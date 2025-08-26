Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Chiều cao người Việt tăng lên bao nhiêu trong thập niên qua?

Sau hơn nửa thế kỷ, chiều cao trung bình của người Việt đã được cải thiện rõ rệt, với nam giới tăng gần 10 cm và nữ giới tăng khoảng 6 cm.

Theo dõi VietnamPlus
Chiều cao người Việt tăng lên bao nhiêu trong thập niên qua?
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Bản tin 60s ngày 26/8/2025 gồm những nội dung sau:

Chiều cao người Việt tăng lên bao nhiêu trong thập niên qua?

Cứu an toàn 3 người trong căn nhà bị lũ cô lập trong đêm ở Thanh Hoá.

Giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị lừa sang Việt Nam với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Quảng Trị ghi nhận nhiều thương tích và thiệt hại do bão số 5.

Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud.

Lý do đằng sau quyết định sa thải Thống đốc Fed của Tổng thống Trump.

Southwest gây tranh cãi với chính sách mua thêm ghế cho khách ngoại cỡ.

Tổng thống Trump tiết lộ lý do ông Putin và Zelensky chưa thể gặp nhau./.

#Bão lũ #sạt lở #thanh hoá #chiều cao người việt #công nhân hàn bị lừa #quảng trị bão số 5 #sa thải thống đốc fed #khách ngoại cỡ mua ghế #putin gặp zelensky #trump

Podcast mới nhất