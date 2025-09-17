Chủ tịch Nestlé Paul Bulcke từ chức sau khi CEO bất ngờ bị sa thải

Chủ tịch Nestlé Paul Bulcke sẽ từ chức sau gần một thập kỷ đứng đầu hội đồng quản trị, sau khi cựu Giám đốc điều hành (CEO) Laurent Freixe đột ngột bị sa thải vào đầu tháng này.

Nhà sản xuất càphê Nescafe và thức ăn cho thú cưng Purina của Thụy Sỹ ngày 16/9 cho biết ông Pablo Isla, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị, sẽ thay thế ông Bulcke từ ngày 1/10.

Ông Bulcke, người đã giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị từ năm 2017, sẽ rời đi trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Ông Bulcke trước đó dự kiến sẽ bàn giao vị trí Chủ tịch cho ông Isla vào tháng 4/2026.

Vài tuần trước, Nestlé đã sa thải cựu CEO Freixe sau khi điều tra mối quan hệ tình cảm giữa ông với một cấp dưới trực tiếp, điều vi phạm quy tắc ứng xử của tập đoàn.

Việc sa thải ông Freixe là sự thay đổi lớn nhất trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Nestlé chỉ trong hơn một năm.

Năm 2024, Nestlé đã bổ nhiệm vị CEO người Pháp này thay thế CEO Mark Schneider nhằm khôi phục tăng trưởng khi tập đoàn đang đối mặt với việc doanh số bán trì trệ.

Tập đoàn đã bổ nhiệm ông Philipp Navratil, CEO của Nestlé Nespresso, kế nhiệm ông Freixe, trao cho ông nhiệm vụ khôi phục tăng trưởng doanh số của nhà sản xuất thực phẩm đóng gói lớn nhất thế giới này, với các sản phẩm đa dạng từ chocolate chip Nestlé Toll House đến pizza DiGiorno.

Ông Navratil, 49 tuổi, đang đối mặt với nhiệm vụ ngăn chặn đà giảm giá cổ phiếu kéo dài nhiều năm của công ty và ổn định tình hình sau một loạt vụ bê bối, sự cố và sự ra đi của các CEO. Ông gia nhập ban điều hành Nestlé vào tháng 1/2025.

Vào tháng 7/2025, Nestlé cho biết đang tiến hành đánh giá các thương hiệu hoạt động kém hiệu quả trong mảng vitamin, khoáng chất và thực phẩm bổ sung, động thái có thể dẫn đến việc bán mảng này, khi tập đoàn muốn định hướng sang các sản phẩm cao cấp hơn như Garden of Life và thực phẩm bổ sung Solgar.

Nestlé báo cáo mức tăng trưởng doanh số của các hoạt động kinh doanh cốt lõi là 3% trong quý 2/2025.

Ông Bulcke hoàn toàn tin tưởng vào ban lãnh đạo mới của Nestlé và tin chắc rằng tập đoàn sẽ có vị thế thuận lợi hơn cho tương lai. Ông nói đây là thời điểm thích hợp để ông từ chức và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi đã được lên kế hoạch, cho phép ông Pablo và ông Philipp thúc đẩy chiến lược của Nestlé và dẫn dắt công ty với một tầm nhìn mới.

Ông Bulcke được bầu vào hội đồng quản trị năm 2008 và lãnh đạo tập đoàn với tư cách là CEO từ năm 2008 đến năm 2016./.

