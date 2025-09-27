Thế giới

Châu Âu

Đức đầu tư hơn 40 tỷ USD xây hệ thống an ninh không gian vũ trụ

Đức sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống an ninh không gian vũ trụ quốc gia và hợp tác với các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương để phát triển kiến trúc bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Nguyễn Hà
Ảnh minh họa. (Nguồn: euractiv.com)
Ảnh minh họa. (Nguồn: euractiv.com)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này có kế hoạch đầu tư 35 tỷ euro (khoảng 40,95 tỷ USD) trong 5 năm tới nhằm tăng cường năng lực an ninh không gian vũ trụ.

Phát biểu tại Hội nghị Không gian do Liên đoàn Công nghiệp Đức tổ chức ở Berlin, Bộ trưởng Pistorius cho biết Đức sẽ thúc đẩy xây dựng hệ thống an ninh không gian vũ trụ quốc gia và hợp tác với các đối tác châu Âu và xuyên Đại Tây Dương để phát triển kiến trúc bảo đảm an ninh đáng tin cậy.

Theo Bộ trưởng Pistorius, để bảo vệ lợi ích, an ninh và tự do của Đức trong không gian, nước này sẽ triển khai chiến lược quốc gia với sự phối hợp với các ngành liên quan cũng như với đối tác, thúc đẩy đổi mới và mở rộng hợp tác quốc tế.

Kế hoạch đầu tư tập trung vào nâng cao khả năng chống can thiệp, xây dựng mạng lưới vệ tinh đa lớp, phát triển hệ thống giám sát và cảnh báo sớm cũng như thành lập trung tâm vận hành vệ tinh quân sự chuyên trách.

Lực lượng vũ trang Đức sẽ từng bước phát triển các cấu trúc đủ khả năng răn đe và phòng thủ hiệu quả.

Người đứng đầu ngành quốc phòng Đức nhấn mạnh: “Các cuộc xung đột trong tương lai sẽ không chỉ diễn ra trên đất liền, trên biển hay trên không, mà còn trong quỹ đạo không gian."

Ông cũng kêu gọi các cơ quan và bộ ban ngành của Đức tăng cường hợp tác trong Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khuyến khích các doanh nghiệp Đức tham gia tích cực vào các dự án liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#NATO #An ninh #Vũ trụ Đức
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Anh và Ba Lan

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy; và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski.