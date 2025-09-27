Công nghiệp hạt nhân: Tương lai của ngành năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 26/9, Phiên họp toàn thể của Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử thế giới” đã diễn ra tại thủ đô Liên bang Nga. Sự kiện kéo dài từ ngày 25-30/9, quy tụ đại diện ngành công nghiệp hạt nhân nhiều quốc gia để thảo luận về định hướng phát triển của ngành.



Tại sự kiện, các diễn giả khẳng định công nghệ hạt nhân ngày nay không còn bị giới hạn mà đã được ứng dụng rộng rãi trong y học, thám hiểm không gian, xe điện, công nghệ số và cải thiện môi trường sống, trở thành một phần trong đời sống hàng ngày.



Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom Alexey Likhachev nhấn mạnh năng lượng hạt nhân là lựa chọn không thể thay thế nếu muốn xây dựng một mô hình thế giới phát triển bền vững, giàu năng lượng, an toàn và thân thiện môi trường.

Ông khẳng định sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cấp cao mỗi quốc gia có vai trò then chốt trong việc bảo đảm ý chí chính trị và định hướng chiến lược cho ngành này.



Hiện năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 20% nguồn cung điện của Nga, có nơi lên tới 40%. Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 25% vào năm 2045 và từ năm 2042 Nga sẽ sản xuất được 29 GW điện hạt nhân.



Chia sẻ kinh nghiệm tại diễn đàn, Bộ trưởng Năng lượng Belarus Denis Moroz cho biết, trước khi xây dựng nhà máy điện hạt nhân, nước này không có đủ điện cho nhu cầu sưởi ấm mùa Đông.

Nhờ phát triển điện hạt nhân, hiện Belarus đã có 40% lượng điện từ nguồn này, giảm 20 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, đồng thời góp phần giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu.



Cũng tại phiên họp, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi lưu ý về trách nhiệm trước hậu quả của việc sử dụng công nghệ hạt nhân, đồng thời khẳng định IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ các nước trong quản lý an toàn.



Kazakhstan và Uzbekistan - hai quốc gia đang thúc đẩy xây dựng nhà máy điện hạt nhân - đều đánh giá cao lợi ích của lĩnh vực này đối với an ninh năng lượng, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng, phát triển kinh tế cũng như các ứng dụng phi năng lượng như y học, nông nghiệp.



Trao đổi bên lề diễn đàn với phóng viên TTXVN tại LB Nga, ông Vladimir Aptekarev - Phó điều hành Bộ phận Kỹ thuật Cơ khí của Rosatom, phụ trách thương mại hóa các giải pháp năng lượng nổi - cho rằng công nghệ nhà máy điện hạt nhân nổi là giải pháp phù hợp cho Việt Nam, nhờ vị trí triển khai thuận lợi, thời gian xây dựng nhanh, không cần hạ tầng phức tạp. Tập đoàn Rosatom sẵn sàng cung cấp các giải pháp và hợp tác nếu Việt Nam có nhu cầu.



Diễn đàn “Tuần lễ Nguyên tử thế giới” do tập đoàn nhà nước Rosatom tổ chức nhân dịp 80 năm ngành năng lượng nguyên tử của Nga, thu hút khoảng 40.000 đại biểu tham gia từ 118 quốc gia. Diễn đàn có nhiều phiên thảo luận về các chủ đề như "Năng lượng sạch giá rẻ", "Đổi mới công nghiệp: Cải thiện sản xuất", "Sinh thái: Làm cho hành tinh sạch hơn", "Y học tiên tiến: Bảo vệ sức khỏe con người", "Đột phá kỹ thuật số", "Di chuyển: Hậu cần không biên giới", "Môi trường thoải mái" và "Khoa học và Giáo dục: Động lực của sự tiến bộ"./.

