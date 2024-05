Đà Nẵng sẵn sàng cho kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông

Phó Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Đà Nẵng Mai Tấn Linh cho biết mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025 đến nay đã sẵn sàng, đảm bảo kỳ thi hiệu quả, an toàn.

Thí sinh tại trường THPT Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, trao đổi về đáp án sau khi hoàn thành buổi thi đầu tiên năm học 2023-2024. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Để kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2024-2025, từ ngày 2-4/6 được diễn ra thuận lợi, thành phố Đà Nẵng, đã chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, chú ý công tác bảo mật… nhằm đảm bảo kỳ thi hiệu quả, an toàn và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia dự thi.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, cho hay đến nay, Đà Nẵng có 16.505 thí sinh (trong tổng số 18.282 học sinh của lớp 9 năm học 2023-2024) đăng ký dự thi kỳ thi này.

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố sớm ban hành kế hoạch tuyển sinh và tổ chức cho học sinh lấy nguyện vọng dự thi vào các trường công lập. Bên cạnh đó, Sở cũng chọn lựa 33 điểm thi có cơ sở vật chất tốt nhất phục vụ cho kỳ thi.

Theo ông Mai Tấn Linh, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi đến nay đã sẵn sàng. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Công an thành phố huy động 150 cán bộ, chiến sỹ để bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm in sao đề thi, cũng như điểm thi; đồng thời điều động hơn 2.000 giáo viên coi thi và chấm thi.

Thực hiện kiểm tra, rà soát các quy định và điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, bà Phạm Thị Trinh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học và Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, đánh giá trong hai ngày 30-31/5 các Đoàn kiểm tra của Sở thực hiện rà soát các điểm thi về các điều kiện cơ sở vật chất, phòng thi, bảo mật… nhằm đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra hiệu quả, an toàn.

Qua kiểm tra, các điểm thi đã triển khai đầy đủ các điều kiện chuẩn bị trang thiết bị, cơ sở vật chất, đảm bảo công tác bảo mật và sẵn sàng trong công tác phòng cháy chữa cháy…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, mỗi điểm thi cần phải chuẩn bị các nội dung như: có phòng bảo quản đề thi và bài thi (phòng phải đảm bảo an toàn, có đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy; bên trong phòng bố trí ít nhất 2 tủ đảm bảo chắc chắn, có khóa riêng biệt, 1 tủ đựng đề thi và 1 tủ đựng bài thi, phòng này chỉ để bảo quản đề thi, bài thi, không dùng cho các hoạt động khác); chuẩn bị 1 phòng họp của Điểm thi (tại phòng này nhà trường cho lắp đặt 1 điện thoại cố định có loa ngoài và 1 thùng hoặc tủ có khóa, để bảo quản các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân của tất cả những người làm nhiệm vụ tại Điểm thi trong thời gian tổ chức coi thi); một phòng làm việc cho nhân viên y tế hoặc phòng y tế của nhà trường; một phòng làm việc cho các nhân viên phục vụ.

Ngoài ra, mỗi phòng thi được bố trí, sắp xếp bàn ghế đảm bảo 24 chỗ ngồi cho thí sinh dự thi và 2 chỗ ngồi cho cán bộ coi thi, phòng thi đảm bảo đủ ánh sáng và quạt mát cho thí sinh và cán bộ coi thi trong phòng thi; điểm thi lập sơ đồ bố trí các phòng thi…; chuẩn bị ít nhất có một phòng cho thí sinh để túi xách, vật dụng khi đi thi và một phòng thi dự phòng…/.

