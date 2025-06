Danh sách các tác phẩm đoạt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX - năm 2024

Tối 21/6, Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XIX, năm 2024 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

VietnamPlus trân trọng giới thiệu danh sách các tác phẩm xuất sắc đoạt Giải (phần 1):

I. GIẢI TIN, BÀI PHẢN ÁNH, PHỎNG VẤN (BÁO IN)

Giải A:

- Loạt 5 bài: "Đột phá mở đường cho kỷ nguyên vươn mình dân tộc" của tác giả Phạm Anh Minh - Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

4 Giải B:

- Loạt 5 bài: "Gìn giữ tính Đảng - "Sợi chỉ đỏ" của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam" của nhóm tác giả Lê Trần Nguyên Huy, Nguyễn Hải Đường (Hải Đường), Nguyễn Thị Vân (Hà Vân) - Báo Nhà báo & Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

- Loạt 3 bài: "Liên kết bảo vệ an ninh, an toàn mạng: Tầm nhìn xa trước thách thức lớn" của nhóm tác giả Song Hà, Ninh Cơ (Phạm Văn Phường), Hồng Anh, Việt Hải - Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 bài: "Điện Biên Phủ - Ký ức còn mãi" của nhóm tác giả Nguyễn Thu Hà, Lương Mai Phương (Mai Phương), Huỳnh Trung Khánh (Trung Khánh) - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: "Dấu ấn Công an nhân dân Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới" của nhóm tác giả Trần Thị Huyền Châm (Huyền Châm), Trần Thanh Xuân (Trần Xuân) - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

5 Giải C:

- Loạt 5 bài: "Thành công trong giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội: Khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc" của nhóm tác giả Duy Chánh, Nguyễn Mai, Đào Huyền, Hoàng Sơn, Ánh Dương - Báo Hà Nội Mới, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 3 bài: "Ước nguyện hòa bình từ đất thiêng Quảng Trị" của nhóm tác giả Hoài Hương, Lâm Thanh, Tú Linh - Báo Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

- Loạt 3 bài: "Gỡ nút thắt trong đấu thầu, thông nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội" của nhóm tác giả Đặng Thị Chung, Phùng Đức Hiếu Anh, Trần Cao Nguyên - Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

- Loạt 5 bài: "Những "vùng quê dậy sóng" đã thành điểm sáng" của nhóm tác giả Phạm Thị Anh Thơ, Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Tiến Chương, Nguyễn Công Nam, Trần Hữu Dụng - Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Loạt 4 bài: "Quyết tâm bám trụ giữa Biển Đông" của tác giả Hải Luận - Báo An ninh biên giới, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

4 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài: "Tìm đâu ra cảnh "Trên bến dưới thuyền"? của nhóm tác giả Lại Thị Thúy Hà (Nguyễn Anh, Thúy Hà), Khải Hưng, Ngô Thị Thùy Trang (Sơn Thùy), Đặng Ngọc Hà (Ngọc Hà), Nguyễn Ngọc Trung - Báo Văn hóa, Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Loạt 3 kỳ: "Xóa bỏ hủ tục ở Hà Giang, “phá rào” xây đời sống mới" của nhóm tác giả Biện Thị Luân, Trần Thị Thu Phương - Báo Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

- Loạt 5 bài: "Vực dậy sau bão số 3 và triển khai chiến lược chống biến đổi khí hậu" của nhóm tác giả Hoàng Văn Trọng (Quang Trung), Nông Thị Thúy (Minh Hòa), Hoàng Thị Hồng Xiêm (Trường Hà), Nông Kim Dung (Kim Dung) - Báo Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng.

- Loạt 5 bài: "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long - Khai mở tiềm năng, chuyển mình bứt phá" của tác giả Đặng Thị Mỹ Thanh - Báo Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn và Chủ tịch Hội Nhà báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

II. GIẢI XÃ LUẬN, BÌNH LUẬN, CHUYÊN LUẬN (BÁO IN)

Giải A:

- Loạt 5 kỳ: "Tinh gọn bộ máy" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Hải, Trần Hoàng Tiến, Hồ Quang Phương - Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

2 Giải B:

- Loạt 5 bài: "Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" của nhóm tác giả Thanh Hiệp, Võ Thiện Thanh, Thùy Trang, Minh Khuê - Báo Người Lao động, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: "Đảng chịu sự giám sát của nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên" của nhóm tác giả Phương Quyên, Nguyễn Trung, Hương Giang, Võ Mạnh Hảo, Hoàng Tuấn Sơn - Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

3 Giải C:

- Loạt 5 bài: "15 năm thi hành Điều lệ Đảng: Thực tiễn và bài học đúc kết từ địa phương" của nhóm tác giả Bùi Thị Thùy Linh (Thùy Linh), Nguyễn Thị Thu (Nguyễn Dung) - Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Tác phẩm "Xây dựng Luật Công đoàn (sửa đổi) - Trách nhiệm với đất nước và người lao động" của nhóm tác giả Dương Quốc Hải, Vũ Mạnh Tiêm, Nguyễn Túc, Ngô Văn Khiêm - Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động và Công đoàn.

- Loạt 5 bài: "Xây dựng văn hóa liêm chính: Từ nhận thức sang hành động" của nhóm tác giả Vũ Thị Minh Hiền, Nguyễn Anh Đức (Vũ Minh, Bảo Châu) - Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

2 Giải Khuyến khích:

- Loạt 3 bài: "Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng - Kết quả và đề xuất từ thực tiễn" của nhóm tác giả Trịnh Văn Ánh (Hải Ánh), Trương Thị Thu Phong (Thu Phong) - Báo Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

- Loạt 2 bài: "Một số vấn đề về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Thành tựu phát triển lý luận của Đảng qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới" của tác giả Trần Thị Thu Trang – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

III. GIẢI PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA, KÝ BÁO CHÍ, GHI CHÉP (BÁO IN)

Giải A:

- Loạt 3 bài: "Hủy diệt thế giới của "Vua Thủy Tề" của tác giả Hoàng Văn Chiên (Văn Hoàng) - Báo Nông thôn ngày nay, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3 Giải B:

- Loạt 5 bài: "Thi công dự án đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu : Tiềm ẩn nguy cơ về môi trường và an toàn lao động" của nhóm tác giả Bùi Văn Tiến (Bùi Tiến), Nguyễn Hoàng Long (Hoàng Long) - Chi hội Nhà báo Báo Bảo vệ pháp luật.

