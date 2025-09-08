Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất, mức độ rất phức tạp.