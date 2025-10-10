Động đất mạnh 7,4 độ ở miền Nam Philippines khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,4 làm rung chuyển miền Nam Philippines ngày 10/10.

Trong số những nạn nhân, có 3 thợ mỏ khai thác vàng đã thiệt mạng khi hầm mỏ sập ở vùng núi phía Tây thị trấn Manay.

Tại thành phố Mati - trung tâm đô thị lớn gần tâm chấn, 1 người thiệt mạng do sập tường, trong khi 1 người tử vong do đau tim.

Chính quyền địa phương cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại thành phố Davao, cách tâm chấn hơn 100 km về phía Tây, nhưng chưa thông báo chi tiết.

Ngay sau trận động đất, giới chức Philippines yêu cầu sơ tán các cộng đồng ven biển dọc theo bờ biển phía Đông nước này, trước nguy cơ sóng cao tới 3 mét.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ngày 10/10 đã chỉ đạo ngay lập tức sơ tán người dân ở các khu vực ven biển có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng đã chỉ đạo tất cả cơ quan liên quan kích hoạt đường dây liên lạc khẩn cấp và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, đồng thời sẵn sàng triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ.

Trận động đất cũng kích hoạt cảnh báo sóng thần trong khu vực. Tuy nhiên sau đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã dỡ bỏ cảnh báo sóng thần đối với Philippines, Palau và Indonesia.

Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, trận động đất xảy ra lúc 9h43 (giờ địa phương, tức 8h43 theo giờ Việt Nam), có độ sâu chấn tiêu 23km, cách thành phố Manay khoảng 43km về phía Đông Bắc.

Ban đầu cơ quan này cho rằng trận động đất có độ lớn 7,6, sau đó đã hạ xuống còn 7,4. Hơn 100 dư chấn đã xảy ra, trong đó có một số dư chấn có độ lớn 5,0.

Trong khi đó, công tác đánh giá thiệt hại trên toàn tỉnh Davao Oriental (hay còn được gọi là Đông Davao) gặp khó khăn do lưới điện và thông tin liên lạc bị gián đoạn.

Trên mạng xã hội Facebook, chính quyền tỉnh đã thông báo tạm thời đóng cửa trường học và cho nhân viên hành chính của tỉnh làm nhiệm vụ không thiết yếu được nghỉ làm.

Philippines nằm trên “Vành đai lửa Thái Bình Dương,” khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào./.

