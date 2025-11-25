Môi trường

Hồ Dầu Tiếng tiếp tục xả lũ đợt 8 kể từ ngày 25/11

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025.

Thanh Tân
Hồ Dầu Tiếng. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Hồ Dầu Tiếng. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam vừa có thông báo điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả nước qua tràn hồ Dầu Tiếng đợt 8 năm 2025 từ lúc 7 giờ ngày 25/11 đến 7 giờ ngày 2/12/2025, với lưu lượng xả linh hoạt từ 36-200 m3/s.

Theo đó, công ty cũng đã gửi thông báo đến Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các địa phương, đơn vị liên quan để chỉ đạo, phối hợp; thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa biết để chủ động trong kế hoạch sản xuất và dân sinh, phòng tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Ghi nhận mực nước hồ Dầu Tiếng lúc 7 giờ ngày 24/11/2025 đang ở cao trình Z = 23,9 m, thấp hơn 0,5 m so với mực nước cao nhất trước lũ (24,4 m).

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác thủy lợi miền Nam cũng cho biết, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết trên lưu vực, thủy triều trên sông Sài Gòn và mực nước, lưu lượng nước về hồ Dầu Tiếng, công ty sẽ điều chỉnh thời gian, lưu lượng xả phù hợp với tình hình thực tế và sẽ có thông báo sớm nhất về phương án điều chỉnh để người dân, chính quyền chủ động nắm thông tin. Sau thời gian trên, công ty tiếp tục xả duy trì dòng chảy sau đập theo quy trình vận hành liên hồ tối thiểu là 36 m3/s.

Hồ Dầu Tiếng là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, nằm trên địa bàn giáp ranh giữa 3 tỉnh, thành gồm: Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, là công trình thủy lợi đặc biệt quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, với diện tích mặt nước 27 km2, diện tích lưu vực 270 km2.

Dung tích hồ chứa đạt đến 1,58 tỷ m3 nước, cung cấp nước tưới cho hơn 249.000 ha đất nông nghiệp, gần 150 triệu m3 nước ngọt cho các ngành công nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho 3 tỉnh, thành phố gồm: Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hồ Dầu Tiếng #Xả lũ #hồ thủy lợi xả lũ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử

Khánh Hòa nỗ lực ổn định sau cơn lũ lụt lịch sử

Nước rút, người dân phải đối mặt với hiện thực hoang tàn, nhiều hộ trắng tay sau một đêm nước dâng, theo đó, chính quyền địa phương và bà con nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang nỗ lực ổn định cuộc sống.

Một gia đình ở Khu phố Phước Khánh, phường Tuy Hòa phải phá ngói chạy lũ khi nước dâng cao đến 4-5 mét. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Người dân Đắk Lắk “oằn mình” sau cơn lũ

Tính đến 23/11, mưa lũ ở Đắk Lắk đã khiến 63 người chết, 8 người mất tích; hơn 150.000 ngôi nhà bị ngập trong nước; hơn 180.000 ha cây trồng bị thiệt hại, hơn 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết.