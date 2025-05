Các điểm nhấn của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc

Số lượng doanh nghiệp phá sản tại Nhật Bản trong tháng 4/2025 đã tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước với 828 vụ do các doanh nghiệp thiếu hụt lao động và nguồn vốn do ảnh hưởng của giá cả tăng cao.