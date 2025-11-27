Cứu sống nam thanh niên 19 tuổi bị tắc gần toàn bộ hệ tĩnh mạch não

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện can thiệp cấp cứu thành công, lấy huyết khối xoang tĩnh mạch não cho một bệnh nhân nam 19 tuổi, giúp tái thông toàn bộ các xoang tĩnh mạch lớn trong não.

Đây là một trường hợp hiếm gặp, nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến tổn thương não và di chứng thần kinh nghiêm trọng.

Bệnh nhân N.A.T, 19 tuổi, đến từ Phú Thọ, nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội kéo dài suốt một tuần và kèm theo triệu chứng nhìn đôi.

Trước đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán huyết khối tĩnh mạch não tại một bệnh viện tuyến dưới và điều trị bằng thuốc kháng đông liều chuẩn. Tuy nhiên, sau 5 ngày điều trị, tình trạng của bệnh nhân không cải thiện, các triệu chứng càng trở nên nặng hơn, dẫn đến việc phải chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Kết quả phim chụp cho thấy bệnh nhân bị tắc gần như toàn bộ hệ thống tĩnh mạch não, bao gồm xoang dọc trên, xoang ngang, xoang sigma và đoạn đầu xoang tĩnh mạch cảnh trong phải.

Bác sỹ Đào Xuân Hải, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết đây là trường hợp cần can thiệp sớm do bệnh nhân không đáp ứng với điều trị nội khoa. Để tối ưu hóa hiệu quả điều trị, các bác sỹ đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa, gồm các chuyên khoa Điện quang can thiệp, Nội thần kinh, Ngoại thần kinh và Hồi sức cấp cứu. Các bác sỹ đã thống nhất phác đồ can thiệp nhằm tái thông dòng chảy trong tĩnh mạch não, giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân.

Huyết khối tĩnh mạch não khác với huyết khối động mạch vì cần phải can thiệp qua đường tĩnh mạch.

Trước tiên, các bác sỹ tiến hành chụp động mạch não để xác định rõ hệ thống xoang tĩnh mạch và vị trí huyết khối trên máy DSA. Sau đó, dụng cụ được đưa từ tĩnh mạch đùi lên tĩnh mạch cảnh trong phải để lấy huyết khối từ tĩnh mạch cảnh trong đến xoang dọc trên, là vị trí có huyết khối.

Bác sỹ Hải cho biết ca can thiệp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và sau thủ thuật, dòng chảy trong hệ thống xoang tĩnh mạch đã cải thiện rõ rệt, bệnh nhân giảm nhanh triệu chứng đau đầu, giảm nguy cơ xuất huyết não, một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra nếu xoang tĩnh mạch không được tái thông kịp thời.

Bác sỹ Lê Quốc Việt, Khoa Nội-Hồi sức thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết hầu hết các bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch não đều đáp ứng tốt với điều trị nội khoa. Tuy nhiên, trường hợp này, huyết khối rất lớn, tắc hoàn toàn các xoang tĩnh mạch lớn và tình trạng của bệnh nhân diễn tiến xấu dù đã sử dụng thuốc kháng đông. Vì vậy, các bác sỹ đã quyết định thực hiện can thiệp hút huyết khối, kết hợp duy trì thuốc kháng đông để ngăn ngừa nguy cơ hình thành huyết khối mới.

Kỹ thuật can thiệp hút huyết khối và điều trị nội khoa không phải là chỉ định thường quy vì độ phức tạp cao, chỉ áp dụng trong các trường hợp đặc biệt như tắc nhiều tĩnh mạch lớn, điều trị nội khoa không đáp ứng, hoặc khi triệu chứng tiến triển nặng. Sau 5 ngày can thiệp, bệnh nhân đã hoàn toàn hết triệu chứng đau đầu, thể trạng ổn định và đáp ứng tốt với điều trị. Các chỉ số cận lâm sàng đã cải thiện rõ rệt, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt và sinh hoạt gần như bình thường.

Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và phục hồi chức năng nhằm phòng ngừa nguy cơ tái phát. Với tiến triển khả quan này, bệnh nhân có thể sớm quay trở lại giảng đường đại học, tiếp tục học tập và sinh hoạt như trước. Bệnh nhân sẽ được các bác sỹ hướng dẫn tái khám định kỳ để đảm bảo quá trình hồi phục lâu dài và bền vững./.

