Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng AIPA-46

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 17/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự phiên họp Ban Chấp hành Đại hội đồng liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46 (AIPA-46).

Phiên họp do Chủ tịch Hạ viện Malaysia, Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul, chủ trì với sự tham dự của Trưởng đoàn các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA và Tổng Thư ký AIPA.

Đây là hoạt động quan trọng đầu tiên trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-46 nhằm rà soát, thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các Ủy ban, danh mục các dự thảo nghị quyết và các nội dung quan trọng khác sẽ được thảo luận, thông qua tại Hội nghị.

Chia sẻ ý nghĩa của chủ đề AIPA-46 “Quốc hội ở tuyến đầu vì một ASEAN tăng trưởng bao trùm và bền vững,” Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước tin tưởng chủ đề Đại hội đồng phù hợp và cộng hưởng với chủ đề chung của Năm Chủ tịch ASEAN 2025 là “Bao trùm và Bền vững,” đồng thời thể hiện trách nhiệm, sự đồng hành của các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA trong việc củng cố đoàn kết, xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy con người làm trung tâm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ban điều hành AIPA. (Ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN)

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Malaysia; khẳng định Đoàn Việt Nam ủng hộ và hợp tác chặt chẽ với Quốc hội Malaysia và các Quốc hội/Nghị viện thành viên AIPA, tích cực đóng góp vào thành công chung của Đại hội đồng AIPA-46, góp phần thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Quốc hội/Nghị viện các nước thành viên đối với các dự thảo nghị quyết do Việt Nam đề xuất và trình Đại hội đồng AIPA-46 thông qua nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như kinh tế số, chuyển đổi số, an ninh mạng, tăng cường thương mại nội khối, nâng cao hiệu quả hợp tác với các đối tác…, phát huy vai trò của ngoại giao nghị viện trong duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực.

Trong ngày 17/9, các đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Đối thoại ASEAN-AIPA lần thứ tư với chủ đề “Xây dựng tương lai toàn diện và bền vững,” Diễn đàn các nữ Lãnh đạo AIPA với chủ đề “Nữ lãnh đạo trong quản trị tương lai: Dẫn dắt chuyển đổi số và phát triển bền vững” và Phiên thảo luận Nghị sỹ trẻ AIPA với chủ đề “Thanh niên hành động”./.

