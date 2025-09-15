Bộ Khoa học và Công nghệ: Bảo đảm an toàn bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BKHCN về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng, chống việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính.

Chỉ thị nêu rõ, bưu chính đã và đang trở thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia và của nền kinh tế số, đặc biệt là của thương mại điện tử. Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính góp phần quan trọng giữ vững sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, vào các thời điểm trước và gần đến các sự kiện lớn, trọng đại của đất nước, việc cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như các hoạt động chống phá của các thế lực phản động, thù địch lợi dụng qua đường bưu chính, hàng lậu, hàng cấm vận chuyển qua đường bưu chính có xu hướng tăng cao.

Năm 2025 là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Do đó, công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính để góp phần bảo vệ sự bình yên của đất nước, đồng thời, bảo đảm chất lượng dịch vụ bưu chính phục vụ nhu cầu của người dân và xã hội là vô cùng quan trọng.

Theo Chỉ thị, Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính chỉ định nhân sự là lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính; bổ sung trong hợp đồng tuyển dụng các quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân viên trong việc bảo đảm an toàn, an ninh; định kỳ tổ chức đào tạo về an toàn, an ninh cho nhân viên (đặc biệt là nhân viên mới tuyển dụng); sửa đổi, cập nhật quy định về các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính (quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận liên quan tại từng công đoạn trong cung ứng dịch vụ bưu chính).

Các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, trung tâm khai thác bưu gửi, điểm phục vụ bưu chính (trang bị máy soi, camera, phương tiện phòng chống cháy nổ...), phương tiện vận chuyển (kiểm định an toàn phương tiện) để bảo đảm an toàn, an ninh bưu gửi và an toàn cho con người, phương tiện vận chuyển tham gia cung ứng dịch vụ bưu chính.

Các doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin, niêm yết công khai danh mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, vận chuyển qua mạng bưu chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính cho người sử dụng dịch vụ bưu chính.

Thực hiện định danh người gửi và lưu trữ thông tin định danh người gửi; lưu trữ đầy đủ, chính xác thông tin bưu gửi (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ người gửi, người nhận, nội dung bưu gửi, hình ảnh bưu gửi) để có thể truy xuất phục vụ công tác xác minh khi cần thiết.

Cùng với đó tăng cường kiểm tra nội dung gói, kiện hàng hóa trước khi chấp nhận bưu gửi; trong đó bao gồm thực hiện “đồng kiểm” giữa người gửi và nhân viên chấp nhận bưu gửi để hạn chế việc lợi dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ… Đồng thời, hệ thống camera giám sát của doanh nghiệp phải ghi nhận toàn bộ quá trình chấp nhận, khai thác, vận chuyển bưu gửi, bảo đảm dữ liệu lưu trữ phục vụ công tác điều tra khi cần thiết.

Các vi phạm về vận chuyển hàng cấm phải được kịp thời báo cáo Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ để xử lý. Đối với Cục Bưu điện Trung ương, Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng, an toàn của dịch vụ bưu chính KT1 phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Cục phải thường xuyên rà soát tiêu chuẩn chính trị, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra các doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ KT1 và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn.

Vụ Bưu chính có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, kiểm soát gói hàng; đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan trong công tác tập huấn, kiểm tra, giám sát.

Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về bưu chính, phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý kịp thời các vụ việc gây mất an toàn, an ninh.

Nội dung quan trọng khác của Chỉ thị là yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả qua đường bưu chính. Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành chuyên đề và kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động phản ánh khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện./.

