Đại hội Đảng bộ Chính phủ: 10 thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết: Chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước phát triển; cơ bản hoàn thành và hoàn thành rất thắng lợi cuộc cách mạng sắp xếp lại tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, xóa bỏ trung gian, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, sát dân, phục vụ dân tốt hơn.

Hoàn thành thể chế, đặt nền tảng pháp lý quan trọng cho đà tăng trưởng của những năm tiếp theo, tháo gỡ được khó khăn, kiến tạo được sự phát triển; cơ cấu lại nền kinh tế thích ứng với tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Chính phủ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 12 nhóm giải pháp chủ yếu và đạt được 10 thành tựu nổi bật.

Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, tăng trưởng bứt phá

Thành tựu đầu tiên là kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, tăng trưởng bứt phá, các cân đối lớn được bảo đảm. Tăng trưởng GDP ấn tượng và toàn diện: tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 ước đạt 8,3-8,5%, là mức cao nhất khu vực và thuộc nhóm đầu trên thế giới. Đáng chú ý, có 32/34 địa phương ước đạt mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên, trong đó 13/34 địa phương tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tăng trưởng đến từ cả 3 khu vực: nông, lâm, thủy sản, tăng khoảng 4% (cao nhất 10 năm qua); công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,71%; dịch vụ tăng 8,26%. Bình quân cả giai đoạn 2021-2025, GDP tăng trưởng 6,3%, xấp xỉ mục tiêu đề ra (6,5-7%) dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Nếu không tính năm 2021, năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 thì giai đoạn 2022-2025, tăng trưởng GDP bình quân dự kiến đạt 7,2%/năm, vượt mục tiêu đề ra.

Quy mô và vị thế nền kinh tế được nâng cao: Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 510 tỷ USD, đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN, tăng 5 bậc so với năm 2020. GDP bình quân đầu người ước đạt trên 5.000 USD, đưa nước ta chính thức bước vào nhóm các nước có thu nhập trung bình cao.

Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc, tăng trưởng bứt phá, các cân đối lớn được bảo đảm. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Thu ngân sách nhà nước vượt xa kế hoạch với tổng thu giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn trước và vượt xa mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng).

Riêng năm 2025, đến ngày 30/9, thu ngân sách đã đạt xấp xỉ 100% dự toán, gần 2 triệu tỷ đồng, dù đã thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 200 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Cả năm 2025 phấn đấu thu vượt dự toán 25%.

Các chỉ số vĩ mô khác được giữ vững: Lạm phát được kiểm soát tốt, CPI bình quân 8 tháng năm 2025 tăng 3,25%, cả năm ước khoảng 4%, thấp hơn mục tiêu đề ra (4,5-5%). Nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài và bội chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn cho phép. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 8 tháng năm 2025 đạt 597,93 tỷ USD, xuất siêu ước đạt 14 tỷ USD.

Bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển

Thành tựu thứ hai là cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển. Đây là một chủ trương lớn, mang tính lịch sử, được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, với mục tiêu cốt lõi là xây dựng một nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại Trung ương, đã hoàn thành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Chính phủ, giảm từ 22 bộ, 4 cơ quan ngang bộ xuống còn 14 bộ và 3 cơ quan ngang bộ (giảm 8 đầu mối).

Tại địa phương thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), bỏ cấp huyện. Cả nước được sắp xếp lại còn 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, ở cấp cơ sở, đã giảm từ hơn 10.000 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 3.321 xã, đạt tỷ lệ giảm lên tới 67,9%.

Việc sắp xếp lại bộ máy không chỉ đơn thuần là cắt giảm đầu mối mà còn nhằm đảm bảo một hệ thống đồng bộ, thống nhất, thông suốt, hiệu quả, gắn liền với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Mục tiêu sâu xa là tạo không gian phát triển mới, từng bước chuyển đổi nền hành chính từ vai trò quản lý là chủ yếu sang một nền hành chính phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển.

(Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Mặc dù là một nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, được thực hiện trên quy mô lớn trong thời gian ngắn, ban đầu có lúc, có nơi còn lúng túng, nhưng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc phát sinh để bộ máy mới nhanh chóng đi vào vận hành hiệu quả, trôi chảy.

Hoàn thiện thể chế với tư duy đột phá

Thành tựu thứ ba là hoàn thiện thể chế với tư duy đột phá, kiến tạo phát triển. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được xác định là "đột phá của đột phá," với tư duy mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển nhằm gỡ bỏ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thông thoáng và phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Trong nhiệm kỳ, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết lớn nhất từ trước đến nay với 88 luật, 37 nghị quyết. Nhiều Nghị quyết đột phá, chiến lược của Bộ Chính trị đã được kịp thời thể chế hóa với tư duy, quan điểm, cách làm mới.

Cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ. Trong năm 2025, đã bãi bỏ, đơn giản hóa gần 3.200 thủ tục hành chính và cắt giảm trên 2.000 điều kiện kinh doanh, đạt mục tiêu đề ra. Đề án 06 tiếp tục được triển khai quyết liệt, đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành điểm "một cửa số", giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Số hóa, xanh hóa nền kinh tế

Thành tựu thứ tư là cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược. Nền kinh tế được cơ cấu lại theo hướng số hóa, xanh hóa, tăng cường nội lực, với động lực chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, mở ra không gian phát triển mới.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế số đạt bình quân 9-10%/năm, chiếm khoảng 14-15% GDP vào năm 2025. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam xếp thứ 44/139 quốc gia, thứ 3 trong ASEAN. Việt Nam xếp thứ 2 khu vực ASEAN về đầu tư vào khởi nghiệp AI (Start-up GenAI).

Tháo gỡ các điểm nghẽn tồn đọng, Chính phủ đã tập trung xử lý 5 ngân hàng yếu kém, 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ. Đặc biệt, đã lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, khởi động lại 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị ước tính 675.000 tỷ đồng.

Hạ tầng kinh tế-xã hội có bước đột phá lịch sử với việc hoàn thành 3.245km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu 3.000 km) và 1.711 km đường ven biển (vượt mục tiêu 1.700 km) vào cuối năm 2025. Hoàn thành các đường dây 500kV trong thời gian kỷ lục. Đang tích cực chuẩn bị đầu tư các dự án chiến lược quốc gia như điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thành tựu thứ năm là an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt là thành tựu thứ năm của Chính phủ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, toàn diện với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau," hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa trên 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, về đích trước thời hạn 5 năm 4 tháng. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa trên 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát, về đích trước thời hạn 5 năm 4 tháng, để mọi người dân đều có mái ấm an toàn.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 1 triệu căn hộ, đến tháng 8/2025 đã và đang triển khai 633 nghìn căn, phấn đấu hoàn thành 100 nghìn căn trong năm 2025.Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,1% năm 2021 xuống còn khoảng 1,3% năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm khoảng 1%, đạt mục tiêu đề ra.Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho người có công. Đặc biệt, đã bố trí gần 11.000 tỷ đồng để tặng quà cho toàn thể nhân dân nhân dịp Quốc khánh 2/9/2025.

Khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng dân tộc

Thành tựu thứ sáu là phát triển văn hóa sâu rộng, khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào và khát vọng dân tộc. Nhiều di sản văn hóa, thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể, với điểm nhấn là lễ diễu binh, diễu hành, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển. Tổ chức thành công Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.”

Thành tựu thứ bảy là về lĩnh vực giáo dục và y tế với nhiều tiến bộ vượt bậc, chất lượng cuộc sống được nâng cao. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ngày càng được nâng cao. Các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025 đều đạt giải cao. Nhiều cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục được xếp hạng cao và tăng thứ bậc trên các bảng xếp hạng uy tín quốc tế.

Đã thực hiện miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2025-2026. Đang xây dựng 100 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, hoàn thành trong năm 2025; và sẽ tiếp tục xây dựng 148 trường trong năm 2026.

Cán bộ Bảo hiểm tiếp người dân đến giải quyết thủ tục liên quan đến bảo hiểm. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2025 ước đạt 95,15%, đạt mục tiêu đề ra. Phấn đấu thực hiện miễn viện phí ở mức cơ bản theo lộ trình.Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 8 bậc so với năm 2024 và tăng 37 bậc so với năm 2020, một minh chứng rõ nét cho sự cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ

Thành tựu thứ tám của Chính phủ là ở lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cho thấy, tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quốc phòng, an ninh được tăng cường vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận. An ninh, an toàn các sự kiện lớn trong năm 2025 được bảo đảm tuyệt đối. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt kết quả tích cực. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Hai thành tựu thứ 9 và thứ mười của nhiệm kỳ qua chính là: Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và thông tin truyền thông. Trong đó Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, góp phần nâng cao vị thế và uy tín đất nước. Đây là thành tựu thứ chín mà Chính phủ đạt được.

Trong nhiệm kỳ, đã thiết lập thêm quan hệ ngoại giao với 6 nước, đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao lên 195 nước; nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với 10 đối tác, Đối tác Chiến lược với 5 đối tác; thiết lập quan hệ đối tác toàn diện với 4 đối tác, Đối tác Chiến lược theo lĩnh vực với 4 đối tác, đưa tổng số Đối tác Chiến lược, Đối tác Toàn diện lên 38. Theo đó, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác Chiến lược trở lên đối với toàn bộ 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ các nước G7 và 17/20 nước G20.

Thành tựu cuối cùng, đó là công tác thông tin, truyền thông được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới, sáng tạo, phong phú, đa dạng cả về hình thức và nội dung; đặc biệt chú trọng công tác truyền thông chính sách, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn.

Công tác truyền thông đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần quan trọng tạo đồng thuận xã hội, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội.

Việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh thế giới đầy biến động là một thành tựu to lớn, trực tiếp củng cố niềm tin và sự an tâm của người dân, doanh nghiệp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển./.

