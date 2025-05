Chính giới Israel và người dân Mỹ hoan nghênh việc Hamas thả con tin

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 12/5, chính giới Israel đã có những phản ứng trái ngược sau khi phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza trả tự do cho con tin Edan Alexander mang song tịch Mỹ-Israel, người đã bị giam giữ 584 ngày qua.

Trong một đoạn video do Văn phòng Thủ tướng công bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hoan nghênh sự trở về của con tin Edan Alexander và cho rằng đây là kết quả của sự kết hợp giữa các nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn dắt với áp lực quân sự của Israel.

Trước đó, thông cáo của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: “Chính phủ Israel cam kết đưa tất cả các con tin và người mất tích - dù còn sống hay đã chết - trở về nhà. Chúng tôi sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ cho đến khi đưa mọi con tin trở về.”

Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập Yair Golan và Chủ tịch đảng Đoàn kết Quốc gia Benny Gantz cũng cho rằng việc con tin Adan Alexander được thả là nhờ can thiệp của Mỹ.

Ông Benny Gantz kêu gọi Chính phủ Israel tích cực tham gia các kế hoạch của Mỹ ở Trung Đông nhằm tránh bị tụt hậu và có thể giải thoát những con tin còn lại vẫn đang bị Hamas bắt giữ.

Trên mạng xã hội X, Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee bày tỏ hy vọng việc Hamas thả con tin Adan Alexander sẽ là “điểm khởi đầu cho việc kết thúc cuộc xung đột khốc liệt này.”

Đây là một trong những tuyên bố hiếm hoi gần đây của giới chức Mỹ về khả năng chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, một dấu hiệu cho thấy lập trường có phần khác biệt với chính quyền Thủ tướng Netanyahu, vốn gần đây đã thông qua kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự để tiêu diệt hoàn toàn năng lực quân sự và điều hành của Hamas.

Trong khi đó, Diễn đàn Con tin và Gia đình người mất tích tại Israel ra thông cáo nói rõ: “Việc Edan được trả tự do là tia sáng của hy vọng và là lời nhắc nhở rằng vẫn còn 58 con tin đang bị giam giữ tại Gaza."

Còn tại Mỹ, hàng trăm người đã đổ ra đường ở thị trấn Tenafly, bang New Jersey, để ăn mừng việc Edan Alexander được trả tự do sau thời gian dài bị bắt giữ tại Gaza. Đám đông reo hò khi nghe tin Adan Alexander đã an toàn trở về. Thị trấn Tenafly có cộng đồng người Do Thái và đông đảo kiều dân Israel./.

Hamas sẵn sàng thả số con tin còn lại để chấm dứt cuộc chiến ở Gaza Hamas sẵn sàng đàm phán ngay lập tức về một thỏa thuận để trao đổi tất cả các con tin còn lại như một phần của thỏa thuận rộng lớn hơn nhằm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza.