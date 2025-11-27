Bão số 15 di chuyển chậm, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km

Bão số 15 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, bão di chuyển chậm, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 180km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 28/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5-10km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 29/11, bão trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa), cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây, tốc độ 3-5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Do tác động của bão, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

