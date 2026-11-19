“Khi tôi chọn chuyên ngành đại học năm 1995, bố tôi nói: ‘Việt Nam là nước lớn ở Đông Nam Á, học tiếng Việt sẽ có triển vọng hơn.’ Sau khi nhập học, qua quá trình nỗ lực bền bỉ, tôi nhận thấy mình có năng khiếu học tiếng Việt. Từ ngữ âm, từ vựng đến ngữ cảm đều khá tốt, khiến tôi càng học càng tự tin, càng thêm yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.”

Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa, giảng viên Khoa Tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc), với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về tiếng Việt và những ấn tượng sâu sắc đối với văn hóa Việt Nam.

Là người Trung Quốc có nhiều năm giảng dạy tiếng Việt và tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa cho biết những nét đặc sắc để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với ông là tà áo dài và ẩm thực Việt Nam.

Theo ông, khi thưởng thức vẻ đẹp của áo dài và các món ăn Việt Nam, người Trung Quốc sẽ liên tưởng đến trang phục sườn xám (qipao) và những món ăn đặc trưng của nước mình. Qua đó, hai bên có thể so sánh, tìm hiểu và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.

Một điểm đáng chú ý khác là niềm đam mê bóng đá của các sinh viên nam Việt Nam. Ông Trần Kế Hoa đề xuất nghiên cứu, xây dựng một bộ phim để lý giải hiện tượng này, qua đó giúp người Trung Quốc hiểu hơn về văn hóa Việt Nam.

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa, nếu áo dài và ẩm thực là những yếu tố hữu hình thì sự cởi mở chính là nét đặc trưng góp phần thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, nhất là giới trẻ. Việt Nam cần chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Ông nhận xét, sự cởi mở của người Việt Nam được thể hiện rõ hơn trong nước, trong khi các hoạt động quảng bá và giao lưu tại Trung Quốc vẫn còn khá khiêm tốn.

Ông Trần Kế Hoa dẫn chứng việc Tiến sỹ Phạm Thị Thanh Loan, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Dịch vụ Việt-Việt Quảng Đông (Trung Quốc), tổ chức Câu lạc bộ Áo dài tại Trung Quốc nhưng hoạt động chủ yếu hướng tới cộng đồng người Việt Nam tại đây. Dù vậy, ông vẫn rất vui mừng vì sáng kiến này phù hợp với ý tưởng mà ông đã ấp ủ suốt 20 năm.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa cho biết, từ năm 2007, ông đã đề xuất với cán bộ lãnh sự Hoàng Ngọc Bảo về việc Việt Nam cần đẩy mạnh quảng bá văn hóa và con người Việt Nam tại tỉnh Quảng Đông. Theo ông, Câu lạc bộ Áo dài nên mở rộng đối tượng tham gia, hướng tới tất cả các cộng đồng tại Trung Quốc.

Với tư cách là một giảng viên tiếng Việt, ông cũng mong muốn lưu học sinh Việt Nam có thêm nhiều hoạt động giao lưu với sinh viên Trung Quốc, trong đó có việc tổ chức các trận bóng đá giữa sinh viên hai nước. Ông nhấn mạnh tương lai quan hệ hai nước nằm trong tay thế hệ trẻ, do đó cần tạo thêm cơ hội để thanh niên hai nước giao lưu và hiểu biết lẫn nhau.

Để quảng bá hiệu quả hơn bản sắc dân tộc, đồng thời thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường lòng tin và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa cho rằng, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, Việt Nam cần tiếp tục chủ động quảng bá các giá trị văn hóa và tăng cường giao lưu với các cộng đồng tại Trung Quốc.

Ông đề xuất Việt Nam tích cực phối hợp tham gia hoặc chủ động tổ chức các sự kiện văn hóa tại Trung Quốc, như lễ hội trang phục truyền thống, giới thiệu ẩm thực đặc sắc, du lịch văn hóa dành cho công chúng; các hoạt động giao lưu bóng đá, trò chơi điện tử, cosplay dành cho thanh niên, sinh viên; cùng các diễn đàn khoa học dành cho giới nghiên cứu và chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Đây sẽ là những hoạt động thiết thực góp phần tăng cường sự hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy kết nối giữa nhân dân hai nước./.

Lan tỏa nét đẹp văn hóa qua “Đêm Phim Việt Nam” tại Trung Quốc Thông qua các bộ phim, khán giả Trung Quốc và bạn bè quốc tế sẽ được trải nghiệm những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, cuộc sống bình dị và những nét văn hoá đặc trưng của người Việt Nam.