Cảnh sát biển Việt Nam thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại Hải Phòng

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng ngày 21/7, đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bệ, gia đình liệt sỹ Đoàn Đức Thắng tại phường Hải An và gia đình liệt sỹ Phạm Văn Huy tại xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Mẹ Trần Thị Bệ năm nay 105 tuổi, sức khỏe ổn định, minh mẫn. Mẹ Trần Thị Bệ có hai người con trai là Bùi Thanh Tùng, hi sinh năm 1968 và Bùi Xuân Tĩnh, hi sinh năm 1972 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2014, Mẹ Trần Thị Bệ được Nhà nước phong tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Mẹ được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận phụng dưỡng, chăm sóc suốt đời.

Liệt sỹ Đoàn Đức Thắng và liệt sỹ Phạm Văn Huy nguyên là quân nhân của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Các đồng chí đã dũng cảm hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên khu vực biển Vịnh Bắc Bộ.

Tại các gia đình đoàn đến thăm, Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của gia đình. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cảm phục trước những hi sinh, mất mát của các liệt sỹ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển nhấn mạnh, sự hi sinh dũng cảm của các đồng chí đã để lại tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân noi theo, góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Cảnh sát biển Việt Nam mong muốn, gia đình, người thân các liệt sỹ luôn nỗ lực vượt qua nỗi mất mát, tiếp tục cuộc sống, công việc của mình, góp sức xây dựng quê hương, địa phương ngày càng phát triển.

Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam khẳng định, thời gian qua, Đảng uỷ Cảnh sát biển luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xem đây vừa là nghĩa vụ, vừa là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đối với người có công, gia đình chính sách trên các địa bàn đóng quân./.

Đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công bằng những hành động thiết thực Hàng loạt chương trình đền ơn đáp nghĩa được các địa phương triển khai nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ nhằm chăm lo đời sống người có công và lan tỏa truyền thống Uống nước nhớ nguồn.