- Loạt 3 bài: "Một giấy phép nuôi biển vướng 6 bộ, ngành" của nhóm tác giả Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Thái Bình, Huỳnh Kim Sơ, Đinh Phương Chi - Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 4 kỳ: "Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công" của nhóm tác giả Đặng Ngọc Như (Ngọc Như), Mã Thanh Hải (Mã Hải) - Báo Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

5 Giải C:

- Loạt 3 kỳ: "Cởi trói" năng suất lao động" của nhóm tác giả Nguyễn Ngô Vinh Anh, Tạ Duy Thành, Trần Xuân Khánh, Phạm Khánh An - Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 bài: "Chiêu trò phá xe của khách trên các quốc lộ" của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân (Nguyễn Tân), Nguyễn Văn Yên (Nguyễn Yên), Phạm Xuân Hải (Phạm Hải) - Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 kỳ: "Lần theo 10.000km hàng Trung Quốc vào Việt Nam" của nhóm tác giả Ngô Công Trung (Công Trung), Nguyễn Thị Tuyết Mai (Bông Mai), Võ Đức Thiện (Đức Thiện) - Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: "Đằng sau khoản lợi "khủng" từ những thương vụ mua bán dự án tai tiếng" của tác giả Ngô Song Sơn (Ngô Nguyên) - Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư.

- Loạt 4 bài: "Những vì sao biên giới" của tác giả Nguyễn Xuân Thủy - Chi hội Nhà báo Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

4 Giải Khuyến khích:

- Loạt 5 bài: "Những "đốm lửa" trên núi cao" của tác giả Lê Thị Thanh Cường (Thanh Cường) - Báo Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

- Loạt 3 bài: "Phát triển kinh tế xanh - Hướng đi chắc, bền cho người dân Cà Mau" của tác giả Trần Loan Phương (Loan Phương) - Báo Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

- Loạt 5 bài: "Nghịch lý tái định cư" của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hoàng, Ngô Quang An, Nguyễn Văn Trường - Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Loạt 3 kỳ: "Việc phố, việc làng: "Đất vàng" cũng hiến" của nhóm tác giả Phạm Thị Tuyết (Hoàng Tuyết), Cao Thị Hồng Thúy (Thúy Hồng) - Báo Đắk Lắk, Hội Nhà báo Tỉnh Đắk Lắk.

Nhà báo Thi Uyên đại diện nhóm tác giả nhận giải A cho tác phẩm Phụ san Tương tác Panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ, Liên chi Hội Nhà báo Báo Nhân Dân. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

IV. GIẢI ẢNH ĐƠN, NHÓM ẢNH, PHÓNG SỰ ẢNH

Giải A:

- Tác phẩm: Lũ quét Làng Nủ: "Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau" của tác giả Nguyễn Thành Khánh (Nguyễn Khánh) – Báo Tuổi trẻ.

1 Giải B:

- Tác phẩm: Hòa bình là nền tảng cho tương lai thịnh vượng của nhóm tác giả Nguyễn Tuấn Huy (Tuấn Huy), Vũ Phong, Ngô Việt Trung (Việt Trung), Nguyễn Trung Thành (Trung Thành) – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

3 Giải C:

- Tác phẩm: Những "chú ong thợ" trên đường dây 500kV mạch 3 của tác giả Nam Anh – Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí.

- Tác phẩm: Gần 100 giờ xuyên ngày trắng đêm khống chế giặc lửa của tác giả Lê Nguyễn Phương Vũ (Phương Vũ) – Báo Kiên Giang, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang.

- Tác phẩm: Những người lên rừng... săn muỗi độc của nhóm tác giả Lương Viết Sơn Tùng, Ngọc Khánh – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

4 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Nữ bác sỹ trẻ hết lòng vì sức khỏe đồng bào vùng cao Hà Giang của tác giả Vũ Minh Đức (Minh Đức) – Ban Biên tập Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Cuộc diễu binh lịch sử kỉ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của tác giả Trần Thanh Giang – Báo Ảnh Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Lời cảnh báo từ những dòng sông của nhóm tác giả Trần Quang Thế (Quang Thế), Lê Danh Khang (Danh Khang) – Báo Tuổi trẻ, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

-Tác phẩm: Nước cạn đáy, 200 tấn cá chết trắng hồ Sông Mây ở Đồng Nai của tác giả Trần Hữu Khoa (Hữu Khoa) – Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí.

V. GIẢI TIN, BÀI PHẢN ÁNH, PHỎNG VẤN, BÌNH LUẬN, CHUYÊN LUẬN (PHÁT THANH)

Giải A:

- Loạt 3 bài: Vững vàng trước thiên tai của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Bùi Thị Hương Giang, Nguyễn Tuấn Nam, Trần Hữu Hưng – Ban Thời sự, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

2 Giải B:

- Tác phẩm: "Sống là cho, chết cũng là cho" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hằng (Thu Hằng), Đào Thị Phương (Lan Phương), Đỗ Thị Loan (Phương Loan) – Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Tác phẩm: Bình đẳng giới ở Việt Nam - nhìn từ Bình Phước của nhóm tác giả Thổ Thanh, Trần Minh Nhật ( Minh Nhật), Phan Thị Hoa (Phan Hoa), Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Thanh Nhàn) – Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

2 Giải C:

- Tác phẩm: Chuyện ở hai thôn của tác giả Dương Thị Tình, Vàng Thị Mao, Triệu Thị Mến, Trần Thanh Hường – Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Tác phẩm: Chuyện của cha của nhóm tác giả Trịnh Thị Hải Hà (Hải Hà), Trần Thị Tuyết Chinh (Tuyết Chinh), Ngô Đức Cường (Đức Cường) – Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng.

