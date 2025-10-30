Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc và triển khai Hội nghị Cấp cao Mê Công-Hàn Quốc trong thời gian tới.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 30/10, tại thành phố Gyeongju, Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Li Che Miêng) nhân dịp tới Hàn Quốc dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025.

Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai các chính sách đối ngoại tại khu vực.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Hàn Quốc tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2025, mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ và phối hợp cùng Việt Nam tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí hiện thực hóa việc đưa hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực thành trụ cột mới trong quan hệ song phương; nhất trí hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cùng thúc đẩy sớm nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc và triển khai Hội nghị Cấp cao Mê Công-Hàn Quốc trong thời gian tới.

Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung chiến lược về duy trì hòa bình, ổn định tại Biển Đông, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng theo quy định của luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 của Liên hợp quốc (UNCLOS 1982)./.