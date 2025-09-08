Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Tin cùng chuyên mục
Ban Bí thư bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm lại Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (thời hạn bổ nhiệm lại 5 năm).
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Phạm Đức Ấn được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố
82/82 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
80 năm Thông tấn xã Việt Nam: Những cống hiến thầm lặng nơi miền Tây Nam Tổ quốc
Các phóng viên TTXGP và TTXVN đã có mặt tại các điểm nóng miền Tây Nam Bộ, ghi lại những hình ảnh và thông tin quý giá về ngày toàn thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Phiên họp lần thứ nhất Tiểu ban Thông tin tuyên truyền Hội đồng bầu cử quốc gia
Sáng 8/9/2025, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì họp phiên họp lần thứ nhất.
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9
Sáng 8/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2025.
Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9
Theo Thủ tướng, thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội XV không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất, mức độ rất phức tạp.
Vai trò tích cực và quan trọng của TTXVN trong hệ thống báo chí Việt Nam
Theo Tổng Giám đốc AKP, TTXVN giữ vai trò người đưa tin, chuyển tải thông điệp tới cộng đồng quốc tế về thực tiễn tình hình ở Việt Nam, về công cuộc đấu tranh và quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách
Chiều 7/9/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, kích cầu tiêu dùng nội địa và chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội đồng Tư vấn chính sách
Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ tiếp tục mở rộng chính sách tài khóa; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, bám sát thực tiễn để điều hành.
80 năm Quốc khánh: Cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và Slovakia
Bộ trưởng Tài chính Slovakia mong muốn hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ thương mại, năng lượng, giáo dục đến du lịch, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ bền lâu.
Đài Truyền hình Việt Nam cần nỗ lực để là cơ quan truyền thông quốc gia kiểu mẫu
Sáng 7/9, Đài Truyền hình Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình Truyền hình đầu tiên, ra mắt và phát sóng kênh Vietnam Today.
Nhật Bản: Thủ tướng Ishiba Shigeru thông báo từ chức
Ông Yuichiro Tamaki-Chủ tịch đảng Dân chủ Nhân dân Nhật Bản bày tỏ hy vọng tình hình hiện nay sẽ được giải quyết nhanh chóng để tránh đẩy chính trường quốc gia vào tình trạng trì trệ hơn nữa.
Sau Quốc khánh, Triển lãm thành tựu đất nước vẫn giữ sức hút đặc biệt
Những ngày qua, Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm hành trình độc lập - tự do - hạnh phúc đã đạt con số khách tham quan kỷ lục.
Tập trung cao độ thi công hạng mục trọng yếu tại sân bay Long Thành
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sân bay Long Thành, đảm bảo hoàn thành đúng hạn ngày 19/12/2025, với chất lượng cao.
Thủ tướng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Đài Tiếng nói Việt Nam
Sáng 7/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Đà Nẵng tiến hành khai trừ nhiều đảng viên vi phạm
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm pháp luật, bị tuyên phạt tại các bản án của tòa án nhân dân các cấp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Tiếng nói Việt Nam” luôn vang xa, bay cao
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh “Tiếng nói Việt Nam” là tiếng nói của hành trình đầy gian truân nhưng rất tự hào, anh hùng, vẻ vang để giành được độc lập-tự do-hạnh phúc của dân tộc.
Tổng Bí thư: VTV cần nỗ lực để trở thành cơ quan truyền thông hàng đầu khu vực
Kỷ niệm 55 năm phát sóng, Đài Truyền hình Việt Nam hướng tới trở thành đài quốc gia hàng đầu khu vực với chuyển đổi số, nội dung chất lượng cao và quốc tế hóa.
Tổng Bí thư dự kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng Chương trình truyền hình đầu tiên
Sáng 7/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, kỷ niệm 55 năm Ngày phát sóng Chương trình truyền hình đầu tiên (7/9/1970-7/9/2025).
Khắc phục tình trạng thiếu cán bộ cấp xã để chính quyền 2 cấp vận hành hiệu quả
Chính quyền địa phương 2 cấp đã cải thiện tổ chức, giải quyết thủ tục nhanh chóng, nhưng còn nhiều khó khăn về nhân lực, cơ sở hạ tầng và ngân sách.
Hoàn thành các quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao trong tháng 10
Chính phủ yêu cầu xây dựng, thẩm định, công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với đường sắt tốc độ cao, theo đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định, hoàn thành trong tháng 10/2025.
Phê chuẩn ông Lê Huyền làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Huyền.
Đột phá theo Nghị quyết 57: Biến quyết sách thành của cải vật chất
Nghị quyết 57-TW tạo đột phá trong chuyển đổi số, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao đời sống người dân qua các ứng dụng công nghệ hiện đại.
Thủ tướng: Xây dựng VNPT mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại
Chiều 6/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam
Sáng 7/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ 3.
Đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới
Việt Nam hướng tới nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao cạnh tranh và hội nhập toàn cầu.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê quán thành phố Đà Nẵng; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; trình độ lý luận Chính trị Cao cấp.
Khai mạc Lễ hội giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Lễ hội Giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ khai mạc tối 6/9 thu hút hàng nghìn người dân tham dự, hòa mình vào các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi và trải nghiệm văn hóa đa sắc màu.
Lễ tuyên dương các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80
Chiều 6/9 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ Tuyên dương thành tích các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Tuyên dương các lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80
Bộ Quốc phòng tuyên dương các lực lượng Quân đội, Dân quân tự vệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ A80, góp phần tạo nên lễ diễu binh, diễu hành hùng tráng, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng nhân dân.