2 Giải Khuyến khích:

- Loạt 4 bài: "Đổi mới sáng tạo khu vực công: cú hích từ cơ sở" của tác giả Huỳnh Thị Thùy Linh (Thùy Linh) – Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: Khát vọng 7000 ngày của nhóm tác giả Trần Ngọc Dũng, Trần Minh Quân, Trương Thị Ngọc Trân, Nguyễn Văn Đảm – Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

VI. GIẢI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH TỔNG HỢP, TỌA ĐÀM, PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ TÀI LIỆU, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA (PHÁT THANH)

Giải A:

- Tác phẩm: Loạt 5 kỳ: “Ném” tiền tỷ ra đường của nhóm tác giả Mai Kiều Tuyết, Quách Mạnh Đồng, Tăng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Minh Hiếu – Ban VOV Giao thông quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

3 Giải B:

- Tác phẩm: Đừng để lãng phí "tấc vàng" của nhóm tác giả Trần Thị Thương Huyền, Khổng Hoài Lam, Trần Hoài Vũ, Trần Thu Hằng, Đỗ Xuân Trường – Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ.

- Loạt 3 bài: Chồi biếc của nhóm tác giả Hồng Quang Năm, Nguyễn Trọng Huy, Nguyễn Ngọc Khoa Nhi – Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

- Loạt 3 kỳ: Đồng Nai kiến tạo sự thân thiện giữa cấp ủy, chính quyền và người dân của tác giả Đặng Phước Thọ – Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai

3 Giải C:

- Tác phẩm: Bản Mông nơi con chữ gieo mầm của tác giả Nông Thị Thu Thủy, Trương Thị Hồng, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Khắc Thái – Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

- Loạt 3 kỳ: Chắp cánh ước mơ Đan Lai giữa rừng già Pù Mát của nhóm tác giả Nguyễn Anh Pháp (Nguyễn Pháp), Nguyễn Trần Thùy Vinh (Thùy Vinh), Phạm Văn An (Phạm An), Trần Văn Kiên (Trần Kiên) – Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

- Tác phẩm: Rạng rỡ Việt Nam của nhóm tác giả Vũ Thị Tuyết Mai, Trần Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hà – Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

7 Giải Khuyến khích:

- Loạt 2 bài: Đứng lên từ biển của nhóm tác giả Ngô Thu Hiền (Thu Hiền), Lương Thị Hồng Tươi (Hồng Tươi) – Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Loạt 3 kỳ: Tổ chức tôn giáo tự xưng, cứu rỗi hay chiêu trò chia rẽ dân tộc? của nhóm tác giả Hoàng Mạnh Hà, Trần Kim Tiến, Nguyễn Tuấn Nghĩa – Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Tác phẩm: Đô thị di sản trước vận hội mới của nhóm tác giả Bạch Sa, Lê Minh, Ánh Nguyệt, Đại Dinh, Diễm My – Đài Phát thanh và Truyền hình Huế, Hội Nhà báo Thành phố Huế.

- Tác phẩm: Con nhà người ta của tác giả Nguyễn Tấn An – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

- Loạt 4 kỳ: Nghị quyết tiếp sức em đến trường của nhóm tác giả Trần Ngọc Mai, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Thế Tiệp – Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.

- Loạt 3 kỳ: Đi tìm tiếng nói chung của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Toàn, Trương Thị Thúy Hà, Hà Thị Mai Hoa, Đỗ Thị Thu Thường – Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang.

- Loạt 3 bài: Chính sách trúng - Hồi sinh vùng "đất chết" của nhóm tác giả Khương Thị Nguyệt, Trần Việt Hồng, Hà Thị Nhung, Quàng Văn Tuấn – Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La, Hội Nhà báo tỉnh Sơn La.

VII. GIẢI TIN, PHÓNG SỰ (TRUYỀN HÌNH)

Giải A:

- Tác phẩm: Điều tra đường đi của thực phẩm bẩn của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngân (Nguyễn Ngân), Hoàng Minh Đức, Nguyễn Lan Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

3 Giải B:

- Tác phẩm: Không buông tay của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Trọng Hiếu, Phan Thị Hải Lý, Nguyễn Đoàn Hiệp, Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Đăng Quang – Kênh VTC14, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang! của nhóm tác giả Nguyễn Văn Lê, Huỳnh Thanh Huy, Đào Hoàng Nam, Cao Thị Hồng Loan, Đoàn Xuân Trường – Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau.

- Tác phẩm: Đừng im lặng của nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh Thúy (An Thư), Thanh Sơn, Minh Tâm, Nhật Anh, Phương Nam, Tuấn Tú – Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.

4 Giải C:

- Tác phẩm: Khi trẻ em trở thành công cụ để kiếm tiền của nhóm tác giả Lê Đặng Bảo Lộc (Bảo Lộc), Ngô Trường Sơn, Phạm Xuân Trung (Xuân Trung), Nguyễn Tuấn Việt, Nguyễn Quang Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Đời biển của nhóm tác giả Nguyễn Thu Giang (Thu Giang), Phạm Việt Hoa (Việt Hoa), Nguyễn Đức Trung (Đức Trung), Phạm Vũ Minh (Phạm Minh) – Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

- Tác phẩm: Bán nhà làm đường, chuyện hiếm hoi của người đảng viên cao tuổi của nhóm tác giả Bích Chi, Quốc Khánh, Anh Thơ, Cẩm Tiên – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

- Tác phẩm: OCOP - Nhiều sao chưa sáng đã tắt của nhóm tác giả Bảo Khánh (Bảo Khánh), Nguyễn Thị Hoa Mơ (Hoa Mơ), Nguyễn Thị Thúy Vinh (Thúy Vinh), Nguyễn Sỹ Đạt (Sỹ Đạt), Thái Phúc Hữu (Phúc Hữu) – Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

4 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Gần nhà xa cửa của nhóm tác giả Lê Mai Thanh Trường (Thanh Trường), Trần Công Phong (Công Phong), Nguyễn Minh Vũ (Minh Vũ), Nguyễn Quốc Hưng (Quốc Hưng) – Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận.

