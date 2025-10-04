Dự án tuyến tránh Cao Bằng chậm tiến độ, nhiều tồn tại bất cập thi công

Dự án tuyến tránh tỉnh Cao Bằng tiến độ chậm trễ rất sâu, nhà thầu chưa huy động đủ nhân lực, máy móc và còn tồn tại nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thi công.

Dự án tuyến tránh Cao Bằng với chiều dài 7km, quy mô đường cấp III miền núi, tổng mức đầu tư 372 tỷ đồng, được khởi công tháng 1/2023, dự kiến hoàn thành tháng 12/2025, tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, đến nay trên tuyến hiện còn 100m vướng mắc mặt bằng. Sau 21 tháng thi công, giá trị sản lượng thực hiện khoảng 155 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 53% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 19% so với yêu cầu.

Quá trình kiểm tra dự án, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cũng chỉ ra nhiều bất cập, tồn tại như: thi công dàn trải trên toàn tuyến nhưng hầu hết còn dở dang, chưa hoàn thiện cuốn chiếu; thoát nước trong thi công chưa tốt, để nước đọng cục bộ trên nền đường; các vị trí đang thi công giao với đường ngang nhưng chưa đầy đủ biển báo hiệu, hàng rào cảnh báo, chiếu sáng ban đêm; thời gian để hoàn thành công trình không còn nhiều (khoảng 3 tháng), nhưng số lượng máy móc trên công trường còn thiếu so với kế hoạch thi công được lập...

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng cũng đề nghị chủ đầu tư cần chỉ đạo nhà thầu, tư vấn giám sát trên cơ sở tiến độ giải phóng mặt bằng, khối lượng còn lại của dự án, khẩn trương lập lại tiến độ thi công chi tiết theo ngày, tuần cho từng mũi thi công; kiểm soát chặt chẽ tình hình thực hiện đảm bảo hoàn thành theo các mốc tiến độ đề ra.

Cụ thể, hàng tuần, chủ đầu tư họp kiểm điểm tiến độ dự án với các đơn vị, mũi thi công không đáp ứng yêu cầu, kịp thời có phương án điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, bổ sung nhà thầu phụ có năng lực, có kinh nghiệm (nếu cần) để bắt kịp tiến độ dự án; kiểm tra chặt chẽ việc huy động thiết bị, nhân lực của nhà thầu, tư vấn giám sát; xử nghiêm các đơn vị không đáp ứng yêu cầu.

Các nhà thầu thi công được yêu cầu lập tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục (nền, móng, mặt đường, cầu, tường chắn, thoát nước...) theo từng mũi thi công; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị, vật tư, vật liệu, tận dụng tối đa thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ; rà soát, tính toán, chủ động tập kết đầy đủ nguồn vật liệu, triển khai các công đoạn thiết kế, thi công rải thử lớp bê tông nhựa mặt đường, sẵn sàng thi công đại trà ngay khi có công địa.

Nhà thầu tư vấn giám sát có trách nhiệm tăng cường nhân lực, kiểm soát công tác huy động máy móc, thiết bị, nhân vật lực của các nhà thầu; kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công theo trình tự, chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế được duyệt. Tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm trách nhiệm giám sát tác giả, kịp thời xử lý các hạng mục điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thi công./.

