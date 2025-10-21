Các Bộ trưởng Tài chính APEC bàn thảo cách thức xây dựng tương lai bền vững

Sáng 21/10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đã khai mạc tại thành phố cảng Incheon (miền Tây Hàn Quốc), nhằm thảo luận các vấn đề về đổi mới sáng tạo, chính sách tài khóa, tài chính và cải cách cơ cấu.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày với chủ đề “Xây dựng tương lai bền vững,” là sự kiện cấp bộ trưởng cuối cùng trước thềm Hội nghị cấp cao APEC, dự kiến tổ chức tại thành phố Gyeongju (Đông Nam Hàn Quốc) từ ngày 31/10 đến 1/11.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol cho biết hội nghị sẽ tập trung thảo luận vai trò của đổi mới sáng tạo, tài chính và cải cách cơ cấu trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển nhanh chóng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, ông Koo Yun Cheol hy vọng hội nghị sẽ đạt được các kết quả thiết thực, đồng thời cho biết các nền kinh tế APEC đang tiến gần đến việc hoàn tất Kế hoạch Incheon - lộ trình hợp tác tài chính 5 năm mới, nối tiếp Kế hoạch Cebu (2015-2025). Ông nhấn mạnh Kế hoạch Incheon sẽ là “kết quả quan trọng nhất của tiến trình tài chính APEC năm nay.”

Bộ trưởng Koo Yun Cheol khẳng định: “Trong kỷ nguyên chuyển đổi mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, các bộ tài chính cần tiếp tục đóng vai trò kiến tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới và hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển.”

Năm nay, hội nghị được tổ chức cùng thời điểm với Hội nghị Bộ trưởng Cải cách cơ cấu APEC. Đây là lần đầu tiên hai sự kiện này diễn ra song song, nhằm tăng cường tính gắn kết giữa chính sách tài chính và cải cách kinh tế trong khu vực.

Cũng trong ngày 21/10, Boom-up Korea Week 2025 - hội chợ xúc tiến xuất khẩu lớn nhất của Hàn Quốc cũng đã khai mạc nhằm quảng bá năng lực doanh nghiệp trong nước trước thềm Hội nghị Cấp cao APEC 2025.

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, sự kiện kéo dài 3 tuần (đến ngày 7/11), dự kiến quy tụ khoảng 1.700 doanh nghiệp quốc tế từ 70 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 4.000 công ty Hàn Quốc, với hơn 10.000 cuộc gặp gỡ thương mại, hướng tới các hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MOU) trị giá 350 triệu USD.

Triển lãm cũng bao gồm 28 sự kiện chuyên ngành giới thiệu công nghệ trong các lĩnh vực điện tử, chất bán dẫn, di chuyển tương lai, đóng tàu và công nghệ sinh học-y tế.

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han Koo nhấn mạnh: “Kết hợp tinh thần doanh nghiệp với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chính phủ, chúng tôi mong muốn giới thiệu sức mạnh thương hiệu Hàn Quốc ra thế giới và giúp các doanh nghiệp trong nước vươn tầm toàn cầu vượt ra ngoài khuôn khổ APEC”./.

