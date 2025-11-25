Đường sắt Bắc-Nam dự kiến sẽ thông tuyến vào đêm nay

Sau trận mưa lũ lịch sử gây gián đoạn giao thông, lực lượng chức năng cùng các đơn vị có liên quan đang gấp rút hoàn thành việc khắc phục hậu quả, thông đường, thông tuyến.

Khánh Hòa: Dự kiến khoảng 22 giờ đêm nay sẽ khôi phục đường sắt Bắc-Nam

Chiều tối 25/11, ông Lê Quang Vinh - Giám đốc Chi nhánh Khai thác đường sắt Phú Khánh cho biết, sau nhiều ngày bị gián đoạn do mưa lũ lịch sử, ngành đường sắt đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để khôi phục tuyến Bắc- Nam.

Đến chiều nay, việc khắc phục đã cơ bản hoàn thành và dự kiến khoảng 22 giờ đêm nay sẽ thông tàu sớm hơn kế hoạch.

Trong 4 ngày qua, hơn 1.000 công nhân cùng nhiều máy móc được huy động làm việc liên tục để xử lý 61 điểm hư hỏng trên đoạn từ ga Diêu Trì (Gia Lai) đến ga Tháp Chàm (Phan Rang- Khánh Hòa).

Theo ghi nhận, đến thời điểm này, 60 vị trí đã hoàn thành sửa chữa. Điểm hư hỏng cuối cùng, dài gần 4km thuộc khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn (tỉnh Đắk Lắk), đang được thi công khẩn trương.

Sáng nay, đoàn công tác Bộ Xây dựng cùng các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, đánh giá chất lượng khắc phục nhằm đưa ra quyết định chạy thử tải trước khi thông tuyến.

Theo Cục Đường sắt Việt Nam, lực lượng thi công đã nỗ lực hoàn thành vượt tiến độ và dự kiến có thể thông tàu ngay trong tối nay. Sau khi thông tuyến, tàu sẽ chạy với tốc độ khoảng 5 km/h để đảm bảo an toàn, sau đó từng bước nâng lên 15 km/h.

Các đơn vị tiếp tục gia cố, hoàn thiện hiện trường để đưa tốc độ chạy tàu trở lại mức bình thường trong thời gian sớm nhất.

Việc thông tàu trên tuyến Bắc-Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc nối lại vận chuyển hàng hóa, hành khách sau nhiều ngày gián đoạn. Những ngày qua, ngành đường sắt phải tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) và ga Giã (tỉnh Khánh Hòa) để duy trì hoạt động.

Khẩn trương xử lý sạt lở, thông tuyến QL27C và đèo Mimosa trước 1/12

Trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng giao thông tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính và tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Nam Trung Bộ.

Lực lượng chức năng bố trí phương tiện tại khu vực sụt lún trên đèo Mimosa. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Theo Bộ Xây dựng, đợt mưa lũ đặc biệt lớn những ngày vừa qua khiến nhiều vị trí trên quốc lộ và đường sắt bị sạt lở, đứt đường, gây ách tắc giao thông. Dưới sự chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ, lực lượng ngành xây dựng đã nỗ lực triển khai ứng cứu, song mức độ thiệt hại quá lớn khiến một số điểm vẫn tiếp tục bị chia cắt.

Trong bối cảnh mưa giảm, lũ rút, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tập trung xử lý các điểm sạt lở nghiêm trọng, khẩn trương khôi phục giao thông trên các tuyến đường huyết mạch.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thông đường, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ và các tuyến phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương phải rà soát nhu cầu vật tư, thiết bị, chuyên gia để báo cáo Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam kịp thời hỗ trợ. Riêng Khánh Hòa được đề nghị phối hợp Quân khu 5 triển khai nổ mìn, phá đá để sớm thông tuyến QL27C.

Đối với các dự án giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột khẩn trương kiểm tra toàn bộ công trường, xử lý các điểm mất an toàn và có phương án bù tiến độ bị chậm do mưa lũ.

Các Ban Quản lý dự án 2, 7, 85 và Đường sắt phải nhanh chóng khôi phục công trường, triển khai thi công trở lại theo kế hoạch. Riêng sự cố tại đèo Mimosa (QL20) phải được khắc phục, thông tuyến trước ngày 1/12/2025 và hoàn thành kiên cố hóa trước Tết Nguyên đán 2026.

Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu phối hợp các địa phương xử lý các điểm sạt lở trên QL27C, cung cấp vật tư dự phòng như rọ thép, dầm Bailey, dầm thép DTĐP-30 cho các vị trí xung yếu; ưu tiên bố trí vật tư cho các vị trí xung yếu, các điểm đang gây ách tắc, chia cắt giao thông nhằm bảo đảm khắc phục nhanh nhất, sớm thông tuyến và ổn định lâu dài kết cấu hạ tầng giao thông.

Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật đường bộ cử cán bộ chuyên môn tham gia hỗ trợ các Sở Xây dựng trong vùng ảnh hưởng của mưa lũ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, phương án thiết kế sửa chữa, gia cố các vị trí hư hỏng do thiên tai gây ra, phù hợp điều kiện địa hình và thích ứng với diễn biến thiên tai, hạn chế tái diễn sạt lở, hư hỏng trong tương lai.

Sau khi hoàn tất việc thông các tuyến đường quốc lộ, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá và xây dựng phương án kiên cố hóa bảo đảm ổn định, bền vững trước thiên tai (đối với những vị trí trên các tuyến quốc lộ thường xuyên bị sụt trượt, ngập úng khi có mưa lũ kéo dài) để đề xuất cấp có thẩm quyền cân đối bố trí nguồn lực thực hiện.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được giao nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền (nếu thấy cần thiết) xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai theo quy định của pháp luật làm cơ sở ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để tổ chức thi công khôi phục ngay các đoạn tuyến, khu gian trên tuyến đường sắt Bắc-Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đang bị ách tắc.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát, đánh giá, tổng hợp thiệt hại, lên phương án khắc phục. Trong trường hợp nguồn kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt đã bố trí năm 2025 không đủ, báo cáo Bộ Xây dựng xem xét đề xuất Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để thực hiện công tác cứu chữa, khắc phục hậu quả bão lũ.

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các Cảng vụ hàng không, các Hãng hàng không tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình làm thủ tục tiếp nhận hàng viện trợ của các nước, các tổ chức quốc tế gửi hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân vùng bị thiệt hại do thiên tai.

Ban Quản lý dự án 2 (Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi-Hoài Nhơn), Ban Quản lý dự án 7 (Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh-Vân Phong), Ban Quản lý dự án 85 (Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh), Ban Quản lý dự án Đường sắt (Dự án thành phần 2 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, Dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt đoạn Vinh-Nha Trang) khẩn trương khôi phục công trường, tổ chức thi công trở lại để hoàn thành các dự án thành phần theo kế hoạch; kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện những vị trí tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn để có giải pháp khắc phục kịp thời và có giải pháp bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng của mưa lũ; chủ động có các giải pháp ứng phó với tình huống thiên tai trong thời gian tới; tiếp tục phối hợp với các địa phương trong công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ gây ra trong thời gian vừa qua.

Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng để khẩn trương tổ chức thi công khắc phục sự cố tại đèo Mimosa trên QL20, đảm bảo thông tuyến trước ngày 01/12/2025 và hoàn thành việc kiên cố hóa trước Tết Nguyên đán năm 2026./.

