Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại tỉnh Tây Ninh

Sáng 17/11, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 tại khu phố Phú Nhơn, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Tham dự ngày hội còn có lãnh đạo Quân khu 7, các cơ quan thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Chung vui với bà con khu phố, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển mới, kết tinh từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, con người và khát vọng vươn lên.

Đại tướng bày tỏ niềm tự hào về truyền thống cách mạng và sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Tây Ninh thời gian qua, đồng thời khẳng định quân đội nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng với nhiệm vụ quốc phòng, toàn quân thường xuyên triển khai hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa,” “Nhà tình nghĩa,” “Nhà đồng đội,” “Nhà đại đoàn kết,” góp phần chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Từ đầu năm đến nay, toàn quân đã xây tặng hơn 18.000 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, nhà đồng đội; phụng dưỡng 678 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; huy động hơn 450.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống thiên tai… Những hoạt động thiết thực đó tiếp tục khẳng định phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Ghi nhận thành tích của khu phố Phú Nhơn, Đại tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây.

98% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa là minh chứng cho sự phát triển bền vững của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đồng thời cho thấy chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân khu phố Phú Nhơn, phường Long An. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Tây Ninh nói chung, khu phố Phú Nhơn nói riêng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các cấp cần sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố tình đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Khu phố Phú Nhơn hiện có 599 hộ với 2.515 nhân khẩu, chia thành 11 tổ dân cư. Người dân chủ yếu là tiểu thương, công nhân viên chức Nhà nước và lao động trong các doanh nghiệp.

Những năm qua, đời sống nhân dân từng bước ổn định và nâng cao; hộ khá, giàu ngày càng tăng, toàn khu phố chỉ còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, cán bộ và nhân dân địa phương tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.

Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai mạnh mẽ. 100% hộ dân đăng ký thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, khu phố văn hóa.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao 10 suất quà; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Đoàn công tác trao 200 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Tỉnh Tây Ninh cũng trao tặng 1 Nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng cho hộ dân khu phố Phú Nhơn, phường Long An./.

Tưng bừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 lần đầu tiên tại Nhật Bản Đây là lần đầu tiên Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.