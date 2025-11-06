EU điều tra hai sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và Deutsche Boerse

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 6/11 thông báo mở cuộc điều tra chính thức về chống độc quyền đối với hai tập đoàn vận hành sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ và Deutsche Boerse của Đức do nghi ngờ có sự “thông đồng” liên quan đến các công cụ phái sinh tài chính.

Trong lĩnh vực kinh tế và tài chính, các công cụ phái sinh tài chính là những hợp đồng tài chính có giá trị dựa trên giá trị của của tài sản cơ sở như cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa hoặc tỷ giá, được sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ sinh lợi.

Trong thông báo, EC cho biết có cơ sở nghi ngờ Nasdaq và Deutsche Boerse “có thể đã đạt được các thỏa thuận hoặc phối hợp hành động nhằm tránh cạnh tranh” tại thị trường Liên minh châu Âu (EU) khi xử lý một số sản phẩm phái sinh tài chính nhất định.

Ủy viên EU phụ trách vấn đề chống độc quyền và cạnh tranh, bà Teresa Ribera nêu rõ: “Chúng tôi đang điều tra liệu Deutsche Boerse và Nasdaq có thông đồng để né tránh cạnh tranh trong niêm yết, giao dịch và thanh toán một số sản phẩm phái sinh nhất định hay không,” đồng thời khẳng định các quy tắc cạnh tranh giúp đảm bảo môi trường minh bạch và công bằng giữa các sàn giao dịch.

Thông báo được đưa ra sau khi các điều tra viên của EU tiến hành khám xét trụ sở hai công ty nói trên hồi tháng Chín như một bước sơ bộ của quá trình điều tra.

EC khẳng định nếu được chứng minh, hành vi nói trên của hai công ty có thể vi phạm quy định của EU về cấm hình thành một nhóm các doanh nghiệp hoặc tổ chức hợp tác với nhau để hạn chế cạnh tranh và thao túng thị trường (cartel) cũng như vi phạm các quy định của EU về cấm các hành vi hạn chế cạnh tranh.

EC cho biết sẽ tiến hành điều tra chuyên sâu khi coi đây là vấn đề ưu tiên, đồng thời nhấn mạnh việc mở điều tra chính thức không đồng nghĩa với việc xác định trước kết luận./.