- Tác phẩm: Ảo mộng thiên đường thứ 3 của nhóm tác giả Đặng Văn Nghiêm, Trần Đức Luật, Đoàn Thị Phương Nhung, Từ Thu Hương, Nguyễn Trung Đức – Truyền hình Công an nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

- Tác phẩm: Nắng ở Pa Ling của nhóm tác giả Phạm Hồng Khánh (Hồng Khánh), Phạm Hồng Trang (Hồng Trang), Trương Hải Yến (Hải Yến), Nguyễn Văn Hải (Văn Hải), Nguyễn Duy Tùng (Duy Tùng), Đặng Vũ Nguyên (Vũ Nguyên), Lương Hải Anh (Hải Anh), Vũ Lê Duy (Lê Duy), Nguyễn Đình Tuấn (Đình Tuấn) - Liên chi hội Nhà báo Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội.

- Tác phẩm: Chênh vênh bản thiếu cha – Hành trình hy vọng và thay đổi của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Tuyết Mai, Đỗ Thị Thu Huyền, Trần Minh Thuật, Trịnh Thị Ngoan, Lê Sơn Tùng, Quách Đình Cương, Nguyễn Tuệ Minh, Nguyễn Ánh Ngọc - Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

VIII. GIẢI BÌNH LUẬN, CHUYÊN LUẬN, GIAO LƯU, TỌA ĐÀM (TRUYỀN HÌNH)

Giải A:

- Tác phẩm: Niềm tin và khát vọng của nhóm tác giả Thái Thành Chung, Lê Kiều Nga, Trần Thị Vân Anh, Đỗ Quang Trường, Đỗ Đức Thiện, Huỳnh Bích Phương, Trần Đăng Khôi, Trương Vũ An Chinh – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

1 Giải B:

Tác phẩm: Từ vương quốc đỏ đến di sản đương đại của nhóm tác giả Công Danh, Mỹ Anh, Khánh Duy – Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long.

3 Giải C:

- Tác phẩm: Gala Việt Nam - Đến và yêu của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Liên, Hoàng Kim Vân, Trần Ngọc Yến, Phạm Trung Thành, Nguyễn Minh Hương, Lê Lan Ngọc, Nguyễn Diệu Hiền, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Vũ, Nguyễn Hoàng Hiền - Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Cách mạng tinh gọn bộ máy, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của nhóm tác giả Tưởng Quang Hưng, Vũ Minh Hoàn, Đặng Hồng Phúc – Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Tác phẩm: Mua bán người - Hành vi cũ, thủ đoạn mới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, Mạnh Thức, Huy Thông, Trần Phương, Phạm Quý, Minh Tuấn, Đào Hoa – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

2 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống của nhóm tác giả Nguyễn Phong Lan, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Đặng Huỳnh Thoại Nguyên, Hồ Văn Tường, Ngô Tú Anh – Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

- Tác phẩm: Tọa đàm Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ “Từ đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc, tiến chắc” của nhóm tác giả Phan Đăng Thái (Đăng Thái), Trần Giáng Sinh (Giáng Sinh), Lê Hữu Quyết (Hữu Quyết), Lê Thanh Nga (Thanh Nga), Trương Văn Hiếu, (Trung Hiếu) – Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

IX. GIẢI PHIM TÀI LIỆU, KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH

Giải A:

- Tác phẩm: Việt Nam 1954 - Vinh quang và nước mắt của nhóm tác giả Phạm Việt Phước, Nguyễn Hà Tiệp, Đặng Bảo Trung, Sơn Bách, Lê Tự Minh, Đoàn Hùng Minh – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

2 Giải B:

- Tác phẩm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của nhóm tác giả Hà Đình Cẩn, Lê Hồng Chương, Đặng Thái Huyền, Phạm Tiến Cường, Nguyễn Thu Dung – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội nhân dân.

- Tác phẩm: Di sản từ trái tim của nhóm tác giả Trần Thị Thanh Huyền (Thanh Huyền), Nguyễn Thị Khánh Ly (Khánh Ly), Lang Văn Linh (Lang Linh), Nguyễn Thị Minh Tân (Minh Tân), Vũ Thị Lê Mai (Lê Mai), Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

6 Giải C:

- Loạt 5 kỳ: Xé rào của nhóm tác giả Nguyễn Mỹ Khanh, Lê Nguyễn, Đào Quang Tuệ, Phan Khắc Vũ, Nguyễn Dương Khôi, Nguyễn Trung Dũng – Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tác phẩm: Linh ảnh của nhóm tác giả Nguyễn Quang Quyết, Hà Hải Long, Phạm Quang Dũng, Lê Ngọc Chiến, Chu Đức Thắng – Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội nhân dân.

- Loạt 2 tập: VTV đặc biệt: Chuyện Thế Nhân của nhóm tác giả Tạ Quỳnh Tư, Cao Xuân Ca, Triệu Văn Đô, Dương Ngô Thành, Nguyễn Minh Cường – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Những Tù nhân không số của nhóm tác giả Đào Duy Từ, Nguyễn Sỹ Hảo – Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tác phẩm: 25 năm – con đường Thào A Quả của nhóm tác giả Tạ Hoài Phương (Hoài Phương), Phan Thanh Tùng (Thanh Tùng), Tô Thị Bích Thuần (Bích Thuần) – Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Hội Nhà báo tỉnh Cao Bằng.

- Tác phẩm: Thái Duy – Sống và viết của nhóm tác giả Nguyễn Sỹ Đại, Trần Thị Kim Hoa, Mai Chí Vũ, Thân Quang Minh, Hoàng Bách – Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Giải A cho đại diện nhóm tác giả Báo Điện tử VietnamPlus (Liên chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

X. GIẢI TIN, BÀI PHẢN ÁNH, PHỎNG VẤN, BÌNH LUẬN, CHUYÊN LUẬN, TỌA ĐÀM, GIAO LƯU TRỰC TUYẾN (BÁO ĐIỆN TỬ)

Giải A:

- Loạt 5 bài: “Chảy máu” - lãng phí tài nguyên khoáng sản: Gánh nặng đè lên “vai” xã hội của nhóm tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ), Nguyễn Hoài Nam (Hoài Nam), Võ Hoàng Long (Hoàng Long) - Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

3 Giải B:

- Loạt 3 bài: Thực hiện kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị yêu cầu từng bước đưa Tiếng anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học của nhóm tác giả Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Liên, Anh Thế, Trang Nhung, Trung Kiên – Báo Đại biểu nhân dân, Liên chi hội Nhà báo Văn phòng Quốc hội.

