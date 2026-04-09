Du lịch chuyển mình cùng AI: Giá trị cốt lõi nào cần được bảo tồn?

Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như công cụ tạo đòn bẩy lớn nhất. AI giúp doanh nghiệp làm nhanh hơn, làm tốt hơn và làm thông minh hơn. Nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam có mặt tại Tọa đàm “Du lịch Việt Nam – Thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững,” vào sáng nay (ngày 9/4), tại Hà Nội đã khẳng định điều đó.

Với mục tiêu tái cấu trúc, nâng cao chất lượng, thúc đẩy du lịch thông minh, xanh, sạch, giảm phát thải và tăng sức cạnh tranh của toàn ngành theo tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, đồng thời bám sát Nghị Quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các doanh nghiệp giờ đây đã không còn coi AI là trào lưu nhất thời, mà là một hạ tầng vận hành mới, mở ra nhiều động lực, cơ hội để phát triển bứt phá.

AI định hình lại cách vận hành toàn ngành

Năm 2025, du lịch quốc tế đã cơ bản phục hồi về mức trước đại dịch, du lịch Việt Nam cũng tiếp tục tăng trưởng mạnh, đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 137 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Kết quả đó cho thấy sức phục hồi tích cực của ngành.

Song, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, ông Phạm Văn Thủy cho rằng sự phát triển nhanh cũng đặt ra nhiều thách thức, áp lực lên hạ tầng, môi trường, chất lượng dịch vụ và năng lực quản trị.

“Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để ngành du lịch phát triển theo hướng hiện đại, nhanh và bền vững. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà AI không còn là một khái niệm xa vời trong các bộ phim viễn tưởng, mà đã trở thành ‘trợ lý đắc lực’ hiện diện trong mọi khâu của chuỗi giá trị du lịch. Từ việc phân tích hành vi để cá nhân hóa trải nghiệm của du khách, tối ưu hóa quy trình vận hành thông qua hệ thống tự động, cho đến việc dự báo xu hướng thị trường với độ chính xác cao. Có thể nói, AI đang kiến tạo lại phương thức vận hành và phát triển của ngành du lịch,” ông Phạm Văn Thủy nhận định.

Lãnh đạo ngành khẳng định du lịch Việt Nam muốn phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và cạnh tranh tốt hơn, cần phải chuyển mạnh từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và quản trị thông minh.

Chuyển đổi số vì vậy không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành yêu cầu thực tiễn đối với cả cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, địa phương, điểm đến và từng doanh nghiệp du lịch. Trong bối cảnh cuộc “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” diễn ra nhanh chóng, đặc biệt với sự phát triển đột phá của trí tuệ nhân tạo, công nghệ đang làm thay đổi sâu sắc cách khách du lịch tìm kiếm thông tin, lựa chọn điểm đến, đặt dịch vụ, trải nghiệm hành trình và chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Việt Nam Vũ Thế Bình, đối với ngành du lịch, AI mở ra nhiều khả năng mới: phân tích xu hướng thị trường, cá nhân hóa sản phẩm, tối ưu hoạt động xúc tiến quảng bá, nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ quản trị doanh thu, dự báo dòng khách, điều tiết tải lượng tại điểm đến, tăng cường chăm sóc khách hàng và từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh. Quan trọng hơn, nếu được định hướng đúng, chuyển đổi số và AI không chỉ phục vụ mục tiêu tăng trưởng, mà còn góp phần bảo vệ tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến theo hướng bền vững.

“Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận quá trình chuyển đổi số của du lịch Việt Nam vẫn còn không ít khó khăn. Dữ liệu còn phân tán; khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn hạn chế; năng lực số giữa các doanh nghiệp chưa đồng đều; đa số doanh nghiệp du lịch là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên nguồn lực đầu tư cho công nghệ còn mỏng. Trong khi đó, nhân lực vừa hiểu du lịch, vừa có năng lực công nghệ, dữ liệu và AI hiện vẫn còn thiếu,” ông Bình chia sẻ.

Doanh nghiệp đang ứng dụng AI thế nào?

Là diễn giả tại tọa đàm, Chủ tịch & CEO Tập đoàn LuxGroup, ông Phạm Hà nhấn mạnh quan điểm: “Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh không phải là hai lựa chọn song song. Đó là hai mặt của cùng một chiến lược: tăng trưởng có trách nhiệm và có trí tuệ.”

