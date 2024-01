Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Văn Sử. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 10/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng Vũ Văn Sử, sinh năm 1958, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; và Trần Tiến Bằng, sinh năm 1965, nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về hành vi “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại khoản 3, điều 222, Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 16/12/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1969, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang; và Vũ Thị Thu Hòa, sinh năm 1970, nguyên kế toán Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại khoản 4, Điều 222 Bộ Luật hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang, kết quả điều tra ban đầu xác định: trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường Phổ thông Dân tộc bán trú và các trường, điểm trường Tiểu học, Trung học Cơ sở công lập có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 775/QĐ/TTg ngày 27/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư, văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017-2020, các bị can: Vũ Văn Sử, Trần Tiến Bằng, Vũ Thị Thanh Huyền và Vũ Thị Thu Hòa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu.

Hành vi sai phạm của các đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền lớn.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của các đơn vị, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bắt tạm giam 2 bị can trong vụ án xảy ra ở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và nguyên kế toán của Sở GD&ĐT Hà Giang đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.