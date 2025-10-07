Bản hòa sắc văn hóa Việt giữa “Florence bên sông Elbe”

Tại thành phố Dresden – nơi được mệnh danh là “Florence bên bờ sông Elbe”, màn diễu hành áo dài rực rỡ sắc màu đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đức (1975–2025), 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam, sinh nhật 2 năm của Liên hiệp hội và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài. Sự kiện diễn ra chiều 5/10,



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, hơn 200 phụ nữ Việt trong tà áo dài duyên dáng, thướt tha đã cùng sải bước qua những con phố cổ kính mang đậm kiến trúc Baroque của Dresden vào chiều 5/10, hòa quyện giữa vẻ đẹp truyền thống Việt Nam và không gian văn hóa châu Âu cổ điển.

Hình ảnh ấy không chỉ khơi gợi niềm tự hào dân tộc, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Trả lời phóng viên TTXVN, bà Trịnh Thị Mùi, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết sau 2 năm thành lập (2023–2025), Liên hiệp hội đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng hoạt động, với nhiều hội phụ nữ địa phương mới ra đời như Nam Định, Kết nối Doanh nhân, Magdeburg, và sắp tới là Thanh Hóa, Hannover, Frankfurt am Main.

Nhờ ứng dụng công nghệ, khoảng cách địa lý không còn là rào cản, giúp chị em kết nối, sẻ chia và hỗ trợ lẫn nhau – đúng với tinh thần “Liên hiệp là mái nhà chung.”



Theo bà Nguyễn Thị Hải Vân, thành viên Ban chấp hành, trong 2 năm qua, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam đã thực hiện 9 chương trình thiện nguyện với tổng số tiền quyên góp gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài nước, từ vụ cháy chung cư mini, cháy chợ Việt ở Ba Lan, đến lũ lụt miền Bắc, các chương trình “Bánh chưng xanh cho phụ nữ nghèo” và “Tri ân 27/7”. Ngoài ra, hội đỡ đầu dài hạn cho 54 trẻ em, lan tỏa tinh thần nhân ái của cộng đồng người Việt tại Đức.



Sự kiện cũng đánh dấu lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Đức, nơi quy tụ những tâm hồn yêu văn hóa truyền thống, chung tay gìn giữ và tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài – biểu tượng tinh hoa của người phụ nữ Việt. Câu lạc bộ kỳ vọng trở thành không gian sáng tạo, giao lưu và kết nối cộng đồng trong thời gian tới.



Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, chương trình còn mang đậm tinh thần sẻ chia khi Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam phát động quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng cơn bão số 10 (tên quốc tế là Bualoi), thu được 6.500 euro (gần 200 triệu đồng) ngay tại sự kiện. Số tiền này sẽ được chuyển về Việt Nam qua các tổ chức uy tín để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.



Phát biểu tại buổi lễ, Tham tán Hà Thị Lâm Hồng chúc mừng sinh nhật lần thứ 2 của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Công hòa Liên bang Đức và ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Liên hiệp trong việc kết nối cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố tình hữu nghị Việt-Đức.

Bà nhấn mạnh, dù số tiền quyên góp chưa lớn, nhưng thể hiện tình cảm sâu nặng của bà con kiều bào với quê hương. Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam, bà Hà Thị Lâm Hồng cũng trao giấy khen ghi nhận những đóng góp vì cộng đồng của Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức.



Sự kiện khép lại trong không khí đoàn kết, ấm áp với những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, trình diễn Áo dài duyên dáng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người tham dự và bạn bè quốc tế - như một bản giao hưởng văn hóa Việt giữa lòng châu Âu./.

