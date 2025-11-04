EU đang đối mặt sức ép phải gấp rút đạt được thỏa thuận về khí hậu mới

Các bộ trưởng khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) đang đối mặt sức ép phải gấp rút đạt được thỏa thuận thông qua mục tiêu khí hậu mới, với mục tiêu đưa ra cam kết cụ thể tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil vào tuần tới.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen sẽ gặp các lãnh đạo thế giới tại COP30 ở Belem, Brazil, vào ngày 6/11. Nếu không đạt được thỏa thuận, vị thế của EU tại COP30 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khi khối này luôn được xem là có chính sách môi trường tham vọng nhất thế giới.

Trong khi Trung Quốc, Anh và Australia đã gửi lên Liên hợp quốc các mục tiêu khí hậu mới trước thềm COP30, EU đang gặp khó khăn do làn sóng phản đối từ doanh nghiệp và các chính phủ hoài nghi về khả năng thực thi chính sách xanh song song với ưu tiên quốc phòng và công nghiệp.

Một trong những nội dung chính cần thảo luận là đề xuất của EC muốn giảm 90% lượng khí nhà kính ròng vào năm 2040 so với mức năm 1990.

Italy, Ba Lan và Séc cho rằng mức cắt giảm này quá khắt khe đối với các ngành công nghiệp trong nước đang chịu gánh nặng chi phí năng lượng cao, hàng nhập khẩu giá rẻ từ Trung Quốc và thuế quan của Mỹ.

Ngược lại, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển viện dẫn các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng nghiêm trọng và nhu cầu bắt kịp Trung Quốc trong sản xuất công nghệ xanh làm lý do ủng hộ mục tiêu tham vọng hơn.

Trong khi đó, Pháp được cho là đã đề xuất cho phép nới lỏng mục tiêu 2040 và Brussels cũng sẽ điều chỉnh một số biện pháp để đạt được sự đồng thuận, ví dụ như việc kiểm soát giá trong thị trường carbon sắp triển khai và xem xét nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong năm 2035 theo yêu cầu của Đức.

Để thông qua mục tiêu này, cần ít nhất 15 trong số 27 nước thành viên EU bỏ phiếu ủng hộ. Các nhà ngoại giao EU dự báo cuộc bỏ phiếu sẽ rất sít sao, có thể phụ thuộc vào một hoặc hai quốc gia thay đổi lập trường.

Trước tiên, các bộ trưởng sẽ cố gắng thống nhất mục tiêu năm 2040, từ đó xây dựng cam kết cắt giảm phát thải cho năm 2035 - mục tiêu mà Liên hợp quốc yêu cầu các nước nộp trước thềm COP30./.

