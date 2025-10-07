Công an Bắc Ninh cứu một gia đình 5 người thoát khỏi lũ dữ

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 7/10, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công 5 người trong gia đình anh Vũ Đức Thọ (trong đó có một mẹ già và hai con nhỏ) ở thôn Suối Dọc, xã Đồng Kỳ, khỏi dòng nước lũ đang dâng cao, chảy xiết.

Gia đình anh Thọ sống cạnh suối, khi mưa lớn kéo dài, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến ngôi nhà nhanh chóng bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Dòng nước chảy xiết đe dọa cuốn trôi toàn bộ căn nhà, tình thế đặc biệt nguy hiểm.

Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Kỳ đã khẩn trương huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện cứu hộ tiếp cận hiện trường. Bất chấp dòng nước dữ, lực lượng công an đã nhanh chóng đưa các thành viên trong gia đình anh Thọ ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11 kết hợp với rìa Tây Nam áp cao cận nhiệt đới gây hội tụ gió, từ chiều và đêm 6/10 đến sáng 7/10, tại Bắc Ninh có mưa lớn trên diện rộng. Nhiều khu vực bị ngập úng, giao thông chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Một số xã như Sơn Động, Dương Hưu, Đèo Gia, nước lũ dâng cao, cô lập nhiều thôn, bản, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, gây nguy hiểm cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24 giờ tại các điểm xung yếu; huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển đến nơi an toàn, di dời và bảo vệ tài sản cho các hộ dân ở khu vực ngập sâu./.

