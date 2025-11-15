Chủ tịch Quốc hội: Thời gian tới, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật

Chiều 15/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật đã chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban Tổ chức.

Tại phiên họp, Ban Tổ chức đã nghe các cơ quan báo cáo tiến độ công việc chuẩn bị tổ chức Diễn đàn; rà soát, cho ý kiến các nội dung công việc cần tiếp tục triển khai để bảo đảm tổ chức thành công Diễn đàn đầu tiên của Quốc hội về xây dựng pháp luật.

Các đại biểu thống nhất Diễn đàn được tổ chức vào ngày 22/11 tới, với chủ đề: “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.”

Diễn đàn nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện công tác xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay, trọng tâm là việc thực hiện đổi mới tư duy, định hướng xây dựng pháp luật thời gian vừa qua; đánh giá kết quả nổi bật trong công tác lập pháp của Quốc hội, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy, nhân rộng; đồng thời tổng kết lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện thể chế kiến tạo phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao việc Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã chủ động phối hợp với Văn phòng Quốc hội triển khai nhiều nội dung công việc được phân công để tổ chức Diễn đàn, trong khi phải cùng lúc triển khai nhiều nhiệm vụ phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ thực tiễn hoạt động xây dựng pháp luật của Quốc hội vừa qua, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Quốc hội "phải đúng vai, thuộc bài." Diễn đàn phải nhấn mạnh việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật của Quốc hội thời gian qua, chỉ rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được và đề xuất tiếp tục đổi mới công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Quốc hội tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật, do đó yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ và chất lượng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức và phải kịp thời báo cáo Ban Tổ chức Diễn đàn giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ Diễn đàn góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân; nâng cao chất lượng, tuổi thọ các luật, nghị quyết, bảo đảm các luật, nghị quyết ban hành sẽ đi ngay vào cuộc sống./.

