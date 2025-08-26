Bản tin 60s ngày 26/8/2025 gồm những nội dung sau:

Chiều cao người Việt tăng lên bao nhiêu trong thập niên qua?

Cứu an toàn 3 người trong căn nhà bị lũ cô lập trong đêm ở Thanh Hoá.

Giải cứu 3 công dân Hàn Quốc bị lừa sang Việt Nam với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”.

Quảng Trị ghi nhận nhiều thương tích và thiệt hại do bão số 5.

Đà Nẵng triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud.

Lý do đằng sau quyết định sa thải Thống đốc Fed của Tổng thống Trump.

Southwest gây tranh cãi với chính sách mua thêm ghế cho khách ngoại cỡ.

Tổng thống Trump tiết lộ lý do ông Putin và Zelensky chưa thể gặp nhau./.