- Loạt 4 kỳ: Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh: Kỳ tích về sự sống ở vùng đất lửa của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Bách, Bùi Thị Diệu Thu, Đinh Nguyễn Ngọc Khánh, Ngô Thị Ngọc Bích, Lâm Quang Huy – Ban Nhân Dân điện tử, Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 4 bài: Bồi đắp hệ giá trị văn hóa, con người Hà Nội của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Trang (Thu Trang), Trần Văn Huấn (Trần Huấn), Lê Văn Mạnh (Lê Mạnh) – Báo Văn hóa, Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5 Giải C:

- Loạt 4 bài: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã – cần sự quyết tâm và đồng thuận của tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy (Thu Thủy) – Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình.

- Loạt 5 bài: Khoảng trống trong công tác quản lý trật tự xây dựng của nhóm tác giả Vũ Công Trình (Vân Nhi), Lê Đạt (Đạt Lê) - Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 5 bài: Diễn đàn “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” của nhóm tác giả Nguyễn Văn Bá (Nguyễn Bá), Hoàng Tư Giang (Tư Giang), Nguyễn Thị Thu Hằng (Thu Hằng), Nguyễn Lan Anh (Lan Anh) – Báo điện tử VietnamNet, Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông.

- Loạt 5 bài: Hà Nội - Bản hùng ca ngày chiến thắng trở về của nhóm tác giả Nguyễn Văn Thắng, Đinh Thị Thuận, Nguyễn Thị Lan Phương – Cơ quan TTXVN tại Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 2 bài: Bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn – Tuấn “tim” lại khoác áo blouse của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Dũng, Ma Thị Thảo Vân – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động và Công đoàn.

6 Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Sự thật phơi bày qua hiện tượng Thích Minh Tuệ của tác giả Nguyễn Quý Trọng (Thanh Xuân) – Báo Hải Dương, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

- Loạt 5 bài: Tuyến bài AI và báo chí của nhóm tác giả Trần Anh Tú, Đào Xuân Tuấn, Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Lan Phương, Bùi Thị Huyền – Tạp chí Thông tin & Truyền thông, Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông.

- Loạt 4 bài: Nếu là người hãy là người cộng sản! của nhóm tác giả Cao Thị Phương, Nguyễn Trung Dũng – Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng.

- Loạt 5 bài: Máu thú rừng vẫn chảy của nhóm tác giả Giang Thị Thùy Linh, Lê Tường Vân – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

- Loạt 4 bài: Mẹo sát hạch giải pháp lái xe: Liều "thuốc độc" trong an toàn giao thông của nhóm tác giả Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Tiến Đạt – Chi hội Nhà báo Tạp chí Tòa án Nhân dân.

- Loạt 3 bài: Cần thêm “chất keo” trong liên kết du lịch vùng chiến khu Việt Bắc của nhóm tác giả Nguyễn Xuân Nghiệp (Xuân Nghiệp), Nông Thị Vui (Mộc Lan), Lê Thu Trang (Lê Trang) – Báo Bắc Kạn, Hội Nhà báo Tỉnh Bắc Kạn.

XI. GIẢI PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA, KÝ BÁO CHÍ, GHI CHÉP (BÁO ĐIỆN TỬ)

Giải A:

- Loạt 5 bài: Tan hoang những ngọn núi sắc màu ở Suối Giàng (Yên Bái) của nhóm tác giả Đỗ Doãn Hoàng, Trần Hữu Anh – Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

2 Giải B:

- Loạt 5 kỳ: Lãng phí tài nguyên đất: Điểm nghẽn của phát triển của nhóm tác giả Nguyễn Thị Huế (Thương Huế), Nguyễn Doãn Thành (Doãn Thành), Bùi Thị Thu Thúy (Tiểu Thúy), Trương Mỹ Hoa (Hoa Trương) – Báo Kinh tế và Đô thị, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội.

- Loạt 3 bài: Kinh doanh vàng miếng chui và những hệ lụy của nhóm tác giả Bùi Thị Diệu Thơm, Trịnh Tùng Giang – Chi hội Nhà báo Báo Lao Động.

6 Giải C:

- Loạt 4 kỳ: Vạch trần đường dây sang chiết gas trái phép tại Bình Dương của tác giả Lê Tâm Trang, Trần Minh Duy, Nguyễn Dũng Tuấn – Báo Bình Dương, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương.

- Loạt 5 kỳ: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Chuyện những người ở lại của nhóm tác giả Nguyễn Thị Minh (Hồng Minh), Trần Sơn Bách, Lê Thị Minh Thu – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 4 bài: Thâm nhập đường dây đưa người đi đá gà trái phép ở biên giới của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Lê Văn Tiền (Tiền Lê), Nguyễn Trọng Quân – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Tác phẩm: Hành trình "thoát kén" của cậu học trò khiếm thị ở Hà Tĩnh của nhóm tác giả Trần Thu Hà, Nguyễn Huy Tùng – Báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh.

- Loạt 5 kỳ: Đào lấy đất trái phép quy mô lớn để san nền Khu tái định cư Linh Trường của tác giả Nguyễn Văn Lý (Nguyễn Lý) – Cơ quan Thường trú TTXVN tại Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

- Loạt 5 kỳ: Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng của nhóm tác giả Nguyễn Vĩnh Hoàng (Vĩnh Hoàng), Nguyễn Lê Minh Triều (Minh Nguyễn) – Báo Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và các tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX - năm 2024 của Liên chi hội Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

XII. GIẢI BÁO CHÍ ĐA PHƯƠNG TIỆN

Giải A:

- Loạt 5 kỳ: Bóng tối trong mái ấm tình thương của nhóm tác giả Đặng Văn Sinh (Đặng Sinh), Trần Duy Khánh, Nguyễn Thị Uyển Nhi (Uyển Nhi) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

1 giải B:

- Tác phẩm: Net Zero, Dear Future - Gửi Tương Lai của nhóm tác giả Trần Thị Thu Hà (Trần Hà), Hoàng Quốc Lê (Quốc Lê), Hoàng Khánh Linh (Khánh Linh), Lê Thị Thúy Lan (Thúy Lan), Nguyễn Hữu Trí (Hữu Trí), Nguyễn Kim Huệ (Kim Huệ), Nguyễn Quang Thái (Quang Thái), Phạm Ngọc Khánh (Ngọc Khánh), Bùi Quang Huy (Quang Huy), Hoàng Thị Nga (Hoàng Nga) – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

2 giải C:

- Loạt 5 kỳ: Sới bạc khủng trên “tàu ma” giữa sông Hồng của tác giả Hoàng Quốc Hải (Hoàng Hải) – Báo Công Thương, Liên chi hội nhà báo Bộ Công Thương.

