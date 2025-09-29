Cà Mau: Tuyên phạt 9 bị cáo trong đường dây buôn bán 43 phụ nữ

Chiều tối 29/9, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "mua bán người" theo quy định tại Điều 150 Bộ luật Hình sự, "mua bán người dưới 16 tuổi" theo quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt tù đối với 9 bị cáo.

Đây là những đối tượng tìm kiếm phụ nữ có hoàn cảnh gia đình khó khăn rồi dụ dỗ, thuyết phục giới thiệu sang Trung Quốc làm "việc nhẹ lương cao", "mai mối cho lấy chồng giàu."

Nhóm buôn người do hai phụ nữ Cà Mau cầm đầu đã lừa bán 43 phụ nữ sang Trung Quốc. Đó là Danh Thị Mau (53 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (41 tuổi), cùng ngụ xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau.

Tòa đã tuyên bị cáo Mau 30 năm tù; bị cáo Loan 26 năm tù. Bảy bị cáo còn lại gồm Võ Văn Cưng, Nguyễn Thị Hạnh, Thạch Kim Xuân, Lâm Thị Kiều Phương, Trần Thị Cúc Em, Lâm Thị Hiếu, Thạch Thị Soeu Pal, lần lượt có mức án từ 5 năm đến 12 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến cuối năm 2023, Danh Thị Mau đã câu kết chặt chẽ với Nguyễn Thị Loan và các đồng phạm khác để tìm kiếm, dụ dỗ và lừa bán 43 phụ nữ đưa sang Trung Quốc.

Mau trực tiếp tìm kiếm. Khi gia đình các bị hại đồng ý, Mau hứa trả từ 30 triệu đồng đến 170 triệu đồng và yêu cầu nạn nhân ký giấy cam kết "tự nguyện lấy chồng" trước khi giao tiền. Sau đó, các nạn nhân được tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Tại đây, họ bị đưa đến điểm tập trung rồi gả bán. Những phụ nữ không đồng ý sẽ bị các đối tượng nhốt lại và đe dọa. Sau khi lấy chồng, nhiều phụ nữ bị quản thúc, không được đi ra ngoài, không được liên lạc về gia đình.

Một số bị đánh đập nên đã bỏ trốn, một số bị cảnh sát bắt, trục xuất về Việt Nam do cư trú bất hợp pháp...

Cũng theo cáo trạng, sau khi trừ chi phí, Mau hưởng lợi từ 2-10 triệu đồng/người, Loan hưởng lợi từ 20-35 triệu đồng/người. Trong đó đáng chú ý, tại thời điểm bị gả bán có ba bị hại đều chưa đủ 16 tuổi, gồm: T.T.K.H (sinh ngày 2/10/2006); T.T.A.T (sinh ngày 14/6/2001) và T.T.N.D (sinh ngày 1/1/2003).

Riêng bị hại H.T.U.G khi được giải cứu về Việt Nam bị mất hoàn toàn khả năng nhận thức, được giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do bệnh lý tâm thần gây nên là 61%, trong khi trước khi bị gả bán, bị hại U.G có tâm lý bình thường, không bị bệnh tâm thần.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xác định hành vi thuyết phục, dụ dỗ, lừa gạt… đưa nhiều phụ nữ Việt Nam xuất cảnh trái phép để gả bán là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quyền nhân thân của con người, được pháp luật tôn trọng và bảo vệ; đặc biệt có nhiều trường hợp là người chưa thành niên, chưa đủ 16 tuổi.../.

