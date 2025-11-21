COP11 khẳng định ưu tiên bảo vệ giới trẻ trước tác hại của thuốc lá thế hệ mới

Ngày 21/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) thông tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong phiên họp lần thứ 11 Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung FCTC, từ ngày 17-23/11 tại Thụy Sĩ, đã đưa ra những cảnh báo mạnh mẽ về xu hướng các công ty thuốc lá đang lợi dụng khái niệm “giảm hại” để quảng bá các sản phẩm như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới gây hiểu lầm trong cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị cho rằng điều đó trái ngược với các chương trình giảm tác hại thực sự trong những lĩnh vực y tế công cộng khác, nơi các cơ quan và chuyên gia y tế theo đuổi các mục tiêu sức khỏe bằng cách triển khai các chiến lược và can thiệp dựa trên bằng chứng, được kiểm soát và giám sát chặt chẽ.

Trong bối cảnh nguy cơ gia tăng của các sản phẩm nicotine mới, hơn 1.400 đại biểu từ 162 quốc gia đã tham dự Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 11 của Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của WHO về Kiểm soát Thuốc lá (COP11) ngày 17/11 tại Geneva.

Với chủ đề “20 năm thay đổi - gắn kết các thế hệ vì một tương lai không thuốc lá,” COP11 nhấn mạnh việc bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập ngày càng mạnh của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá và nicotine mới, là ưu tiên hàng đầu của toàn cầu.

Đoàn Việt Nam tham dự COP 11 gồm các đại biểu đến từ Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Văn hóa-Xã hội của Quốc hội, Bộ Tài chính…, do tiến sỹ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá làm Trưởng đoàn.

Ông Hà Anh Đức - Trưởng đoàn Việt Nam tham dự COP11, chia sẻ Việt Nam hoàn toàn đồng thuận với quan điểm của WHO: mọi sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới khác đều gây hại và gây nghiện. Trong bối cảnh các sản phẩm thuốc lá mới đang lan nhanh trong giới trẻ, nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ thế hệ tương lai bằng những chính sách mạnh mẽ, quyết liệt và dựa trên bằng chứng khoa học.

Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử cao và đang tăng ở giới trẻ là điều đáng lo ngại. Dữ liệu xu hướng mới nhất của WHO cho thấy có hơn 15 triệu trẻ em trong độ tuổi 13-15 đang sử dụng thuốc lá điện tử và trẻ em 13-15 tuổi có khả năng sử dụng thuốc lá điện tử cao gấp 9 lần người lớn.

WHO khuyến cáo Chính phủ các nước có thể bảo vệ sức khỏe người dân tốt nhất bằng cách triển khai đầy đủ các biện pháp kiểm soát thuốc lá toàn diện nhằm giảm nhu cầu và nguồn cung đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá, nicotine và các sản phẩm liên quan.

Bên cạnh đó, các nước cần có chiến lược đẩy mạnh giáo dục cộng đồng và cung cấp hỗ trợ cai nghiện thông qua các phương pháp đã được chứng minh, chẳng hạn như liệu pháp thay thế nicotine và đường dây hỗ trợ cai thuốc miễn phí, những biện pháp đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá và chứng minh là an toàn, hiệu quả.

Chính phủ và cộng đồng y tế công cộng có thể tìm thêm thông tin về các sản phẩm thuốc lá, nicotine và sản phẩm liên quan từ WHO (Điều 9, 10, 11, 12, 13 - FCTC). Điều quan trọng là các chính phủ và cộng đồng y tế tiếp tục đánh giá rủi ro do các loại sản phẩm khác nhau gây ra, tình hình thực tế trên thị trường, mô hình sử dụng (bao gồm sử dụng kép hoặc đa dạng) và cách những sản phẩm này có thể thúc đẩy việc sử dụng ở trẻ em và các nhóm khác. Tuy nhiên, điều này không bao giờ được làm chậm trễ nhu cầu cấp bách trong việc áp dụng và củng cố các biện pháp bảo vệ các thế hệ hiện tại và tương lai khỏi những sản phẩm này.

WHO cho rằng, đối với thuốc lá, nicotine và các sản phẩm liên quan, một chương trình nghị sự về giảm tác hại không bao giờ được dùng để biện minh cho việc quản lý lỏng lẻo hoặc nhằm mục đích dỡ bỏ các quy định cấm nghiêm ngặt đối với các sản phẩm này./.