- Tác phẩm: Trong mắt bão Yagi của nhóm tác giả Nguyễn Gia Chính (Gia Chính), Hoàng Thị Phương (Hồng Chiêu), Nguyễn Văn Đông (Nguyễn Đông), Lê Thanh Tân (Lê Tân), Phan Thị Dương (Phan Dương), Lê Quang Tuệ (Quang Tuệ), Lê Nguyễn Đăng Nguyên (Đăng Nguyên), Trần Tuấn Việt Đức (Việt Đức), Hoàng Duy Khánh (Khánh Hoàng), Đặng Hoàng Thanh (Thanh Hạ) – Chi hội Nhà báo Báo điện tử VnExpress.

1 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Loạt 3 kỳ: Văn hóa, con người Hoa Lư - “Mã định danh” để hội nhập thế giới của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị Lựu, Trần Thị Hải, Nguyễn Trọng Văn, Nguyễn Minh Đường, Vũ Anh Tuấn, Trần Hoàng Hiệp – Báo Ninh Bình, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình.

XIII. GIẢI BÁO CHÍ SÁNG TẠO

Giải A:

- Tác phẩm: Phụ san tương tác panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả Ngô Việt Anh, Nguyễn Thị Uyên (Thi Uyên), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Văn Quyết, Nguyễn Quang Huy, Lê Thanh Bài, Nguyễn Ngọc Toán – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

2 giải C:

- Tác phẩm: Nhìn lại 2024 - Được và Mất của nhóm tác giả Nguyễn Thị Lệ Quyên, Lê Trung Kiên – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.- Tác phẩm: Talk AI (chuyên mục sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí) của nhóm tác giả Trần Duy Phương, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Văn Quân, Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Đỗ Minh Khôi – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động và Công đoàn.

3 giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Sổ tang điện tử viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của tập thể Báo VietNamNet, Liên chi hội Nhà báo Thông tin và Truyền thông.- Tác phẩm: Kỷ niệm 70 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội linh thiêng và hào hoa của nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Nhật, Trần Ngọc Long, Võ Hoàng Long, Vũ Thị Bích Hằng – Báo điện tử VietnamPlus, Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Chuỗi video podcast How2Money - tư vấn mua nhà và đầu tư bất động sản cho người trẻ của nhóm tác giả Phạm Thị Hồng Liên (Liên Phạm), Võ Thị Lan Anh (Lan Anh), Bùi Thị Phương (Phương Lâm), Võ Châu Cẩm Tú (Cẩm Tú), Nguyễn Thị Kim Tuyến (Kim Tuyến), Nguyễn Duy Chuyền (Doctor Housing), Đặng Băng Hồ (Băng Hồ), Đặng Văn Nguyện (Văn Nguyện), Dương Quang Thông (Quang Thông), Lương Ngọc Nhung (Ngọc Nhung) - Chi hội Nhà báo Tạp chí điện tử Tri thức – Znews.

DANH SÁCH TÁC PHẨM VÀO CHUNG KHẢO GIẢI BÁO CHÍ QUỐC GIA LẦN THỨ XIX – NĂM 2024

I. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): 7 tác phẩm

- Loạt 4 bài: Chống lãng phí trong phát triển kinh tế: Cấp bách trị "bệnh" trầm kha của tác giả: Nguyễn Thanh Huyền (Nguyễn Huyền), Nguyễn Thúy Hiền (Thúy Hiền), Phạm Văn Giáp (Văn Giáp), Hoàng Anh Tuấn (Anh Tuấn), Đỗ Thị Hồng Vân (Đỗ Vân) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số: Cơ cấu và Chất lượng của tác giả Lưu Hương, Khôi Nguyên, Thanh Tâm, Trần Tuấn, Thủy Châu – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 5 bài: Đột phá phân cấp, phân quyền của nhóm tác giả Trần Hoàng (Trần Hoàng), Nguyễn Huy Quang, Phạm Huy Thịnh (Huy Thịnh), Nguyễn Văn Thành (Văn Thành), Bùi Văn Kiên (Văn Kiên) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Loạt 5 kỳ: Hành chính vì dân của tác giả Nguyễn Sỹ Đông (Sỹ Đông) – Liên chi hội Nhà báo Báo Thanh Niên.

- Loạt 5 bài: Những dự án ngàn tỷ "đắp chiếu" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Phúc (Văn Phúc), Nguyễn Thị Thảo (Lâm Nguyên), Võ Quốc Hùng (Quốc Hùng), Phạm Minh Tuấn Vũ (Chí Tâm), Đỗ Trần Toàn (Trần Toàn) – Báo Sài Gòn giải phóng, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: Làng quê thời hoang vắng của tác giả Dương Đinh Tường – Chi hội Nhà báo Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Loạt 3 kỳ: "Bài toán” an ninh công nhân trong tình hình mới của nhóm tác giả Nguyễn Diệp Thanh, Nguyễn Thành Chung – Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

II. Giải Xã luận, Bình luận, Chuyên luận (Báo in): 2 tác phẩm

- Loạt 5 bài: Xóa nạn "thân hữu" giữa quan chức và doanh nghiệp của tác giả Đỗ Văn Thiện (Đỗ Thiện) – Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 bài: Vàng trong lửa của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Thu (Hoàng Thu), Đỗ Thị Luận (Minh Luận) – Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

III. Giải Phóng sự, Phóng sự điều tra, Ký báo chí, Ghi chép (Báo in): 2 tác phẩm

- Loạt 5 bài: 'Hô biến' khoai tây Trung Quốc thành nông sản Đà Lạt của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Sang Grip (Tự Sang) – Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh.

