Chủ động phương án điều tiết hồ Dầu Tiếng ứng phó bão số 15

Ngày 26/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam tổ chức Hội nghị kiểm tra công tác an toàn hồ chứa và vùng hạ lưu đập hồ Dầu Tiếng.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận các ý kiến nhằm rà soát phương án sẵn sàng ứng phó áp thấp nhiệt đới và bão số 15 dự báo có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Nam Bộ trong những ngày tới.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Ông Trần Quang Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam cho biết, để chủ động ứng phó với cơn bão số 15, đơn vị đã xây dựng kế hoạch điều tiết nước qua tràn và phát hành Thông báo số 97/TB-TLMN-DTPH ngày 24/11/2025 về Điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8/2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 25/11 đến 3/12/2025, Công ty vận hành xả nước linh hoạt với lưu lượng từ 36-200 m³/s. Trong giai đoạn trước khi mưa bão đổ bộ, từ 7 giờ ngày 25/11 đến hết ngày 28 hoặc 29/11, hồ xả 200 m³/s nhằm chủ động hạ thấp mực nước, tạo dung tích phòng lũ.

Sau thời gian này, đến ngày 3/12, căn cứ diễn biến bão hoặc áp thấp nhiệt đới, thủy triều, Công ty sẽ điều chỉnh lưu lượng phù hợp. Cụ thể, nếu thời tiết ổn định, hồ tiếp tục xả 200 m³/s. Nếu xuất hiện mưa lũ, lưu lượng giảm về 36 m³/s để duy trì dòng chảy sau đập theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa.

Cũng theo ông Trần Quang Hùng, căn cứ theo bản tin dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc Gia và Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ khả năng mùa lũ năm nay kết thúc muộn và tình hình mưa lũ có thể kéo dài sang tháng 12/2025.

Vì vậy, Công ty sẽ tiếp tục nắm bắt thường xuyên tình hình diễn biến thời tiết, công tác cảnh báo dự báo phục vụ điều tiết vận hành; đồng thời, Công ty tiếp tục triển khai công tác trực ban để sẵn sàng ứng phó trong các điều tiết bất lợi và phục vụ công tác tiếp nhận thông tin các đơn vị liên quan.

Song song đó, Công ty tiếp tục nắm bắt tình hình thiên tai, diễn biến nguồn nước, diễn biến thuỷ triều để triển khai các phương án điều tiết hồ hợp lý. Trong đó sẽ thực hiện tốt vai trò cắt, giảm lũ trong các kỳ triều cường; đồng thời, có phương án điều tiết lũ hợp lý theo quy trình.

Tại Hội nghị, các đơn vị chuyên ngành đã đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với các kịch bản xả lũ từ 200-600 m³/s. Trên cơ sở đó, các địa phương vùng hạ du thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhiều ý kiến và đề xuất nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành và ứng phó với tình huống xả lũ.

Các địa phương cũng cho biết, dù mức độ ảnh hưởng không nghiêm trọng như tại miền Trung vừa qua, nhưng đề nghị cơ quan quản lý sớm thông báo trước khi điều tiết xả lũ để địa phương và người dân chủ động chuẩn bị, song song với các thông báo trên hệ thống chuyên ngành.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá cao sự chủ động của các đơn vị trong công tác phòng, chống thiên tai.

Ông Hoàng cũng đề nghị, dù các kịch bản xả lũ đã được tính toán nhưng các địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; cần thường xuyên cập nhật thông tin, triển khai biện pháp ứng phó kịp thời nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra; đồng thời, đề nghị đơn vị quản lý, vận hành hồ Dầu Tiếng kịp thời phối hợp với các địa phương trong cung cấp thông tin và triển khai các phương án ứng phó, nhằm bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mọi tình huống./.

Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả lũ đợt 8 kể từ ngày 25/11 Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025.