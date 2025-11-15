Đặt chuẩn mực phục vụ người dân làm thước đo thành công của bộ máy

Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã nhận được sự đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc và khoa học từ cán bộ, đảng viên và người dân tỉnh Quảng Ngãi. Cán bộ, người dân đã có nhiều ý kiến đóng góp, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế tập thể.

Ông Lê Trung Việt, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhất trí với các quan điểm và định hướng lớn được nêu trong dự thảo.

Ông khẳng định những chủ trương, đường lối và định hướng được nêu trong dự thảo phù hợp định hướng phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, phù hợp với lòng dân.

Ông đặc biệt đánh giá cao quan điểm đột phá được xác định trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của bộ máy và cán bộ.”

Đây là sự thay đổi quan trọng, chuyển việc đánh giá cán bộ từ nội bộ Đảng, chính quyền sang người dân và doanh nghiệp. Điều này không chỉ khẳng định vai trò là Đảng của dân, do dân, dựa vào dân và vì dân mà còn đòi hỏi cao hơn đối với bộ máy nhà nước.

Với quan điểm này, bộ máy hành chính phải được tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả, muốn hiệu quả thì cần đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính. Còn cán bộ phải làm nhanh nhưng đúng quy trình; có tinh thần, thái độ thân thiện, trách nhiệm với công việc và người dân, ông Việt nhấn mạnh.

Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Lê Trung Việt cho rằng hiện nay chúng ta đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là mô hình mới, dù thời gian qua đã đạt được những kết quả như bộ máy được sắp xếp ổn định, hoạt động hành chính thông suốt nhưng vẫn còn nhiều “điểm nghẽn.”

Do vậy, dự thảo văn kiện cần bổ sung các giải pháp, chính sách thu hút, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảm bảo cán bộ đủ năng lực gánh vác công việc; có quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền cơ sở để đảm bảo chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, dự thảo cũng nên quy định những vấn đề nào phải công khai, minh bạch thông tin để người dân giám sát.

Dưới góc độ người làm thực tiễn và chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng, bà Nguyễn Thị Diễm Kiều, Giám đốc Hợp tác xã cộng đồng điều phối du lịch Bình Châu (xã Đông Sơn), bày tỏ sự vui mừng khi dự thảo văn kiện Đại hội XIV đã đề cập đến vai trò của kinh tế tập thể và hợp tác xã.

Bà Nguyễn Thị Diễm Kiều, Giám đốc Hợp tác xã cộng đồng điều phối du lịch Bình Châu (xã Đông Sơn), tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Đinh Hương/TTXVN)

Theo bà, kinh tế tập thể là đặc trưng, ưu việt, phù hợp với vùng nông thôn, có khả năng tập hợp và tích hợp nhiều nguồn lực nội tại và bên ngoài; cùng lúc đạt được nhiều mục tiêu quan trọng như phát triển sinh kế cho người dân, bảo tồn văn hóa và bảo tồn thiên nhiên.

Dự thảo văn kiện nhấn mạnh và định hướng mạnh mẽ hơn trong việc hoàn thiện Luật Hợp tác xã (sửa đổi); cung cấp chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, chuyển đổi công nghệ; đề ra các mục tiêu định lượng cụ thể cho kinh tế tập thể trong kế hoạch 5 năm tới.

Bà nêu thông tin về các mục tiêu định lượng như tỷ lệ hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị liên kết, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả nhằm tạo động lực để các cấp chính quyền tập trung nguồn lực hỗ trợ kinh tế tập thể./.

