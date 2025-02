Bộ đội Biên phòng Nghệ An cấp cứu kịp thời thuyền viên bị tai biến

Chiều 5/2, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết trưa cùng ngày, đơn vị đã kịp thời tiếp cận và vận chuyển, cấp cứu một thuyền viên có dấu hiệu tai biến, co giật khi đang kéo lưới trên vùng biển thuộc thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Vào khoảng 10 giờ ngày 5/2, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương nhận được tin báo của ông Hoàng Văn Quỳnh, hộ khẩu thường trú khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, là chủ phương tiện, đồng thời là thuyền trưởng tàu cá số hiệu NA 90683-TS.

Ông Quỳnh cho biết trong quá trình kéo lưới trên biển, thuyền viên Hoàng Văn Lưu, sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú tại khối Tân Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, có dấu hiệu bị tai biến, co giật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương đã huy động 1 phương tiện, trang thiết bị y tế cùng 6 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng di chuyển, tiếp cận phương tiện có nạn nhân để hỗ trợ cấp cứu.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn của đơn vị đã tiếp cận phương tiện có thuyền viên bị nạn, nhanh chóng tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân; đồng thời hỗ trợ đưa nạn nhân vào bờ, chuyển lên tuyến trên điều trị kịp thời./.

Cảnh sát biển Việt Nam cứu thuyền viên người nước ngoài bị nạn Thuyền viên Rholand T.Boiser (quốc tịch Philippines) bị đau bụng, nôn ra máu, thở ôxy trong khi ôxy trên tàu sắp hết nên thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ cấp cứu.