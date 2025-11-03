Cụ thể hóa các chỉ tiêu bằng hệ thống số liệu định lượng, tránh chung chung

Nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân tỉnh Lạng Sơn kỳ vọng vào công cuộc đổi mới đất nước; đồng thời tin tưởng rằng, với những quyết sách đúng đắn và mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phù hợp, Việt Nam sẽ đạt được thành tựu vượt bậc, xây dựng tiền đề, cơ sở quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới...

Gỡ “điểm nghẽn” để phát triển

Cử tri và nhân dân tỉnh Lạng Sơn bày tỏ nhất trí cao với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, nội dung toàn diện, ngắn gọn, phản ánh đúng tình hình đất nước; bám sát thực tiễn, thể hiện sự kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới.

Dự thảo các văn kiện đã khái quát sâu sắc những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm sau 40 năm đổi mới; thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; đề ra quan điểm, mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển đất nước toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, dự thảo các văn kiện đã nhấn mạnh những vấn đề có tính chiến lược như: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hội nhập quốc tế sâu rộng, thích ứng bối cảnh mới; hoàn thiện thể chế, xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững; khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.

Các đánh giá trong dự thảo các văn kiện đã thể hiện tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật,” cho thấy bản lĩnh chính trị và tính khoa học trong hoạch định đường lối của Đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Ông Nguyễn Phúc Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn nhận xét, trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng đã đánh giá đúng những kết quả, thành tựu đất nước đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như sau 40 năm đổi mới với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao.

“Theo báo cáo, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân khoảng 6,3%/năm, thuộc nhóm nước tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt trên 510 tỉ USD, gấp 1,47 lần so với năm 2020, xếp thứ 32 trên thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.000 USD, gia nhập nhóm nước có thu nhập trung bình cao, được nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá cao. Đây là những thành tựu vô cùng ấn tượng với một đất nước đang phát triển như Việt Nam,” ông Hà chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ qua, Việt Nam và thế giới đã chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, chủ động của Đảng, Nhà nước, với các chính sách như ngoại giao vaccine, chiến dịch tiêm chủng thần tốc, xây dựng các vùng xanh để duy trì, đảm bảo hoạt động sản xuất, thông quan hàng hóa... nước ta đã vượt qua đại dịch, kinh tế từng bước phục hồi và có bước tăng trưởng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra từ đầu nhiệm kỳ.

Kết quả phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ là những con số đơn thuần mà đã thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, sức mạnh, sự đồng lòng của cả dân tộc...

Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật và Nhà báo tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao tinh thần đổi mới toàn diện, quyết liệt, kịp thời từ Trung ương đến địa phương thời gian qua.

Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” ban hành và có hiệu lực từ năm 2017. Các địa phương trong cả nước cũng đã triển khai và đạt được kết quả bước đầu, song đến năm 2024 và 2025, việc thực hiện nghị quyết này mới thực sự quyết liệt, đồng bộ.

Nhờ đó, đến ngày 1/7/2025 các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện xong việc sắp xếp, sáp nhập, tinh gọn bộ máy và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Có thể nói đây là cuộc “cách mạng” thần tốc chưa từng có.

Cùng với sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết phát triển đất nước trong giai đoạn mới như: Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân... Đây là những nghị quyết chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển bứt phá, giàu mạnh.

Nâng cao đời sống nhân dân

Nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên cơ sở thực tiễn tại địa phương, ông Phùng Văn Khiêm, Tổ trưởng Tổ đảng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, khối 19, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn đồng tình với quan điểm, mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD là có cơ sở và phù hợp.

Ông Phùng Văn Khiêm, Tổ trưởng Tổ đảng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, khối 19, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ với phóng viên TTXVN. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ông Khiêm phân tích, năm 2025, Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả nước đạt 8% trở lên.

Các tỉnh, thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP năm nay đạt trên 8% và tăng hai con số vào năm 2026. Hiện nay, cả nước đang triển khai, chuẩn bị hoàn thành, đưa vào khai thác nhiều dự án, công trình trọng điểm cấp tỉnh, cấp quốc gia có vai trò thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội cả nước và khu vực.

Ngoài ra, với những nghị quyết, quyết sách tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế chính sách, thời gian tới, dự kiến sẽ có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn, ứng dụng công nghệ cao đầu tư vào Việt Nam, đóng góp vào sự phát sự phát triển chung của đất nước...

Qua nội dung dự thảo các văn kiện, ông Khiêm đề nghị, trong dự thảo văn kiện cần bổ sung và nhấn mạnh hơn những nhân tố mới, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn cầu, an ninh mạng, an ninh con người...

Đây không chỉ là những vấn đề mang tính thời sự mà còn trực tiếp tác động đến ổn định chính trị, phát triển bền vững và chất lượng cuộc sống nhân dân.

Từ thực tiễn tại địa phương, sau hơn 4 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã hoạt động thông suốt, đáp ứng cơ bản yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cũng phát sinh một số khó khăn do thiếu cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ ban đầu có phần lúng túng, một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới...

Do đó, dự thảo các văn kiện phải đánh giá đầy đủ về tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ đó đề ra giải pháp phát triển phù hợp với thực tiễn.

“Trong dự thảo các văn kiện cần bổ sung cụ thể hóa các chỉ tiêu bằng hệ thống số liệu định lượng, tránh mục tiêu chung chung, khó đo lường; kèm theo mục tiêu cần có lộ trình, giải pháp và nguồn lực thực hiện rõ ràng. Ví dụ, có thể xem xét, ghi rõ mục tiêu, đến năm 2030 người dân được miễn chi phí khám, chữa bệnh,” ông Khiêm đề xuất.

Nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị, bà Trần Thị Huyền ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn vui mừng vì lĩnh vực nông nghiệp vẫn được xem trọng. Dự thảo báo cáo chính trị xác định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, theo chuỗi giá trị, có hiệu quả.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp; phát triển các vùng sản xuất hàng hóa lớn, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với chế biến sâu và xây dựng thương hiệu sản phẩm; phát triển các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn; mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, xây dựng các chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Những nội dung nêu trên có ý nghĩa thiết thực, bởi để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân, yêu cầu bắt buộc là phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết và đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, trên thực tế, nông dân hiện vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn lớn; việc áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi; xuất khẩu hàng hóa còn vướng nhiều quy định của các nước.

Từ thực tế đó, Nhà nước và các cơ quan chức năng tạo điều kiện ưu đãi vay vốn, rút ngắn quy trình, thủ tục cho vay giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất.

Cơ quan chuyên môn hỗ trợ, cử cán bộ kĩ thuật về cơ sở làm điểm các mô hình ứng dụng khoa học vào sản xuất, cầm tay chỉ việc cho người nông dân, từ đó từng bước nhân rộng để phát huy hiệu quả bền vững.

Các bộ, ngành của Trung ương, địa phương hội đàm, làm việc với cơ quan của các nước, đưa thêm nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vào danh mục hàng hóa xuất khẩu./.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV: Khai mở động lực mới cho mô hình tăng trưởng Những thành tựu giai đoạn 2021-2025 đã tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng các động lực và giải pháp để khai mở mô hình tăng trưởng mới của đất nước.