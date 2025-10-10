Đức: 700 người phải sơ tán khẩn cấp do phát hiện bom 250 kg từ Thế chiến II

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 9/10, trong quá trình thi công xây dựng tại trung tâm thành phố Euskirchen thuộc bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), cơ quan chức năng Đức đã phát hiện một quả bom nặng 250 kg từ thời Chiến tranh Thế giới thứ hai, khiến khoảng 700 người phải sơ tán khẩn cấp.

Quả bom được xác định do Mỹ sản xuất. Sau khi tham khảo ý kiến của đội chuyên xử lý bom mìn, chính quyền thành phố đã quyết định tháo gỡ quả bom ngay tại chỗ.

Chính quyền cũng cho biết việc sơ tán hàng trăm người dân đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ nhưng đây là điều cần thiết để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, chính quyền cũng đã phong tỏa phạm vi trong bán kính 300m quanh khu vực quả bom kể từ 20h30 cùng ngày.

Các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa, an ninh trật tự và kỹ thuật của thành phố đều được huy động tới hiện trường hỗ trợ các công tác liên quan đến tháo gỡ bom.

Trong khi đó, thành phố bố trí điểm sinh hoạt tập trung tại một trường học cho những người phải sơ tán. Từ 21h, các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm thành phố Euskirchen cũng bị phong tỏa.

Tới rạng sáng 10/10, chính quyền thông báo kết thúc tình trạng nguy hiểm và quả bom đã được vô hiệu hóa hoàn toàn. Những người sơ tán cũng đã được trở về nhà.

Tình trạng bom mìn chưa nổ là một vấn đề nghiêm trọng mang tính lịch sử tại Đức, khi mỗi năm nước này vẫn phát hiện hàng nghìn bom đạn còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, đặc biệt tại các bang công nghiệp và đô thị lớn như North Rhine-Westphalia, Bavaria hay Berlin./.

