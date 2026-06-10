Đừng sa đà vào câu khó, những lưu ý mấu chốt để không "mất điểm oan" môn Sinh học

Thầy Nguyễn Thành Công hướng dẫn chiến thuật thi môn Sinh học: Ôn chắc sách giáo khoa, gạch chân lệnh hỏi khi làm bài, không sa đà câu khó và giữ tâm lý, ngủ đủ giấc để đạt kết quả cao.

Định dạng đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Sinh học từ năm 2025 gồm 24 câu hỏi (40 lệnh hỏi) trong 50 phút. Đề thi tập trung đánh giá năng lực hiểu, phân tích và vận dụng thực tiễn thay vì học vẹt.

Thầy giáo Nguyễn Thành Công, giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI lưu ý thí sinh cần ưu tiên dùng sách giáo khoa để hệ thống hóa kiến thức nhẹ nhàng, thay vì ôm đồm bài tập quá khó.

Về chiến thuật phòng thi, thí sinh nên làm từ câu dễ đến khó. Khi đọc đề, học sinh bắt buộc phải dùng bút gạch chân từ khóa và lệnh hỏi để tránh bẫy. Việc phân bổ thời gian hợp lý là yếu tố quyết định, tuyệt đối không sa đà vào câu hỏi khó để mất điểm câu dễ đáng tiếc.

Bên cạnh đó, việc ngủ đủ giấc, ăn uống đủ chất và vận động nhẹ nhàng quyết định tới 30% kết quả bài thi./.