Đảng bộ Bộ Nội vụ tiên phong triển khai cuộc cách mạng về bộ máy

Xây dựng 12 luật, pháp lệnh, 14 nghị quyết của Quốc hội, 125 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 116 nghị định và trên 200 nghị quyết, quyết định của Chính phủ, đây là khối lượng công việc "khổng lồ" Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm kịp thời thể chế chủ trương của Đảng và thực tiễn đặt ra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Kết quả này đóng góp vào thành tích chung trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật của Chính phủ nhiệm kỳ qua, khi đã trình Quốc hội ban hành 121 luật và nghị quyết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền 813 nghị định, 11 nghị quyết và 164 quyết định - con số được coi là "kỷ lục" trong nhiệm kỳ về công tác ban hành văn bản thuộc thẩm quyền Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc

Báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua cho thấy Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nội vụ luôn xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực công tác của Bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là một trong ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ nên đã dành mọi tâm huyết, nguồn lực để tập trung thực hiện. Mặc dù nhiệm vụ được giao đều khó và phức tạp, có nhiệm vụ chưa có tiền lệ; song phát huy những kết quả đã đạt được, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Đảng ủy cấp trên, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, với quyết tâm chính trị cao, đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo Bộ, ngành Nội vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhiều thể chế, chính sách hệ trọng được Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao, nhất là xây dựng hệ thống thể chế mang tính cách mạng trong giai đoạn lịch sử thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính nhà nước gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân.

Cùng với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ luôn xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách và có tính đột phá phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách của Bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số; các cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được hình thành trong đó có cơ sở dữ liệu quan trọng là cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở dữ liệu người có công đã được kết nối, chia sẻ với dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Nhiều phần mềm ứng dụng được hoàn thiện và quản lý, sử dụng, từng bước phát huy hiệu quả, bảo đảm yêu cầu chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công ổn định, hiệu quả.

Dấu ấn lịch sử

Kết quả công tác lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được thể hiện rõ nét qua phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tại Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (vào trung tuần tháng 8/2025) rằng, nhiệm kỳ vừa qua là một nhiệm kỳ đặc biệt, mang dấu ấn lịch sử không chỉ đối với ngành Nội vụ mà còn với cả hệ thống chính trị.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng Đoàn công tác của Trung ương kiểm tra tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Đông Kinh mới, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Bộ Nội vụ đã giữ vai trò tiên phong trong việc tham mưu và triển khai một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, kiến tạo lại không gian phát triển mới cho đất nước.

Một trong những điểm sáng nổi bật, mang dấu ấn đột phá của Đảng bộ Bộ Nội vụ đã được Phó Thủ tướng chỉ ra bằng "định lượng" cụ thể: đã tham mưu quyết liệt để giảm 5 bộ và cơ quan ngang bộ, giảm 3 cơ quan thuộc Chính phủ; xóa bỏ 30/30 tổng cục và tương đương, cắt giảm hàng nghìn đầu mối cấp vụ, cục, chi cục.

Cả nước đã giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố, giảm 6.714 đơn vị cấp xã và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện. Đi cùng với đó là một cuộc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, với hơn 1.200 nhiệm vụ được chuyển từ cấp huyện về cho cấp tỉnh và xã, trong đó hơn 84% đã trao quyền cho chính quyền cấp xã để bảo đảm chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đây là thành tựu đột phá, giúp bộ máy Chính phủ trở nên tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp thực sự là một cuộc kiến tạo lại giang sơn trong thời đại mới.

Đảng bộ đã lãnh đạo ngành hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được chuyển giao từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đảm bảo hoạt động của các chính sách xã hội không bị gián đoạn, củng cố vững chắc hơn nữa trụ cột an sinh và niềm tin của nhân dân.

Các chính sách việc làm được triển khai hiệu quả, duy trì tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức thấp dưới 3%. Chính sách tiền lương được cải thiện vượt bậc, lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức tăng lên 57% so với năm 2021.

Truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" được phát huy mạnh mẽ. Trong nhiệm kỳ, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đã vận động được hơn 3.000 tỷ đồng; Chủ tịch nước đã tặng quà cho gần 20 triệu lượt người có công với tổng kinh phí hơn 6.100 tỷ đồng, đảm bảo đời sống người có công ngày càng được nâng cao.

Triển khai thành công một chủ trương nhân văn là đưa vào hoạt động Ngân hàng gene liệt sỹ, góp phần thực hiện mong mỏi đã từ lâu, canh cánh trong lòng nhân dân và các cựu chiến binh là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo Phó Thủ tướng, yêu cầu đặt ra vô cùng cấp bách, đòi hỏi chất lượng tham mưu rất cao, nhưng lại với thời gian rất ngắn.

"Để hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ, phức tạp và chưa từng có tiền lệ này, tôi biết rằng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Bộ đã nỗ lực vượt bậc. Phía sau khối lượng công việc đồ sộ đó là nhiều trăn trở, lo toan, với những bữa ăn nuốt vội và những đêm không ngủ," Phó Thủ tướng chia sẻ.

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ I Bộ Nội vụ, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, dù ở bất kỳ giai đoạn nào - thời chiến hay thời bình, xây dựng hay đổi mới - ngành Nội vụ luôn là lực lượng kiên trung, tận tụy, sáng tạo, góp phần trực tiếp kiến tạo nền quản trị quốc gia và chăm lo an sinh xã hội.

Những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ đã góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ qua./.

