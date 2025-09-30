Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII từ ngày 3-5/10/2025

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Theo lời Bác dạy- Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân."

Thông tin tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả", Đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm của Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước.

Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong tháng 10/2025. Cụ thể, Đại hội được tổ chức trong 3 ngày, từ chiều 3/10/2025 đến ngày 5/10/2025 (Phiên trù bị: Chiều 3/10/2025; Phiên chính thức: ngày 4 và 5/10/2025. Đại hội bế mạc chiều 5/10/2025). Địa điểm tổ chức Đại hội tại Hội trường lớn, Trụ sở Bộ Công an, số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

Về thành phần dự Đại hội, tổng số đại biểu triệu tập dự Đại hội gồm 350 đồng chí (24 đại biểu đương nhiên và 326 đại biểu được bầu từ đại hội các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương).

Chủ đề của Đại hội là: "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân." Các văn kiện trình Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị của Đảng ủy Công an Trung ương khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm của Đảng ủy Công an Trung ương khoá VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội; Dự thảo Chương trình làm việc của Đại hội.

Nhiệm vụ của Đại hội: Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội lần thứ XIV của Đảng./.