- Loạt 5 kỳ: Vĩnh Linh - Khúc tráng ca 70 năm của tác giả Phạm Xuân Dũng – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị.

IV. Giải Ảnh đơn, nhóm ảnh, phóng sự ảnh: 1 tác phẩm

- Tác phẩm: Chưa thể án táng người thân vì nước lũ của tác giả Lê Đức Hùng (Đức Hùng) – Báo điện tử VnExpress.

V. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (Phát thanh): 2 tác phẩm

- Loạt 3 bài: Chuyển đổi xanh - thách thức từ các nhà máy nhiệt điện than của tác giả Hoàng Quang Huy – Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 3 kỳ: Gian nan đi tìm chữ viết bị thất lạc của nhóm tác giả Mai Thị Ngọc Dung (Salyna), Trần Thị Ngân Triều (Ngân Triều), Trần Gia Vinh (Gia Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (Thanh Lâm) – Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

VI. Giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (Phát thanh): 5 tác phẩm

- Tác phẩm: Bảo vệ sự sống từ nông nghiệp xanh của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Oanh (Hồng Oanh), Thổ Thanh, Nguyễn Diệp Thùy Linh (Thùy Linh), Nguyễn Đình Mỹ (Đình Mỹ) – Đài Phát thanh – Truyền hình và Báo Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh Bình Phước.

- Loạt 3 bài: Định vị nông nghiệp Tây Nguyên trong chuỗi giá trị toàn cầu của nhóm tác giả Dương Đình Tuấn, Hà Quang Sáng – Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 3 bài: Cơ chế đặc thù nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển của nhóm tác giả Phạm Tấn Tư (Trường Xuân), Phan Thanh Hà (Thanh Hà) – Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Tác phẩm: Ngọn đuốc giữa đại ngàn của tác giả Lê Thị Vân (Tường Vân) – Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa.- Tác phẩm: Luật Đất đai 2024: Mở cửa cho tích tụ ruộng đất của nhóm tác giả Mạc Kỉnh Hào, Đỗ Hoàng Ngọc Diễm, Lê Hùng Tiến – Đài Phát thanh và Truyền hình Cần Thơ, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ.

VII. Giải Tin, phóng sự (Truyền hình): 8 tác phẩm

- Tác phẩm: Mở lối của nhóm tác giả Đặng Trần Mỹ Hạnh, Dương Văn Thuân, Cao Đăng Giang –Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Những đứa trẻ của Nghị định 20 của nhóm tác giả Nguyễn Trung Dũng (Trung Dũng), Đinh Thúy Quỳnh (Thúy Quỳnh), Nguyễn Văn Minh (Nguyễn Minh), Đỗ Thị Cẩm Nhung (Cẩm Nhung) – Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái.

- Tác phẩm: Tarzan kể chuyện làng của nhóm tác giả Hòa Giang, Vương Ngọc, Xuân Trang, Anh Tuất – Đài Phát thanh và Truyền hình Gia Lai, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai.

- Tác phẩm: "Nghị Quyết 1 trang" nơi địa đầu Tổ quốc của tác giả Đoàn Thị Giang – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang.

- Tác phẩm: Câu chuyện của người vừa tỉnh cơn mê bất đồng chính kiến của nhóm tác giả Phan Thu Vân, Nguyễn Tấn Cư – Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi.

- Tác phẩm: Bất cập hoàn thổ sau khai thác khoáng sản của nhóm tác giả Dương Vương Lợi (Vương Lợi), Nguyễn Thanh Phong (Thanh Phong), Trần Vỹ Thi (Vỹ Thi), Lê Phạm Xuân Quý (Xuân Quý) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

Tác phẩm: "Thói quen" cho, nhận con nuôi trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Hệ lụy khôn lường của nhóm tác giả Nguyễn Thế Tiệp, Lê Minh Tuấn, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Tiến Sỹ, Nguyễn Ngọc Lân, Nguyễn Trọng Quân – Đài Phát thanh và Truyền hình Lai Châu, Hội Nhà báo tỉnh Lai Châu.

- Tác phẩm: Sách giáo khoa giả - hậu quả thật của nhóm tác giả Thanh Hương, Đăng Khôi, Quốc Bình – Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng, Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng.

VIII. Giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (Truyền hình): 3 tác phẩm

- Tác phẩm: Buổi sáng đầu tiên ngày 01/01/2024 - Hành trình bình minh của nhóm tác giả Trần Xuân Hảo, Vũ Thị Phương Huyền, Nguyễn Hoài Lương, Hoàng Minh Đức, Bùi Thị Thanh Thảo, Lê Trọng Đức, Lỗ Thị Lan Anh, Phạm Bạch Dương, Lê Quốc Anh – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Chấn chỉnh việc đấu giá đất của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Huy (Quốc Huy), Lê Thị Mai Phương (Lê Phương) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Tác phẩm: Cuộc sơ tán đặc biệt tại "Kho Vàng" của nhóm tác giả Thào Seo Sếnh (Seo Sếnh), Tráng Thị Chủ (Tráng Chủ) – Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

IX. Giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình: 6 tác phẩm

- Tác phẩm: VTV đặc biệt: Điện Biên Phủ - Nhìn từ nước Pháp của nhóm tác giả Trần Thu Hà, Khương Quỳnh Liên, Cao Quang Toàn, Trần Linh Chi, Lưu Hoài An, Đinh Minh Hoàng, Nguyễn Hoàng Hiền – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Còn lại chữ tình của nhóm tác giả Nguyễn Lâm Thanh, Trương Vũ Quỳnh, Đặng Tiến Nhựt, Nguyễn Vinh Quang – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Làng Nủ - Sự sống nảy mầm từ cái chết của nhóm tác giả Lê Trung Kiên (Trung Kiên), Vũ Thanh Huyền (Thanh Huyền), Phạm Xuân Anh (Xuân Anh), Nguyễn Đức Dân (Đức Dân), Nguyễn Tuấn Nam (Tuấn Nam), Hoàng Trọng Điểm (Trọng Điểm) – Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

- Tác phẩm: Những đứa trẻ không tiếng của nhóm tác giả Trịnh Quang Bách, Lê Đình Thịnh, Nguyễn Đức Dân, Lê Huy Bình – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Loạt 2 bài: Đi và sống của nhóm tác giả Từ Lương, Nguyễn Đức Đệ (Đức Đệ), Nguyễn Tuấn Việt, Phan Kim Ngân, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Hữu Phương, Nguyễn Ngọc Phương Uyên, Đoàn Anh Tú – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

- Tác phẩm: Nơi ta thuộc về của nhóm tác giả Nguyễn Tôn Nam, Nguyễn Thu Yến, Phan Thị Hoài, Lê Đình Thịnh, Nguyễn Vĩnh Trung – Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam.

X. Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (Báo điện tử): 7 tác phẩm

- Loạt 5 kỳ: Nâng cao hiệu quả giám định gen, định danh liệt sĩ của nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo (Thái Anh), Nguyễn Văn Sơn (Sơn Nguyễn), Lê Thị Hoa (Hoa Lê) – Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí.

- Loạt 5 bài: Tinh gọn bộ máy của tác giả Nguyễn Xuân Hòa – Liên chi hội Nhà báo Báo Quân đội nhân dân.

- Loạt 5 bài: Vì sao Hậu Giang biên chế thấp, tăng trưởng cao? của tác giả Triệu Thị Cẩm Lình (Cẩm Lình) – Báo Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

- Loạt 3 bài: Cần "cao tốc" trong cải cách thể chế, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của nhóm tác giả Bùi An Nhiên (An Nhiên), Nguyễn Văn Dũng (Trường Phong), Nguyễn Văn Dũng (Luân Dũng) – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.

- Loạt 5 kỳ: Làm gì còn nhiều rừng mà gọi là "Đại ngàn Tây Nguyên"? của nhóm tác giả Ngô Thị Hồng Duyên, Nguyễn Mạnh Hiếu, Cao Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thanh Ba, Hoàng Thanh Mai – Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 4 bài: Nông dân trồng lúa miền Tây sau cuộc cách mạng năng suất của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Tài (Ngọc Tài), Đoàn Huy Phong (Huy Phong), Phùng Phạm Thủy Tiên (Phùng Tiên), Hoàng Duy Khánh (Khánh Hoàng) - Chi hội Nhà báo Báo Vnexpress.

- Loạt 5 bài về vụ phá rừng quy mô lớn tại Lục Nam của tác giả Nguyễn Văn Hưởng (Nguyễn Hưởng) – Báo Bắc Giang, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang.

XI. Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (Báo điện tử): 7 tác phẩm

- Loạt 3 kỳ: Từ bỏ Tin Lành Đêga - Quay đầu là bờ của nhóm tác giả Bùi Hương Giang, Nguyễn Hà Phương – Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Hơn 40 năm sau cuộc di dân lịch sử - giải pháp nào xóa "vùng lõm" hồ Hòa Bình của tác giả Lê Văn Chung (Lê Chung) – Báo Hòa Bình, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình.

- Loạt 4 bài: Đề xuất xây dựng hàng loạt thủy điện ở Phú Yên của tác giả Vũ Xuân Triệu (Xuân Triệu) – Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Niềm tin của Dân - Sức mạnh của Đảng của nhóm tác giả Hà Thị Hồng Sâm, Nguyễn Quán Tuấn, Trần Văn Quốc, Nguyễn Thị Hường, Quách Hà Đương – Báo Nhà báo và Công luận, Liên chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

- Loạt 5 bài: Vùng cao bắt nhịp chuyển đổi số của tác giả Nguyễn Hoài Thu – Báo Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Loạt 5 bài: Cảnh báo "bẫy nợ" thẻ ngân hàng của nhóm tác giả Mai Đình Toàn, Lê Trường Sơn, Lưu Phước Hảo, Nguyễn Minh Nguyệt – Chi hội Nhà báo Tạp chí Lao động và Công đoàn.

- Loạt 5 kỳ: Những người gìn giữ, phát triển và lan tỏa tinh hoa dân tộc của nhóm tác giả Hà Thu Trang (Hà Trang), Phạm Thị Hạnh (Hồng Hạnh), Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thanh Thúy) – Liên chi hội Nhà báo Báo Dân trí.

XII. Giải Báo chí đa phương tiện: 5 tác phẩm

- Loạt 5 bài: Thư gửi từ làng Nủ của nhóm tác giả Vũ Thanh Nam (Thanh Nam), Hà Mạnh Dũng (Mạnh Dũng), Nguyễn Thành Phú (Thành Phú), Nguyễn Đức Toàn (Đức Toàn), Nguyễn Hữu Huỳnh (Hữu Huỳnh), Lê Đức Phương (Đức Phương), Hoàng Thị Thu (Hoàng Thu), Lê Khánh Ly (Khánh Ly) – Báo Lào Cai, Hội Nhà báo tỉnh Lào Cai.

- Loạt 5 kỳ: Hiểm họa khôn lường từ thuốc lá điện tử với học sinh của nhóm tác giả Phạm Sỹ Công, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Quốc Huy – Báo điện tử Dân Việt, Liên chi hội Nhà báo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

- Tác phẩm: Chuyên trang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo có tâm, có tầm của Đảng của nhóm tác giả Phan Thị Quyên, Ngô Việt Anh, Chu Hồng Thắng, Bùi Nam Đông, Trần Văn Thắng, Lê Thị Ngân, Lê Phan Anh, Vũ Đức Duy, Đỗ Hữu Hưng, Nguyễn Hồ Quân – Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân.

- Loạt 3 kỳ: "Bẫy" đổi đời của nhóm tác giả Trần Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Kim Hường, Nguyễn Hằng Mơ; Nguyễn Thị Khánh Thư, Bùi Giang Sơn, Nguyễn Văn Vũ Phong; Trần Ngọc Như, Như Huỳnh, Huỳnh Phúc Thịnh – Báo Hậu Giang, Hội Nhà báo tỉnh Hậu Giang.

- Tác phẩm: Người của làng trở về mạch giếng làng của tác giả Lưu Hường – Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội./.

Thủ tướng: Báo chí cách mạng truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển Thủ tướng cho rằng trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển.