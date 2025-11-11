Bão số 14 giảm cường độ, sức gió vùng gần tâm bão giật cấp 12

Bão số 14 vẫn giữ hướng di chuyển nhưng giảm về cường độ, hướng về vùng ven bờ phía Tây Nam của Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 12/11, bão trên vùng ven bờ phía Tây Nam của Đài Loan (Trung Quốc), sức gió cấp 8-9, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Tiếp đến 19 giờ ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc của Đài Loan (Trung Quốc), sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

