Bởi vì, đâu cũng là đất nước, đồng bào, quê hương mình. Nếu khác thì ngày xưa Phú Yên có biển, Đắk Lắk thì không; nay nhập lại thì có biển chung, là của đồng bào mình hết…"

(Nguồn: TTXVN)

Chi bộ buôn Kram hiện có 53 đảng viên, trong đó 31 người là đồng bào thiểu số. Đây là một chi bộ mạnh của xã. Nguyễn Thị Huyền, Bí thư Chi bộ buôn Kram Nguyễn Thị Huyền nhận xét, bà H’Bliăk Niê là người được dân tin, cán bộ kính, là già làng được chính đồng bào các dân tộc thiểu số địa phương suy tôn. Bà chính là cầu nối để nghị quyết của Đảng đi vào thực tế và trở thành hành động cụ thể.

Cán bộ xã Ea K’tur gọi bà là "bộ khuếch đại" niềm tin, hay là "điểm chuyển phát" niềm tin giữa dân và Đảng - nơi mọi chủ trương đều được giải thích bằng việc làm và ví dụ cụ thể. Từ bà, thanh niên trong buôn cũng dần hiểu Đảng là gì, vì sao mình cần vào Đảng.

Theo Bí thư Chi đoàn xã Ea K’tur H’du Xa Niê K’đăm, bà H’Bliăk Niê là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Bà bảo, Đảng là rừng, tụi con là cây non; phải lớn lên giữa sự đùm bọc của rừng, rồi cũng làm thành rừng.

Khi niềm tin trở thành "tần số" chính trị

Ea K’tur từng là địa bàn phức tạp. Sau khi sáp nhập với xã Ea Tiêu và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ea K’tur là một trong những xã trọng điểm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea K’tur Nguyễn Thị Thúy Liễu xác định, việc "tổ chức lại bộ máy và nâng tầm niềm tin của dân" là nhiệm vụ cốt lõi.

"Đảng phải vận hành như một hệ thống kết nối niềm tin; từng đảng viên là một nút lệnh, từng chi bộ là một trạm phát sóng. Khi dữ liệu lòng dân được đồng bộ, mọi chính sách đều thông suốt."

Ea K’tur đã triển khai mô hình "một đảng viên - một địa chỉ dân cư". Mỗi đảng viên phụ trách một cụm hộ, vừa phổ biến chủ trương vừa giải quyết trực tiếp kiến nghị của dân. Mọi phản ánh được chuyển qua nhóm liên thông giữa Đảng ủy xã, Mặt trận, đoàn thể, rồi phản hồi ngay trong ngày.

Bà H’Bliăk Niê chia sẻ đồng bào bây giờ đã biết và hiểu về Đảng nhiều hơn. Ngày trước chỉ biết có chính quyền Nhà nước, chứ không biết về Đảng. Nay mọi người đều biết Đảng và chính quyền cùng song hành để lo cho người dân.

Cùng với chuyển đổi số hành chính, Ea K’tur đã đạt 100% hồ sơ trực tuyến và 95% giao dịch công qua mạng. Với Đảng ủy xã, đó không chỉ là công nghệ mà là cách hiện đại hóa niềm tin. Các bí thư chi bộ thôn, buôn và đảng viên trẻ đều được giao nhiệm vụ thực hiện phòng họp trực tuyến, sử dụng tài liệu không giấy; hướng dẫn người dân truy xuất nguồn gốc sản phẩm, khai báo y tế, bảo hiểm, thậm chí học kỹ năng bảo vệ rừng bằng thiết bị GPS.

Mỗi nút "like" đồng thuận của dân chính là một "tần số băng thông" chung của niềm tin chính trị được mở rộng để tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống.

Mỗi nghị quyết của Đảng ủy đều được coi như một bản cập nhật phần mềm niềm tin - phải thử, phải phản hồi, phải hiệu quả. Muốn vậy, tổ chức Đảng phải thay đổi phương thức lãnh đạo.

"Trước đây, Đảng ủy ban hành nghị quyết giao cho Ủy ban Nhân dân xã triển khai. Đến giữa kỳ, cuối kỳ, Đảng ủy sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá… Tuy nhiên, hiện nay phương thức thay đổi rõ ràng. Cụ thể: Đảng ủy và Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết, sau đó cùng Ủy ban Nhân dân lên chương trình hành động, song hành cùng thực hiện; làm đến đâu, kiểm tra đánh giá đến đó, chấm điểm hiệu quả; xem sự hài lòng của dân là thước đo năng lực lãnh đạo.

Sự phản hồi đồng thuận của dân là sự phản hồi chính xác về chất lượng điều hành của Đảng. Đó mới là phương thức lãnh đạo trong kỷ nguyên mới" - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ea K’tur Nguyễn Thị Thúy Liễu khẳng định./.

