Các ngân hàng trung ương châu Phi tham gia cuộc đua tích trữ vàng toàn cầu

Nhu cầu tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao, với lượng mua ròng đạt khoảng 27 tấn trong tháng 2/2026, tương đương gần 2 tỷ USD theo giá thị trường.

Đáng chú ý, các ngân hàng trung ương tại châu Phi đang dần tham gia xu hướng gia tăng dự trữ vàng như một công cụ ổn định tài chính.

Theo phân tích của Hội đồng vàng thế giới (WGCl), nhu cầu vàng toàn cầu vẫn chủ yếu tập trung ở một số quốc gia mua vào lớn.

Trung Quốc tiếp tục là bên tích lũy ổn định nhất với chuỗi mua kéo dài hơn 16 tháng, nâng dự trữ lên trên 2.300 tấn. Ba Lan cũng nổi bật khi bổ sung khoảng 80-95 tấn trong năm 2025, trong khi Kazakhstan tăng thêm 40-50 tấn. Một số nền kinh tế như Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ có xu hướng mua theo chu kỳ, tùy thuộc điều kiện trong nước và diễn biến thị trường.

Tại châu Phi, quy mô tích lũy còn khiêm tốn nhưng mang tính chiến lược rõ nét. Ngân hàng trung ương Uganda đang dẫn đầu với chương trình mua vàng trong nước, đặt mục tiêu tối thiểu 100kg trong vòng bốn tháng. Kenya hiện chỉ nắm giữ khoảng 0,02 tấn vàng, song đã phát tín hiệu sẽ từng bước gia tăng dự trữ nhằm đa dạng hóa nguồn lực ngoại hối, ước tính khoảng 12-13 tỷ USD.

Trong khi đó, CHDC Congo đặt mục tiêu sản xuất 15 tấn vàng thủ công trong năm 2026 nhằm hợp thức hóa hoạt động khai thác và tăng cường kiểm soát nguồn cung.

Các quốc gia như Ghana và Ai Cập cũng có cách tiếp cận khác nhau, từ tăng mạnh dự trữ để hỗ trợ tiền tệ đến duy trì chiến lược ổn định.

Giới chuyên gia nhận định, dù tỷ trọng vàng của châu Phi trong dự trữ toàn cầu còn thấp, xu hướng gia tăng tích lũy theo hướng thận trọng, có lộ trình đang ngày càng rõ nét. Điều này phù hợp với xu thế chung khi vàng tiếp tục được coi là tài sản “trú ẩn” quan trọng trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế còn nhiều biến động./.

