Họp Liên hợp quốc: Hàn Quốc đề nghị Mỹ cho phép tái chế và làm giàu hạt nhân

Trong khuôn khổ phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 80 tổ chức tại New York (Mỹ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun đã gặp Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tái chế nhiên liệu hạt nhân cũng như làm giàu uranium.

Trong tuyên bố ngày 26/9, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tại cuộc gặp, Bộ trưởng Cho Hyun nhấn mạnh rằng, là quốc gia vận hành 26 lò phản ứng hạt nhân, Hàn Quốc cần đảm bảo chu trình nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh bao gồm làm giàu và tái chế vì mục đích an ninh năng lượng.

Đây hoàn toàn vì mục đích thương mại để có thể vận hành ổn định các nhà máy điện hạt nhân của Hàn Quốc.

Đáp lại, Bộ trưởng Wright cho biết sẽ lưu ý đến yêu cầu của phía Hàn Quốc và sẽ thảo luận với các cơ quan liên quan trong chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Giới phân tích cho rằng động thái này của Hàn Quốc nhằm phân định rõ nhu cầu tái chế nhiên liệu hạt nhân để thuần túy phục vụ phát triển công nghiệp, không liên quan đến những nghi vấn về mục đích sở hữu năng lực hạt nhân.

Hiện Hàn Quốc đang thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Hàn-Mỹ để được phép tái chế nhiên liệu hạt nhân và làm giàu urani.

Cũng tại cuộc gặp, hai Bộ trưởng đã nhắc lại những thảo luận có ý nghĩa về việc mở rộng hợp tác hạt nhân song phương tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Mỹ hồi tháng trước và nhất trí rằng chính phủ hai nước sẽ tiếp tục tham vấn để cụ thể hóa các phương án hợp tác này.

Hai bên cũng đều đồng ý rằng các doanh nghiệp Hàn Quốc và Mỹ cần tận dụng tốt cơ hội này thông qua quan hệ đối tác chặt chẽ, khi nhu cầu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân đang mở rộng đáng kể trên toàn cầu, bao gồm cả thị trường nội địa Mỹ.

Hai bộ trưởng đánh giá cao sự hợp tác đang diễn ra sôi nổi giữa các doanh nghiệp điện hạt nhân của hai nước gần đây, đồng thời nhất trí rằng chính phủ hai nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác trong khu vực tư nhân này.

Trước đó, hôm 12/9, Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lak từng tiết lộ cuộc đàm phán sửa đổi Hiệp định Hợp tác Hạt nhân Hàn-Mỹ đang có những tiến triển đáng kể khi hai bên đã có sự nhất trí về việc Hàn Quốc sẽ có nhiều không gian điều chỉnh hơn đối với việc làm giàu và tái chế nhiên liệu hạt nhân./.

