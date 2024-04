Cienco 4 tăng tốc sửa mặt đường Quốc lộ 1 Hà Tĩnh xong trước Lễ 30/4

Công nhân sửa chữa đường quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - tuyến tránh Bắc thành phố Hà Tĩnh. (Ảnh: TTXVN phát)

Sau thời gian gián đoạn do thời tiết, Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đang tập trung thi công, sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh, mục tiêu hoàn thành trước dịp lễ 30/4, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân và phương tiện qua lại.

Tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), phóng viên ghi nhận Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đang điều động máy móc, nhân lực cào bóc mặt đường hư hỏng để sửa chữa, thảm lại.

Đơn vị thi công cào bóc mặt đường hư hỏng với độ dày 5cm, vật liệu cào bóc được vận chuyển đến bãi tập kết.

Khu vực được cào bóc sẽ thảm lớp bêtông nhựa C12, ngoài ra bổ sung thêm phụ gia SBS nhằm tăng độ bền mặt đường, tăng khả năng kháng chịu hằn vết bánh xe.

Sau nghỉ Tết Nguyên đán, thời tiết bất lợi nên việc sửa chữa mặt đường Quốc lộ 1 bị gián đoạn một thời gian.

Những ngày này, thời tiết thuận lợi nên đơn vị đã điều động máy móc, nhân lực để tiếp tục sửa chữa các vị trí mặt đường hư hỏng, xuống cấp.

Tổng khối lượng mặt đường sửa chữa theo yêu cầu tại Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Vinh (Nghệ An) và Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy-Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh là 108.000m2.

Trước Tết Nguyên đán đơn vị đã khắc phục, sửa chữa, nay khối lượng còn lại gần 60.000m2; trong đó quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy-Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh khoảng 30.000m2.

Ông Đặng Hòa Chung, Giám đốc Ban quản lý dự án (Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4) cho biết với những vị trí hư hỏng nặng, đơn vị cào bóc 5cm mặt đường và thảm lại bằng bêtông nhựa C12 kết hợp phụ gia SBS để tăng độ bền và khả năng chống chịu.

Đối với những vị trí hư hỏng nhẹ, đơn vị chỉ cào bóc 5cm mặt đường và thảm lại bằng bêtông nhựa. Dự kiến việc sửa chữa sẽ hoàn thành trước dịp lễ 30/4/2024.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, mặt đường xuất hiện tình trạng ổ gà, lún, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Lê Văn Hoàng (ngụ huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), tài xế thường đi từ tỉnh Quảng Bình ra các tỉnh phía Bắc, cho biết mặt đường hư hỏng khiến việc di chuyển trở nên khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Hy vọng nhà đầu tư sớm sửa chữa xong mặt đường để phương tiện qua lại an toàn hơn.

Thời gian qua, đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh mặt đường hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cũng như Khu quản lý đường bộ II đã kiểm tra, yêu cầu nhà đầu tư dự án sớm khắc phục, sửa chữa, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy-Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh dài 35km có kinh phí hơn 2.400 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng-vận hành-chuyển giao). Công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2014.

Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco 4 đang nỗ lực sửa chữa mặt đường hư hỏng trên Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Việc sửa chữa được người dân địa phương quan tâm và mong chờ hoàn thành sớm./.

Hà Tĩnh: Khắc phục hư hỏng trên Quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh trước Tết Nguyên đán Tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Cienco4 khắc phục, sửa chữa triệt để các hư hỏng mặt đường, hệ thống vạch sơn bị mờ trên Quốc lộ 1, đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh trước ngày 25/1.