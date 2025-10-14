Thương mại Trung Quốc và các nền kinh tế APEC tăng 2% trong 9 tháng của năm 2025

Theo dữ liệu chính thức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) công bố hôm 13/10, kim ngạch thương mại của Trung Quốc với các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đạt tổng cộng 19.410 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.700 tỷ USD) trong ba quý đầu năm 2025, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm gần 58% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc.

Lã Đại Lương, người phát ngôn GAC, đã công bố số liệu trên trong cuộc họp báo do Văn phòng Báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc tổ chức hôm 13/10.

Theo ông Lã Đại Lương, kim ngạch xuất, nhập khẩu các sản phẩm công nghệ cao với các nền kinh tế APEC khác trong ba quý đầu năm đều vượt 2.000 tỷ nhân dân tệ, tăng lần lượt 12% và 7,9%. Các sản phẩm này chiếm hơn 60% tổng giá trị thương mại trong cùng một danh mục.

Xuất khẩu các sản phẩm hóa chất hàng ngày sang các nền kinh tế APEC khác tăng 5,7%, trong khi nhập khẩu hàng thể thao tăng 15,6%.

Người phát ngôn GAC nhấn mạnh rằng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, xây dựng sự đồng thuận và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau sẽ giúp khu vực châu Á-Thái Bình Dương giải quyết các thách thức kinh tế và đạt được sự thịnh vượng lớn hơn.

Ông cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đạt 1.740 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Hàn Quốc là 771,28 tỷ nhân dân tệ, tăng 0,6%, trong khi nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt tổng cộng 967,17 tỷ nhân dân tệ, tăng 3,1%.

Kim ngạch thương mại sản phẩm cơ điện và nông nghiệp giữa hai nước tăng lần lượt 6% và 3,3%./.