Bởi trong thời đại phát triển mới cùng công nghệ, câu chuyện cạnh tranh không đơn thuần còn là giữa điểm đến với điểm đến, mà là cạnh tranh giữa những hệ thống có năng suất cao hơn, ra quyết định nhanh hơn, vận hành xanh hơn và phục vụ khách hàng sâu hơn. Trong bối cảnh đó, AI chính là đòn bẩy năng suất mạnh nhất trong lịch sử du lịch.

“AI không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp. AI sẽ định hình lại cách cả một điểm đến vận hành. Hãy hình dung về tương lai mà ở đó mỗi điểm đến có một ‘bản sao số,’ nơi chúng ta có thể dự báo dòng khách, kiểm soát sức chứa, tối ưu tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường theo thời gian thực. Khi đó, chúng ta không còn bị động trước quá tải. Chúng ta chủ động thiết kế trải nghiệm thay vì tư duy bán tour đã cũ,” ông Phạm Hà nói.

Và đó cũng là lúc du lịch không chỉ là một ngành kinh tế, mà trở thành một hệ thống được vận hành bằng dữ liệu, được tối ưu bằng công nghệ và được dẫn dắt bởi tư duy bền vững. “Tại LuxGroup, chúng tôi xem AI không phải là một trào lưu, mà là một hạ tầng vận hành mới. Khi ứng dụng đúng, một nhân sự có thể đạt năng suất tương đương 3-5 người trước đây,” ông Phạm Hà chia sẻ.

Thay vì tiếp cận chuyển đổi số như một yếu tố công nghệ thuần túy, Giám đốc Marketing Công ty BestPrice Travel Bùi Thanh Tú cho biết doanh nghiệp này tập trung vào việc ứng dụng dữ liệu và hệ thống vận hành để nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Cụ thể, các giải pháp ứng dụng AI được triển khai bao gồm: Phân tích hành vi tìm kiếm và đặt dịch vụ của khách hàng; gợi ý hành trình phù hợp theo nhu cầu, ngân sách và phong cách du lịch; Cho phép tùy chỉnh lịch trình linh hoạt ngay từ giai đoạn tư vấn. Nhờ đó, khách hàng không còn bị giới hạn trong các gói tour cố định, mà có thể xây dựng chuyến đi phù hợp với nhu cầu cá nhân, với sự hỗ trợ của công nghệ.

Bên cạnh đó, việc tối ưu quy trình vận hành đã giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tư vấn và đặt dịch vụ, minh bạch thông tin sản phẩm và chi phí, tăng khả năng hỗ trợ khách hàng trong suốt hành trình. Cách tiếp cận này cho thấy chuyển đổi số trong du lịch không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở khả năng hiểu khách hàng và cá nhân hóa trải nghiệm trên quy mô lớn.

Trong khi đó, LuxGroup lựa chọn phát triển theo mô hình “House of Small Giants” – hệ sinh thái các công ty nhỏ, tinh gọn nhưng có năng lực chuyên sâu. Mỗi đơn vị hoạt động linh hoạt, tập trung vào một phân khúc rõ ràng, ứng dụng công nghệ phù hợp với mô hình kinh doanh của mình. Khi được kết nối bằng dữ liệu và nền tảng số, các đơn vị này tạo thành một hệ thống vừa nhanh, vừa hiệu quả, vừa dễ mở rộng.

Khách hàng ngày càng tìm kiếm sự cá nhân hóa, chiều sâu văn hóa và những trải nghiệm có ý nghĩa. AI giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng sâu hơn: họ là ai, điều gì làm họ hứng thú, tốc độ trải nghiệm nào phù hợp với họ, và cảm xúc nào khiến họ ghi nhớ một hành trình. Từ đó, mỗi hành trình không còn là sản phẩm đại trà, mà trở thành một câu chuyện được thiết kế riêng.

Vì thế, đại diện các doanh nghiệp tin rằng để nâng tầm du lịch Việt trong giai đoạn tới, cần ba trụ cột rõ ràng: chuyển đổi số toàn diện; ứng dụng AI vào vận hành, bán hàng và trải nghiệm; phát triển bền vững gắn với tăng trưởng xanh. Du lịch Việt Nam đang đứng trước một cơ hội lớn để bứt phá. Nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta thay đổi cách làm.

Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy khẳng định Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất và hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và ứng dụng AI, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương.

“Tuy nhiên, tôi cũng muốn lưu ý rằng công nghệ là công cụ, nhưng con người và lòng hiếu khách mới là linh hồn của du lịch. AI có thể giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn, nhưng sự chân thành, nụ cười của người làm du lịch Việt Nam vẫn là giá trị cốt lõi không gì thay thế được,” ông Phạm Văn Thủy nhấn mạnh./.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó có nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của doanh nghiệp du lịch và toàn ngành.